klycko #:

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, как отследить число трейдов в роботе для mql5?

Счет неттинговый.

Функция HistoryDealsTotal() дает количество сделок, а мне нужны завершенные трейды.

С уважением, Александр

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/755007

 
Подскажите по синтаксису. 
class A
{
public:
  template <typename T>
  A() { Print(typename(T)); }
};

void OnStart()
{
  A* a = new A::A<int>;
}
Никак не выходит с шаблонным конструктором.
 
fxsaber #:
Подскажите по синтаксису. Никак не выходит с шаблонным конструктором. 
template<typename T>
struct THelper{}; 

class A
{
public:
  template <typename T>
  A(const THelper<T>&) { Print(typename(T)); }
};

void OnStart()
{
  A* a = new A(THelper<int>());
}

Если только с примитивами планируешь, то все вырождается к A(T) и вызову типа A(int())

 
A100 #:

Ошибка при выполнении в последнем выпуске 4075

Результат:   3

Ожидалось: 1

А раньше все нормально было

#undef MACRO

вы отменили MACRO, после этого отдефайнили тройкой

 
Slava #:

#undef MACRO

вы отменили MACRO, после этого отдефайнили тройкой

Не канает отмазка. Все это в неподключенном блоке #ifndef MACRO (//#else там, если что). Косяк одако.

 
Vladimir Simakov #:

Не канает отмазка. Все это в неподключенном блоке #ifndef MACRO (//#else там, если что). Косяк одако.

Другими словами:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2023.11.25 09:20

Ошибка при выполнении в последнем выпуске 4075

#define MACRO   1
#ifndef MACRO
#define MACRO   2
//#else   это комментарий
#undef  MACRO
#define MACRO   3
#endif
void OnStart()
{
    Print( MACRO );
}

Результат:   3

Ожидалось: 1

А раньше все нормально было

 
Artyom Trishkin #:
Обновите IE до последней версии

Версия последняя, Atom.

Пробовал Google Chrome, Firefox. Ативирус отключен, AdGuard отключен.

Карты нет.

 

Пробовал Atom, Google Chrome, Firefox на Windows 7.

Пробовал Atom, Microsoft Edge на Windows 10.

Нигде карту не показало.

PS Вообщем-то, карта мне особенно и не требуется... :))))  Расположение и так знаю.

 
A100 #:

И как оно Вам помогло в данном примере?

Как минимум - заставило поправить код.

template<typename T>

int f( T t )

{   

    if (typename(T) == "string")

        return  -1;

    return (t==(T)-1); //Warning: implicit conversion from 'number' to 'string'

}

void OnStart()

{

  Print(  "string '' returned ",  f( "" ));

  Print(  "f( -1 )  returned ",f( -1 ));

  Print(  "f(  1 )  returned ",f(  1 ));

}


 
Какой синтаксис у шаблонных указателей на функцию? 
template <typename T>
typedef T (*TNew)();

int f() { return(0); }

TNew<int> a = f; // Ошибка.
