Ошибки, баги, вопросы - страница 3429

Maxim Kuznetsov #:

это возможно ошмётки обновления WebView которое остро необходимо терминалу

оно просто обновлялось и вы застукали его на середине работы

:-)

PS/ зато название у суб-каталога самоговорящее

PPS/ положа руку на сердце - такого не должно было быть. У вас Wine ? или пофикшенный "специалистами" дистрибутив вин

У меня Windows 10. Две папки с терминалом, и в обоих эти странные 40 мб как минимум. Папки созданы 13 августа, т.е. 4 месяца назад. Часть файлов обновлялось вчера вечером 06.12.2024 в 21:40  это 16 часов назад

По умолчанию используется FireFox. На другом компьютере все аналогично, но эти папки-файлы отсутствуют.

Что самоговорящего в EBWebView ?

Вы уклонились от ответа: Можно ли все это удалить?

 
Konstantin Erin #:

Думается, самоговорящее - это "temp".

А вот содержимое README, это прям Печкин с посылкой: "Тут твои пользовательские настройки, но без докУментов смотреть не моги!"

 
так можно ли удалить эти 40 мб ?
 
Konstantin Erin #:
так можно ли удалить эти 40 мб ?

Думаю, да. Но у меня такого нет, у меня и винды-то нет.

 
JRandomTrader #:

Думаю, да. Но у меня такого нет, у меня и винды-то нет.

А компьютер у Вас есть? Могу продать двухъядерный дешево
 
Konstantin Erin #:
А компьютер у Вас есть? Могу продать двухъядерный дешево

У меня 4-х, но очень древний, i5-2500K, заказал i7-14700K, пока только проц, приедет - докуплю остальное.

А вот последняя винда, которая была на домашних компах, это XP. Далее Debian.

 
Konstantin Erin #:

ЕБВЕБВЮ используется терминалом чтобы отображать "красивости" в отчётах, маркет и сигналы..И возможно даже чарт

это кусок интернет-эксплорер, со всеми его последствиями

почему его обновления оказались у вас в каталогах терминала - мне например непонятно. Возможно системный Edge у вас старый, или антивирь (или вирь) чего-то не позволил или с файловой системой беда наступает

в каталоге терминала этого быть не должно, можете удалять

PS/ вариант что установлены роботы-скрипыт-плагины, которые используют DLL и они это дело наворотили..
 
Maxim Kuznetsov #:

Удалял - они появляются снова

Но появилась проблема страшнее. На одном терминале:


Видно что открыта позиция Buy, стрелочка Аутотраде стоит. Видно, что цена ушла вверх, прибыль...

Но позиция скрыта и ТП скрыта. В чем дело? Как их сделать видимыми?

Запустил индикатор, показывающий прибыль. Смотрел цвета - все нормально. Вставил шаблон из другого терминала - все напрасно

Помогите, пожалуйста. Трудно без этих линий

 
Konstantin Erin #:

Может это просто объект мусорный?

 
Artyom Trishkin #:

О каком объекте речь? Если о стрелочке - там же внизу видно: buy объем цена .... И вот то же на другом терминале

  видна позиция и ТП

Нашел в чем дело. В свойствах графика поставил галочку Показывать торговые уровни - бесполезно. А вот когда в Сервис --> Настройка --> Графики поставил галочку - помогло. Эти галочки обе должны стоять!!!

Удалил Edge - лишние папки исчезли. Пойду спать. Пусть робот работает!

