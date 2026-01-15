Ошибки, баги, вопросы - страница 3302
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Большое пожелание к разработчикам: моноширинный текст в Comment () так же как в Print ().
Поддерживаю.
Большое пожелание к разработчикам: моноширинный текст в Comment () так же как в Print ().
И пожелание поменьше: моноширинный текст в "Обзор рынка".
Зачем это надо? Текста разве не меньше будет на строчку?
Зачем это надо? Текста разве не меньше будет на строчку?
кому не надо - тот не заметит изменений.
а кому надо, тому будет удобнее выводить структурированную и упорядоченную информацию на экран.
можно заморочится и сделать вывод инфы на канвас, но зачем все эти телодвижения, когда бывает необходимо просто вывести текстовую информацию на экран?
уверен, программисту Metaquotes займет времени не больше минуты заменить шрифт в коментах.
Валюта счёта GPB.
В окне "Обзор рынка" оставляю один символ DJ30.
Запускаю такой скрипт:
Результат:
Всё правильно.
Теперь запускаю такой скрипт:
Результат:
Всё правильно, но в окне "Обзор рынка" всё ещё один символ:
На мой взгляд нужно добавлять все символы используемые в текущий момент для расчётов в окно "Обзор рынка".
Если это не баг и так задумано, то как определить программно те символы, которые только отображаются в окне "Обзор рынка", исключив те, которые используются только для расчётов.
Валюта счёта GPB.
В окне "Обзор рынка" оставляю один символ DJ30.
Запускаю такой скрипт:
Результат:
Всё правильно.
Теперь запускаю такой скрипт:
Результат:
Всё правильно, но в окне "Обзор рынка" всё ещё один символ:
На мой взгляд нужно добавлять все символы используемые в текущий момент для расчётов в окно "Обзор рынка".
Если это не баг и так задумано, то как определить программно те символы, которые только отображаются в окне "Обзор рынка", исключив те, которые используются только для расчётов.
а чтение справки не помогает ?
а чтение справки не помогает ?
Мне помогает. Упустил этот момент.
Подскажите, как архитектурно правильно работать со входными параметрами конструктора при наследованиях?
На примере ниже получаются портянки.
Подскажите, как архитектурно правильно работать со входными параметрами конструктора при наследованиях?
На примере ниже получаются портянки.
Наверное так должно быть по логике. Как в C++.
Хотя, мне кажется в C# реализована более гибкая система через :: base()
Наверное так должно быть по логике. Как в C++.
По ссылке нет никаких предложений.
Можно передавать структуру, можно портянку.
Оба варианта правильные.
Этого не понял.