Ошибки, баги, вопросы - страница 3304
Отвлечённо, а что ЭТО ?
а вот это вот
чтобы вызвать водопад счастья ? там же тьма конструкторов и операторов поперевызываются, this протрётся до дыр :-)
Это концепция, отладку не производил. Допускаю наличие проблем в текущем представлении. Но, как понимание описанного способа, наглядно.
Иногда бывает так, когда мы оптимизируем в клауде в режиме реальных тиков и запускаем одиночный тест, то результаты оптимизации и одиночного теста не совпадают.
Предполагаю, что это из-за того, что во время оптимизации в клауде при недостатке реальных тиков используются моделируемые тики(Every tick).
Возникает такой вопрос: как можно средствами MQL5 во время тестирования получить параметры тестера, например тип моделирования: Every tick или Every tick based on real ticks ?
Тогда уж, каждую структуру в своем классе определяй, так кошерней будет)
Какой смысл описывать структуру внутри класса? Все равно ведь можно будет создать объект этой структуры в любом месте программы (после описания класса).
Типа что бы после <Alt + G> сразу пришло дикое понимание, что структура относится к этому классу и за его пределами использование не предполагалось?
Я тоже раньше хотел описывать структуры внутри описания класса. Но отказался от этого по тому, что она все равно видна за его пределами.
P.S. Это вопрос, а не утверждение, я хочу понять. Думаю, я чего-то не понимаю
Что бы не тащить имена внутренних типов в пространство имен. В больших проектах банально удобнее TClassA::TSet и TClassB::TSet, чем TSetClassA и TSetClassB.
Что бы их не было видно за пределами класса, объявляй их private
Ааа, я понял: это имеет смысл при использовании
namespace
Я просто не использовал еще пространства имен (их объявление). Спасибо большое!
Что бы их не было видно за пределами класса, объявляй их private
Для этого тоже пространство имен нужно наверное. По тому, что вот так вот можно:
Есть еще такое понятие как глобальное пространство имен)
Ну глобальное то все невольно используют)
Я, к слову, на текущем этапе (освоения ООП) использую оператор расширения контекста что бы явно обозначить вызов функции, которая объявлена в глобальной области и не является методом класса:
Ну а имена функций MQL для нейминга своих методов (как здесь) не использую в принципе: как минимум, подсвечивание сбивает с толку