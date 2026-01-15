Ошибки, баги, вопросы - страница 3428

Вадим Калашников #:
Еще класс в классе стоит использовать только в случае крайней необходимости.
Это распространенная практика.
 
Ошибка при выполнении: 
class A {
    static const int i, j;
public:
    A() { Print( i+j ); }
} *a = new A;
const int A::i=1, A::j=i;
void OnStart()
{
    delete a;
}
Результат:   1
Ожидалось: 2
 
Aleksey Vyazmikin #:

У кого есть видеокарта 1660S - напишите, пожалуйста, в личку, очень нуждаюсь в помощи.

Требуется проверить код на OpenCL, который на некоторых других картах работает корректно, а на этой (у меня 1660S) даёт сбой с временным зависанием ОС.

Может дело в карте, а может в терминале - хочется разобраться.

у вас же ферма из компов, почему на другом не проверите?

 
lynxntech #:

у вас же ферма из компов, почему на другом не проверите?

У меня всего две видеокарты для вычислений.

Однако удалось, проверить на 1060 - такой же эффект. И теперь не знаю, что бы это значило. На 4080 работает корректно и на HD7950 всё хорошо.

 
Aleksey Vyazmikin #:

У меня всего две видеокарты для вычислений.

Однако удалось, проверить на 1060 - такой же эффект. И теперь не знаю, что бы это значило. На 4080 работает корректно и на HD7950 всё хорошо.

я бы в Oracle VM VirtualBox поставил систему с нуля и там проверил,  причем не древнее win10

 
lynxntech #:

я бы в Oracle VM VirtualBox поставил систему с нуля и там проверил,  причем не древнее win10

Да, на десятке работает.

 

здравствуйте! не могу подключить демку фтмо в метатрейдер(отсутствуют сигналы и vps) в чем может быть проблема? в мобильном приложении счет подключается и работает. 

стандартная демка метатрейдера тоже работает.

 
nastyashchatko #:
фтмо
Это вам лучше обратиться к ним. Например, насколько я знаю - неокторые брокеры позволяют открывать демо счета не прямо с Метатрейдера, а только с их сайта. Возможно, там у них есть еще какие-то условия.
 

Здравствуйте!

В папке терминала появилась папка temp а в ней папка EBWebView а в ней куча всего:


Что это? Можно ли все это удалить?

Там есть файл README и в нем:

Microsoft Edge settings and storage represent user-selected preferences and information and MUST not be extracted, overwritten or modified except through Microsoft Edge defined APIs.

 
Konstantin Erin #:
В папке терминала появилась папка temp а в ней папка EBWebView а в ней куча всего:

это возможно ошмётки обновления WebView которое остро необходимо терминалу

оно просто обновлялось и вы застукали его на середине работы

:-)

PS/ зато название у суб-каталога самоговорящее

PPS/ положа руку на сердце - такого не должно было быть. У вас Wine ? или пофикшенный "специалистами" дистрибутив вин

