Ошибки, баги, вопросы - страница 3423
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как отследить число трейдов в роботе для mql5?
Счет неттинговый.
Функция HistoryDealsTotal() дает количество сделок, а мне нужны завершенные трейды.
С уважением, Александр
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/755007
Подскажите по синтаксису. Никак не выходит с шаблонным конструктором.
Если только с примитивами планируешь, то все вырождается к A(T) и вызову типа A(int())
Ошибка при выполнении в последнем выпуске 4075
Результат: 3
Ожидалось: 1
А раньше все нормально было
#undef MACRO
вы отменили MACRO, после этого отдефайнили тройкой
#undef MACRO
вы отменили MACRO, после этого отдефайнили тройкой
Не канает отмазка. Все это в неподключенном блоке #ifndef MACRO (//#else там, если что). Косяк одако.
Не канает отмазка. Все это в неподключенном блоке #ifndef MACRO (//#else там, если что). Косяк одако.
Другими словами:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2023.11.25 09:20
Ошибка при выполнении в последнем выпуске 4075
Результат: 3
Ожидалось: 1
А раньше все нормально было
Обновите IE до последней версии
Версия последняя, Atom.
Пробовал Google Chrome, Firefox. Ативирус отключен, AdGuard отключен.
Карты нет.
Пробовал Atom, Google Chrome, Firefox на Windows 7.
Пробовал Atom, Microsoft Edge на Windows 10.
Нигде карту не показало.
PS Вообщем-то, карта мне особенно и не требуется... :)))) Расположение и так знаю.
И как оно Вам помогло в данном примере?
Как минимум - заставило поправить код.
template<typename T>
int f( T t )
{
if (typename(T) == "string")
return -1;
return (t==(T)-1); //Warning: implicit conversion from 'number' to 'string'
}
void OnStart()
{
Print( "string '' returned ", f( "" ));
Print( "f( -1 ) returned ",f( -1 ));
Print( "f( 1 ) returned ",f( 1 ));
}