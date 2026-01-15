Ошибки, баги, вопросы - страница 3513
Вот лог
Не все знают про эту вкладку.
Ошибки, баги, вопросы
Aleksey Vyazmikin, 2024.03.18 08:53
Это достаточно навороченный советник
Логично, что напрашивается добавление разработчиками стандартной константы для работы с gzip.
Хорошо бы.
Кто то может точно расшифровать что за 3 значения тут указываются? И какая память тут подразумевается?
2024.03.23 20:09:00.349 Core 1 2273 Mb memory used including 0.94 Mb of history data, 1728 Mb of cached tick data (total memory for tick data 1855 Mb)
1 2273 Mb memory used including 0.94 Mb of history data
2 1728 Mb of cached tick data
3 total memory for tick data 1855 Mb.
Задача подобрать подходящий режим тестирования и интервал, учитывая потребление оперативной памяти и кеша исторических данных в папках с агентами.
И какое значение из 3-х я должен принять к сведению по потреблению агентом оперативной памяти?
Какое значение кеша исторических данных будет в папке агента?
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables/static
Статическая переменная может быть проинициализирована соответствующей ее типу константой или константным выражением, в отличие от простой локальной переменной, которая может быть проинициализирована любым выражением.
Что такое константное выражение?
Пытаюсь нарушить это правило и получить ошибку. Код ниже (на что хватило фантазии) компилируется без ошибок
Так тоже можно:
Пытаюсь нарушить это правило и получить ошибку.
При попытке опубликовать новую версию советника получил это:
Вопросы:
Сегодня еще интереснее 12% просадка тоже критична и вызывает Stop out
Обсуждение статьи "Роль качества генератора случайных чисел в эффективности алгоритмов оптимизации"
fxsaber, 2024.03.25 16:09
ЗЫ mqh на 883 Кб, а компилируется довольно шустро - 14 MACD.
Кроме размера используемых исходников, от чего еще зависит время компиляции?
Кроме размера используемых исходников, от чего еще зависит время компиляции?