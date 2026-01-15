Ошибки, баги, вопросы - страница 3309
что-то поломали в билде 3672
почти все библиотеки перестали компилироваться
в том числе после компиляции Object.mqh выдает
Извините, уже исправили в 3673.
Обновление доступно на MetaQuotes-Demo.
Подтверждаю.ЗЫ Во время обновления зачем-то некоторые mq5-файлы принудительно компилируются с отключенной оптимизацией.
Подтверждаю.ЗЫ Во время обновления зачем-то некоторые mq5-файлы принудительно компилируются с отключенной оптимизацией.
Можете указать, какие?
Такой установки с нашей стороны нет. Все должны перекомпилироваться с максимальной оптимизацией.
Можете указать, какие?
Мои mq5, созданные сегодня.
Такой установки с нашей стороны нет. Все должны перекомпилироваться с максимальной оптимизацией.
У меня один mq5 при полной оптимизации компилируется больше полуминуты, с отключенной - три секунды.
Обнаружил случайно. Увидел, что EX5 почти в 1.5 раза больше обычного и сразу после обновления. Такой размер соответствует только отключенной оптимизации.
Есть еще новые проблемы с 3673. Кажется, проблема с Юникодом.
'Т' - unexpected token, probably type is missing? 3673.mq5 11 1
'Read' - semicolon expected 3673.mq5 11 18
'if' - expressions are not allowed on a global scope 3673.mq5 15 4
'if' - expressions are not allowed on a global scope 3673.mq5 18 4
'if' - expressions are not allowed on a global scope 3673.mq5 21 4
'if' - expressions are not allowed on a global scope 3673.mq5 24 4
'return' - expressions are not allowed on a global scope 3673.mq5 28 4
'}' - expressions are not allowed on a global scope 3673.mq5 29 3
Добрый день!
После установки патча на сервкре в Открытии на Срочном рынке в конце марта, приблизительно в 6 раз увеличились задержки
исполнения торговых приказов.
Было
Стало
Ничего не изменилось.
не прокручивается список комиссий:
Ничего не изменилось.
Изменилось!
Раньше пинг был 3-4 мс, а сейчас
Выяснил, дело не в патче, что-то случилось с мом провайдером или с железом.