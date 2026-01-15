Ошибки, баги, вопросы - страница 3310
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день!
После установки патча на сервкре в Открытии на Срочном рынке в конце марта, приблизительно в 6 раз увеличились задержки
исполнения торговых приказов.
Было
Стало
Для проверки качества можете использовать сканер на https://www.mql5.com/ru/vps
Введите Open-Broker (или любое имя брокера или сервера) и посмотрите скорость с наших VPS сервисов:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltick
Добавьте в доки инфу о том, что старшие биты flags не определены. Очень порадовало, что для сравнения двух тиков еще и битовую маску применять надо для flags)))
Для проверки качества можете использовать сканер на https://www.mql5.com/ru/vps
Введите Open-Broker (или любое имя брокера или сервера) и посмотрите скорость с наших VPS сервисов:
В каком датацентре стоят ваши сервера, которые показывают 1.46 мс до Открытия?
Отчёты о тестировании одиночные всегда создаются в виде .htm?
Меняя по разному расширение иного не добился.
[Tester]
2. Получается приходится запускать задание и закрывать терминал чтобы запустить следующее задание всегда?
3. Нельзя ли сделать файл конфигурации
в котором было бы несколько заданий а не одно?
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/start
Android MT5:
Укажите модель телефона и версию приложения, пожалуйста.
1. Графические объекты (фибы, линии, прямоугольники ...) при установке на старших таймфреймах часто не показываются на M1.
Не показываются или оказываются за пределами масштаба окна?
2. В режиме двух окон в горизонт положении смартфона нет кнопки "Торговля". В машине если в горизонт кредле телефон, неудобно управлять позициями. Чтобы повернуть в верт.положение, приходится либо снимать тел с кредла (износ крепления), либо отключать поворот экрана в настройке Андроид. Может по кнопке с плюсом вызывать меню "Торговля", а в нем как раз эта кнопка с плюсом?
Должен отображаться в правой панели сверху.
4. Также в горизонт раскладке двухоконного режима с пользовательской цветовой схемой пропадает значек перекрестия в верхнем правом углу и невозможно выйти из режима курсора перекрестием. Приходится приложение перезапускать.
То есть если телефон в кредле в горизонтальном режиме и нужно выключить курсор, приходится либо вынимать из кредла и выключать в вертикальном, либо перегружать приложение? Пока не получается воспроизвести. Вызвать боковую панель кликом по соседнему окну и там отключить курсор тоже не получается?
Ошибка при компиляции:
А раньше все нормально компилировалось. Крайне неудачное нововведение
В MetaEditor одиночный флажок (1) - не отображается (код символа 0x2691),
а если в паре с другим символом (2), то все нормально:
А какая разница? Тем более, что в Блокноте все нормально отображается в обоих случаях: