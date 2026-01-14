Ошибки, баги, вопросы - страница 1699
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нельзя каждый случай неправильного стиля программирования списывать на баги.
Это что за НАЕЗД на ровном месте?! Указываю на явный баг, а мне про лапшу про "стиль".
Мне вот до A100 и Meat, как до Луны пешком. Они баги показывают, хоть я их не понимаю. Но не лезу же со своим "стилем".
Не работает.
Привожу полный код:
и распечатка:
Привожу полный код:
и распечатка:
У меня не работает - до OnDeinit не доходит даже.
И заметьте, у меня в логе числа совпадают, а у Вас - нет. Мой логУ меня в терминале ни одного индикатора и советника не запущено.
У меня не работает - до OnDeinit не доходит даже.
И заметьте, у меня в логе числа совпадают, а у Вас - нет. Мой логУ меня в терминале ни одного индикатора и советника не запущено.
У меня такая конфигурация:
(После перезапуска термнала, вкладка "Журнал", первые три строчки)
У меня такая конфигурация:
(После перезапуска термнала, вкладка "Журнал", первые три строчки)
Неоднозначно. На х32 машине:
не работает.
Они "вываливаются", но при попытке их вызова будет ошибка компиляции.
Так мне не надо, я пытаюсь проделать большую работу что бы в будущем облегчить себе жизнь.
Я победил свою проблему так в родителе все протектед и наследование идет под протектед далее переопределение.
Неоднозначно. На х32 машине:
не работает.
Как в индикаторе узнать свой хэндл на чарте? Через ChartIndicatorName не подходит, т.к. он возвращает короткое имя. А с таким же именем может уже быть уже запущен этот же индикатор с другими входными параметрами.
Мне это нужно, чтобы индикатор имел возможность удалить себя с чарта и расчетов.
Возможно вы уже разобрались с этим вопросом, но на всякий случай уточню. Хэндл индикатора фактически является лишь адресацией на описание индикатора внутри создавшей его программы (т.е. эксперт, индикатор, скрипт), можно считать что это некий "номер". Из этого следует, что этот "номер" не имеет никакого смысла вне программы создавшей индикатор (получившей его хэндл). И даже программа вызывающая функцию ChartIndicatorGet() не получает некий глобальный хэндл индикатора, а лишь создает у себя описание этого индикатора и выделяет "номер" этого описания для адресации. Глобального хэндла индикатора, уникального в рамках всего терминала, не существует.
Использование короткого имени можно посмотреть в примерах. Можно так:
Решается проблема "уже запущен этот же индикатор с другими входными параметрами".
Да и визуально понятнее какой индикатор работает:
Возможно вы уже разобрались с этим вопросом, но на всякий случай уточню. Хэндл индикатора фактически является лишь адресацией на описание индикатора внутри создавшей его программы (т.е. эксперт, индикатор, скрипт), можно считать что это некий "номер". Из этого следует, что этот "номер" не имеет никакого смысла вне программы создавшей индикатор (получившей его хэндл). И даже программа вызывающая функцию ChartIndicatorGet() не получает некий глобальный хэндл индикатора, а лишь создает у себя описание этого индикатора и выделяет "номер" этого описания для адресации. Глобального хэндла индикатора, уникального в рамках всего терминала, не существует.
Использование короткого имени можно посмотреть в примерах. Можно так:
Решается проблема "уже запущен этот же индикатор с другими входными параметрами".
Да и визуально понятнее какой индикатор работает:
Спасибо, мне stringo примерно так и объяснил какое-то время назад. Я нашел несколько способов определить, что хэндл принадлежит "мне":