Ошибки, баги, вопросы - страница 1673
Мы точно об одном говорим?
Не о шапке. Посмотрите содержимое ниже.
Ниже перечислены созданные мной темы.
build 1405. Ошибка при выполнении: invalid function pointer call in 'Script1.mq5' (*).
здесь https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1687#comment_2792721 описана как переместившаяся в другую часть программы
У меня так раньше было. Теперь - созданные еще и теми, кто внесен в Друзья. Вообще, это не проблема. Написал по-глупости.
Ну отключи "Показывать в новостях" и все дела. У меня все отключены. Самое приятное в этом процессе, что первыми будут те у кого включено "Показывать в новостях". Потому не надо прокручивать весь список друзей.
Этих "новостей" кто-то навязывает в виде сообщений и приходиться их открывать. Как быть? Где и что отключить?
Тута.
Тута.
Спасибо, печально, что, к каждому необходимо заходить, оптом их нельзя отключать? До Вашего сообщения этих активных "друзей" я вовсе удалял.
Ну если сразу не отключал... А первым будет тот у которого не отключена эта галка. Так-что не так уж и муторно будет, всегда первого отключаешь и они сами меняться будут. Так сказать сами в очередь выстроились.