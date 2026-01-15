Ошибки, баги, вопросы - страница 3310

prostotrader #:

Добрый день!

После установки патча на сервкре в Открытии на Срочном рынке в конце марта, приблизительно в 6 раз увеличились задержки 

исполнения торговых приказов.

Было

Стало

Для проверки качества можете использовать сканер на https://www.mql5.com/ru/vps

Введите Open-Broker (или любое имя брокера или сервера) и посмотрите скорость с наших VPS сервисов:


 

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltick

Добавьте в доки инфу о том, что старшие биты flags не определены. Очень порадовало, что для сравнения двух тиков еще и битовую маску применять надо для flags)))

MetaQuotes #:

В каком датацентре стоят ваши сервера, которые показывают 1.46 мс до Открытия?

 
Android MT5:

1. Графические объекты (фибы, линии, прямоугольники ...) при установке на старших таймфреймах часто не показываются на M1.

2. В режиме двух окон в горизонт положении смартфона нет кнопки "Торговля". В машине если в горизонт кредле телефон, неудобно управлять позициями. Чтобы повернуть в верт.положение, приходится либо снимать тел с кредла (износ крепления), либо отключать поворот экрана в настройке Андроид. Может по кнопке с плюсом вызывать меню "Торговля", а в нем как раз эта кнопка с плюсом?

3. Переместите плиз в правой шторке в горизонт положении:
-индикаторы вниз (они один раз настраиваются, а затем не так часто используются);
-порядок кнопок поменяйте плиз: линейный график, свечи, а затем бары, чтобы уровни по close рисовать удобней было.
 

Отчёты о тестировании одиночные всегда создаются в виде .htm?

Меняя по разному расширение иного не добился.

[Tester]

  • Report — имя файла, в который будет сохранен отчет о результатах тестирования или оптимизации. Файл будет создан в директории торговой платформы. Относительно данной директории может быть указан путь сохранения файла, например \reports\tester.htm. Подпапка, в которой сохраняется отчет, должна существовать. Если в имени файла не указано его расширение, для отчета о тестировании автоматически будет использовано расширение ".htm", а для отчета об оптимизации - *.xml. В случае отсутствия данного параметра отчет тестирования не будет сохранен в виде файла. При включении форвард-тестирования его результаты будут сохранены отдельным файлом с суффиксом ".forward". Например, tester.forward.htm.
2. Получается приходится запускать задание и закрывать терминал чтобы запустить следующее задание всегда?

3. Нельзя ли сделать файл конфигурации

путь_к_платформе\terminal64.exe /config:c:\myconfiguration.ini

в котором было бы несколько заданий а не одно?


https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/start

4. Также в горизонт раскладке двухоконного режима с пользовательской цветовой схемой пропадает значек перекрестия в верхнем правом углу и невозможно выйти из режима курсора перекрестием. Приходится приложение перезапускать.
 

Укажите модель телефона и версию приложения, пожалуйста.

1. Графические объекты (фибы, линии, прямоугольники ...) при установке на старших таймфреймах часто не показываются на M1.

Не показываются или оказываются за пределами масштаба окна?

2. В режиме двух окон в горизонт положении смартфона нет кнопки "Торговля". В машине если в горизонт кредле телефон, неудобно управлять позициями. Чтобы повернуть в верт.положение, приходится либо снимать тел с кредла (износ крепления), либо отключать поворот экрана в настройке Андроид. Может по кнопке с плюсом вызывать меню "Торговля", а в нем как раз эта кнопка с плюсом?

Должен отображаться в правой панели сверху.

4. Также в горизонт раскладке двухоконного режима с пользовательской цветовой схемой пропадает значек перекрестия в верхнем правом углу и невозможно выйти из режима курсора перекрестием. Приходится приложение перезапускать.

То есть если телефон в кредле в горизонтальном режиме и нужно выключить курсор, приходится либо вынимать из кредла и выключать в вертикальном, либо перегружать приложение? Пока не получается воспроизвести. Вызвать боковую панель кликом по соседнему окну и там отключить курсор  тоже не получается?

 

Ошибка при компиляции:

class A {
        void Message() {}
        void f() { Message(); } //Error: 'Message' - unexpected token, probably type is missing?
};
/*
...
*/
class Message {};

А раньше все нормально компилировалось. Крайне неудачное нововведение

 

В MetaEditor одиночный флажок (1) - не отображается (код символа 0x2691),

а если в паре с другим символом (2), то все нормально:

А какая разница? Тем более, что в Блокноте все нормально отображается в обоих случаях:


