Ошибки, баги, вопросы - страница 3429
это возможно ошмётки обновления WebView которое остро необходимо терминалу
оно просто обновлялось и вы застукали его на середине работы
:-)
PS/ зато название у суб-каталога самоговорящее
PPS/ положа руку на сердце - такого не должно было быть. У вас Wine ? или пофикшенный "специалистами" дистрибутив вин
У меня Windows 10. Две папки с терминалом, и в обоих эти странные 40 мб как минимум. Папки созданы 13 августа, т.е. 4 месяца назад. Часть файлов обновлялось вчера вечером 06.12.2024 в 21:40 это 16 часов назад
По умолчанию используется FireFox. На другом компьютере все аналогично, но эти папки-файлы отсутствуют.
Что самоговорящего в EBWebView ?
Вы уклонились от ответа: Можно ли все это удалить?
Думается, самоговорящее - это "temp".
А вот содержимое README, это прям Печкин с посылкой: "Тут твои пользовательские настройки, но без докУментов смотреть не моги!"
так можно ли удалить эти 40 мб ?
Думаю, да. Но у меня такого нет, у меня и винды-то нет.
А компьютер у Вас есть? Могу продать двухъядерный дешево
У меня 4-х, но очень древний, i5-2500K, заказал i7-14700K, пока только проц, приедет - докуплю остальное.
А вот последняя винда, которая была на домашних компах, это XP. Далее Debian.
ЕБВЕБВЮ используется терминалом чтобы отображать "красивости" в отчётах, маркет и сигналы..И возможно даже чарт
это кусок интернет-эксплорер, со всеми его последствиями
почему его обновления оказались у вас в каталогах терминала - мне например непонятно. Возможно системный Edge у вас старый, или антивирь (или вирь) чего-то не позволил или с файловой системой беда наступает
в каталоге терминала этого быть не должно, можете удалятьPS/ вариант что установлены роботы-скрипыт-плагины, которые используют DLL и они это дело наворотили..
Удалял - они появляются снова
Но появилась проблема страшнее. На одном терминале:
Видно что открыта позиция Buy, стрелочка Аутотраде стоит. Видно, что цена ушла вверх, прибыль...
Но позиция скрыта и ТП скрыта. В чем дело? Как их сделать видимыми?
Запустил индикатор, показывающий прибыль. Смотрел цвета - все нормально. Вставил шаблон из другого терминала - все напрасно
Помогите, пожалуйста. Трудно без этих линий
Может это просто объект мусорный?
О каком объекте речь? Если о стрелочке - там же внизу видно: buy объем цена .... И вот то же на другом терминале
видна позиция и ТП
Нашел в чем дело. В свойствах графика поставил галочку Показывать торговые уровни - бесполезно. А вот когда в Сервис --> Настройка --> Графики поставил галочку - помогло. Эти галочки обе должны стоять!!!
Удалил Edge - лишние папки исчезли. Пойду спать. Пусть робот работает!