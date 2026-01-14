Ошибки, баги, вопросы - страница 1628
Ошибка открытия экспертом файла. А если например
1. убрать "некий код не имеющий отношения к делу" (см.ниже)
2. или убрать ::Sleep(1000)
то ошибки не возникает
Последовательность действий:
1. Создать новый профиль (например "Тест")
2. Открыть два новых графика, прикрепив к обоим графикам эксперт Test.ex5 (см.рисунок)
4. Выбрать любой другой существующий профиль
5. Выбрать профиль "Тест"
результат:
при том, что Test001.mq5 выглядит так:
Сам файл test.txt к сообщению не прикрепляется, но выглядит так
Дополнительные сведения: местоположение открываемого файла в смысле FILE_COMMON - на ошибку не влияет
Это оптимизация кода.
Если в metaeditor.ini в поле [Experts] прописать OPTIMIZE=0 то скорость компиляции будет как в 4-ке. У меня некоторые проекты компилятся по 20 сек, а некоторые входят в бесконечный цикл оптимизации :)
Вау, спасибо, дружище! Где ж ты раньше был! ) А мы тут мучаемся... Самое странное что разработчики об этой опции молчали
Не молчали. На форуме есть топик в 18 страниц, где эта опция как раз описывалась.
Кстати, оптимизация не включается при компиляции под отладку.
Точно! При этом я сам когда-то и поставил значение 1 и просто забыл об этом. ))
... А мы тут мучаемся... Самое странное что разработчики об этой опции молчали
Тема была и подробно обсуждалась: Тестирование нового компилятора MQL5 для x64 платформ - ускорение расчетов от 2 до 10 раз! >>>
Это я просто забыл. )
У меня даже сначала эта оптимизация не работала. То есть компиляция в некоторых случаях заканчивалась ошибкой. Но потом удалось найти причину. Затем её исправили и я в одном из терминалов установил параметр на 1 и забыл об этом. А вчера сижу и думаю, почему в одном редакторе MT5 компиляция проходит значительно быстрее, чем в другом редакторе MT5.
//---
Теперь, если поставить на 0, то компиляция проходит в ~25 раз быстрее.
Самые сложные из моих проектов в MetaTrader 5 конечно тоже долго компилируются. Доходит даже до 11 секунд. Точно такие же версии, но в MetaTrader 4 бывает до 25 раз быстрее.
В МТ5 компилятор более продвинутый, он оптимизирует код так, что тот работает до 10 раз быстрее чем в МТ5. Об этом мы писали и объясняли раньше.
Компилятор MQL5 вынужден создавать для совместимости две копии кода - для старой 32 битной версии (без полной оптимизации) и максимально оптимизированный вариант для 64 битов. Вся сила MQL5 раскрывается только в 64 битах.
Спасибо. Я уже освежил память по ветке, где обсуждалось всё это.
На время разработки буду ставить значение 0, так как бывает очень часто нужно проводить компиляцию и ждать по 10 секунд утомительно. А для готового продукта перед финальной компиляцией, буду ставить 1.
если при запущенном MetaEditor изменить параметр OPTIMIZE, то нужно ли его перегрузить для принятия настроек или нет?