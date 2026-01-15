Ошибки, баги, вопросы - страница 3309

Nikolai Semko #:

что-то поломали в билде 3672
почти все библиотеки перестали компилироваться

в том числе после компиляции Object.mqh выдает

Извините, уже исправили в 3673.

Обновление доступно на MetaQuotes-Demo.

 
Renat Fatkhullin #:

Извините, уже исправили в 3673.

Подтверждаю.

ЗЫ Во время обновления зачем-то некоторые mq5-файлы принудительно компилируются с отключенной оптимизацией.
 
fxsaber #:

Подтверждаю.

ЗЫ Во время обновления зачем-то некоторые mq5-файлы принудительно компилируются с отключенной оптимизацией.

Можете указать, какие?

Такой установки с нашей стороны нет. Все должны перекомпилироваться с максимальной оптимизацией.

 
Renat Fatkhullin #:

Можете указать, какие?

Мои mq5, созданные сегодня.

Такой установки с нашей стороны нет. Все должны перекомпилироваться с максимальной оптимизацией.

У меня один mq5 при полной оптимизации компилируется больше полуминуты, с отключенной - три секунды.

Обнаружил случайно. Увидел, что EX5 почти в 1.5 раза больше обычного и сразу после обновления. Такой размер соответствует только отключенной оптимизации.

 
Renat Fatkhullin # :

Извините, уже исправили в 3673.

Обновление доступно на MetaQuotes-Demo.

Есть еще новые проблемы с 3673. Кажется, проблема с Юникодом.

template<typename Т>
Т                Read(int length=-1)
  {
   string type = typename(Т);

   if(type=="double")
      return((Т)FileReadDouble(handleф));

   if(type=="long" || type=="ulong" || type=="datetime")
      return((Т)FileReadLong(handleф));

   if(type=="float")
      return((Т)FileReadFloat(handleф));

   if(type=="string")
      return((Т)FileReadString(handleф,length));

//--- remains all integer types
   return((Т)FileReadInteger(handleф,sizeof(Т)));
  }

'Т' - unexpected token, probably type is missing?    3673.mq5    11    1
'Read' - semicolon expected    3673.mq5    11    18
'if' - expressions are not allowed on a global scope    3673.mq5    15    4
'if' - expressions are not allowed on a global scope    3673.mq5    18    4
'if' - expressions are not allowed on a global scope    3673.mq5    21    4
'if' - expressions are not allowed on a global scope    3673.mq5    24    4
'return' - expressions are not allowed on a global scope    3673.mq5    28    4
'}' - expressions are not allowed on a global scope    3673.mq5    29    3

Файлы:
3673.mq5  3 kb
 

Добрый день!

После установки патча на сервкре в Открытии на Срочном рынке в конце марта, приблизительно в 6 раз увеличились задержки 

исполнения торговых приказов.

Было

2023.03.24 22:16:14.586 Trades  'xxxxx': modify order #230861121 sell limit 1 PIKK-9.23 at 6808 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 6806, sl: 0 tp: 0 expiration: day
2023.03.24 22:16:14.590 Trades  'xxxxx': accepted modify order #230861121 sell limit 1 PIKK-9.23 at 6808 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 6806, sl: 0 tp: 0 expiration: day
2023.03.24 22:16:14.591 Trades  'xxxxx': modify order #230861121 sell limit 1 PIKK-9.23 at 6808 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 6806, sl: 0 tp: 0 expiration: day placed for execution in 4.351 ms
2023.03.24 22:16:14.623 Trades  'xxxxx': cancel order #230861121 sell limit 1 PIKK-9.23 at 6806
2023.03.24 22:16:14.627 Trades  'xxxxx': accepted cancel order #230861121 sell limit 1 PIKK-9.23 at 6806
2023.03.24 22:16:14.628 Trades  'xxxxx': cancel order #230861121 sell limit 1 PIKK-9.23 at 6806 placed for execution in 5.097 ms

Стало

2023.04.12 15:13:48.068 Trades  'xxxxx': cancel order #232231644 sell limit 2 RTS-3.24 at 100680 placed for execution in 23.892 ms
2023.04.12 15:13:49.404 Trades  'xxxxx': sell limit 2 RTS-3.24 at 100620
2023.04.12 15:13:49.432 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2 RTS-3.24 at 100620
2023.04.12 15:13:49.433 Trades  'xxxxx': sell limit 2 RTS-3.24 at 100620 placed for execution in 28.334 ms
 
prostotrader #:

Добрый день!

После установки патча в Открытии на Срочном рынке в конце марта, приблизительно в 6 раз увеличились задержки 

исполнения торговых приказов.

Было

Стало

Ничего не изменилось.

 

не прокручивается список комиссий:


 
Dmi3 #:

Ничего не изменилось.

Изменилось!

Раньше пинг был 3-4 мс, а сейчас

 

 
prostotrader #:

Изменилось!

Раньше пинг был 3-4 мс, а сейчас

 

Выяснил, дело не в патче, что-то случилось с мом провайдером или с железом.

