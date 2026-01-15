Ошибки, баги, вопросы - страница 3303
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этого не понял.
Подобное.
Подобное.
Это то же самое что передать структуру.
Это то же самое что передать структуру.
Это не требует созданий структур (типов).
Подобное.
Создал два лишних объекта и вызвал еще для них конструктор копирования. В чем прикол?
Не нравятся портянки - меняй архитектуру, или вот так еще можно:
Но это как-раз вариант со структурой.
или вот так еще можно:
а если структуры нужны только для инициализации экземпляра класса, то я бы так написал:
а если структуры нужны только для инициализации экземпляра класса, то я бы так написал:
Тогда уж, каждую структуру в своем классе определяй, так кошерней будет)
ну как бы да - так лучше
мой посыл - на кой объявлять новые типы данных, если в дальнейшем они не будут использованы нигде кроме инициализации, тогда логичнее и описать их внутри класса
Создал два лишних объекта и вызвал еще для них конструктор копирования. В чем прикол?
Пояснение к этому.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2023.03.19 11:04
Не нравятся портянки - меняй архитектуру
Про это и был изначально вопрос.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2023.03.19 11:04
Подскажите, как архитектурно правильно работать со входными параметрами конструктора при наследованиях?
, или вот так еще можно:
Но это как-раз вариант со структурой.
Для чего приводить пример того, что сразу было озвучено?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2023.03.19 11:04
мой посыл - на кой объявлять новые типы данных, если в дальнейшем они не будут использованы нигде кроме инициализации, тогда логичнее и описать их внутри класса
Игра со скопами, не более. По смыслу ничего не меняется - новый тип данных, доступный извне.
Подобное.
Отвлечённо, а что ЭТО ?