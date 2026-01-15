Ошибки, баги, вопросы - страница 3428
Еще класс в классе стоит использовать только в случае крайней необходимости.
У кого есть видеокарта 1660S - напишите, пожалуйста, в личку, очень нуждаюсь в помощи.
Требуется проверить код на OpenCL, который на некоторых других картах работает корректно, а на этой (у меня 1660S) даёт сбой с временным зависанием ОС.
Может дело в карте, а может в терминале - хочется разобраться.
у вас же ферма из компов, почему на другом не проверите?
У меня всего две видеокарты для вычислений.
Однако удалось, проверить на 1060 - такой же эффект. И теперь не знаю, что бы это значило. На 4080 работает корректно и на HD7950 всё хорошо.
я бы в Oracle VM VirtualBox поставил систему с нуля и там проверил, причем не древнее win10
Да, на десятке работает.
здравствуйте! не могу подключить демку фтмо в метатрейдер(отсутствуют сигналы и vps) в чем может быть проблема? в мобильном приложении счет подключается и работает.
стандартная демка метатрейдера тоже работает.
фтмо
Здравствуйте!
В папке терминала появилась папка temp а в ней папка EBWebView а в ней куча всего:
Что это? Можно ли все это удалить?
Там есть файл README и в нем:
Microsoft Edge settings and storage represent user-selected preferences and information and MUST not be extracted, overwritten or modified except through Microsoft Edge defined APIs.
это возможно ошмётки обновления WebView которое остро необходимо терминалу
оно просто обновлялось и вы застукали его на середине работы
:-)
PS/ зато название у суб-каталога самоговорящее
PPS/ положа руку на сердце - такого не должно было быть. У вас Wine ? или пофикшенный "специалистами" дистрибутив вин