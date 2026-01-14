Ошибки, баги, вопросы - страница 1673

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:

Мы точно об одном говорим?

Не о шапке. Посмотрите содержимое ниже.
 
fxsaber:
Не о шапке. Посмотрите содержимое ниже.
Ниже перечислены созданные мной темы.
 
Alexey Viktorov:
Ниже перечислены созданные мной темы.
У меня так раньше было. Теперь - созданные еще и теми, кто внесен в Друзья. Вообще, это не проблема. Написал по-глупости.
 

build 1405. Ошибка при выполнении: invalid function pointer call in 'Script1.mq5' (*).

здесь https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1687#comment_2792721 описана как переместившаяся в другую часть программы

//Script1.mq5
typedef int (*fn)( int );
class A { public:
        A() { a = &this; ::ArrayResize( f, 1 ); f[ 0 ] = f0; }
        virtual int g0() const  { return 0; }
        static  int f0( int )   { return a.g0(); }
        static const A *a; //упрощено, в реальности это динамический массив
        fn f[];
};
const A *A::a;
void OnStart()
{
        A w;
        w.f[ 0 ]( 0 ); //(*)
}
#import "Script2.ex5"
        int h();
#import
class B { //class B исключить нельзя - используется в основной программе
        static const int b;
};
const int B::b = h();
//Script2.mq5
#property library
typedef int (*fx)( int, int );
#import "Script3.ex5"   
        int g( int, int );
#import
int hh( fx f )  { return f( 0, 0 ); }
int  h() export { return hh( g ); }

//Script3.mq5
#property library
int g( int, int ) export { Print( __FUNCSIG__ ); return 0; }
Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
  • отзывов: 1
  • www.mql5.com
Форум трейдеров MQL5.community
 
fxsaber:
У меня так раньше было. Теперь - созданные еще и теми, кто внесен в Друзья. Вообще, это не проблема. Написал по-глупости.
Ну отключи "Показывать в новостях" и все дела. У меня все отключены. Самое приятное в этом процессе, что первыми будут те у кого включено "Показывать в новостях". Потому не надо прокручивать весь список друзей.
 
Alexey Viktorov:
Ну отключи "Показывать в новостях" и все дела. У меня все отключены. Самое приятное в этом процессе, что первыми будут те у кого включено "Показывать в новостях". Потому не надо прокручивать весь список друзей.
Этих "новостей" кто-то навязывает в виде сообщений и приходиться их открывать. Как быть? Где и что отключить?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Этих "новостей" кто-то навязывает в виде сообщений и приходиться их открывать. Как быть? Где и что отключить?

Тута.


 
Alexey Viktorov:

Тута.


Спасибо, печально, что, к каждому необходимо заходить, оптом их нельзя отключать? До Вашего сообщения этих активных "друзей" я вовсе удалял.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Спасибо, печально, что, к каждому необходимо заходить, оптом их нельзя отключать? До Вашего сообщения этих активных "друзей" я вовсе удалял.
Ну если сразу не отключал... А первым будет тот у которого не отключена эта галка. Так-что не так уж и муторно будет, всегда первого отключаешь и они сами меняться будут. Так сказать сами в очередь выстроились.
 
Alexey Viktorov:
Ну если сразу не отключал... А первым будет тот у которого не отключена эта галка. Так-что не так уж и муторно будет, всегда первого отключаешь и они сами меняться будут. Так сказать сами в очередь выстроились.
Достали уже. Спасибо, так и буду делать, причем, этот спектакль появилась сегодня.
1...166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680...3695
Новый комментарий