Ошибки, баги, вопросы - страница 1680
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В журналеBCS-MetaTrader5, реал, 1415. Произошло при переключении с демо-счета на реал. Никаких советников и индикаторов запущено не было. Окно Стакана было открыто.
В журналеBCS-MetaTrader5, реал, 1415. Произошло при переключении с демо-счета на реал. Никаких советников и индикаторов запущено не было. Окно Стакана было открыто.
Я писал об этой баге
https://www.mql5.com/ru/forum/95131
А что это за звездочки под названием темы? И количество отзывов еще.
Как в режиме дебага узнать, откуда была вызвана функция, в которой сейчас нахожусь?
Грубо говоря, хотелось бы иметь доступ ко вложенному дереву вызовов функций/методов. Это возможно?
Как в режиме дебага узнать, откуда была вызвана функция, в которой сейчас нахожусь?
В режиме "Шаг с заходом" поочерёдно просматривая вкладку "Отладка":
В режиме "Шаг с заходом" поочерёдно просматривая вкладку "Отладка":
Спасибо. Никак не могу понять, почему в начале индикатор вызывает дважды OnCalculate. Хотелось бы выяснить, на какое событие такая реакция. По отладке, к сожалению, событий не видно.
Бывает дважды, бывает один, а может и три раза дёрнуть: Вы в Oncalculate() поставьте такой код -
будет понятно, когда происходит подкачка истории (при подкачке истории prev_calculated==0).
Бывает дважды, бывает один, а может и три раза дёрнуть: Вы в Oncalculate() поставьте такой код -
будет понятно, когда происходит подкачка истории (при подкачке истории prev_calculated==0).
Не, я на RTS сейчас запускаю, когда котиры стоят. Выяснил, что вызывается один раз, а отладчик врет, показывая, будто два. Код для воспроизведения (запускать на символе, где не идут тики)
После нажатия на F5 будет попадание на точку останова. И после второго нажатия на F5 - аналогично. Хотя этого не должно бы было быть - как подтверждение, можно раскоментировать строчку, что в коде и попробовать с ней.
Не, я на RTS сейчас запускаю, когда котиры стоят. Выяснил, что вызывается один раз, а отладчик врет, показываю, будто два. Код для воспроизведения (запускать на символе, где не идут тики)
После нажатия на F5 будет попадание на точку останова. И после второго нажатия на F5 - аналогично. Хотя этого не должно бы было быть - как подтверждение, можно раскоментировать строчку, что в коде и попробовать с ней.