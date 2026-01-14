Ошибки, баги, вопросы - страница 1614
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Исторические данные занимают довольно много места (это не претензия, констатация). Приходится использовать несколько терминалов и каждый из них собирает гигабайты истории, причем история дублируется в папках тестера и терминала.
Можно ли сложить все исторические файлы в одну папку а в терминалах указать папку по ссылке? Не возникнут ли проблемы доступа к истории между разными терминалами?
Попробовал. Теперь у меня несколько терминалов и их тестеры обращаются к одной единственной папке с историей. Кроме жалоб терминала типа:
2016.07.19 16:39:02.276 Spreads config file open error [The process cannot access the file because it is being used by another process. (32)]
2016.07.19 16:39:02.276 Spreads config file open error [*****symbols\spreads-*********.dat][The process cannot access the file because it is being used by another process. (32)]
никаких проблем в работе не наблюдаю. Ура!.. Получена экономия в сотни гигабайт дискового пространства!
В сервисдеске предупредили, что подобные действия с организацией доступа к общим данным могут нести риск.
Попробовал. Теперь у меня несколько терминалов и их тестеры обращаются к одной единственной папке с историей. Кроме жалоб терминала типа:
2016.07.19 16:39:02.276 Spreads config file open error [The process cannot access the file because it is being used by another process. (32)]
2016.07.19 16:39:02.276 Spreads config file open error [*****symbols\spreads-*********.dat][The process cannot access the file because it is being used by another process. (32)]
никаких проблем в работе не наблюдаю. Ура!.. Получена экономия в сотни гигабайт дискового пространства!
В сервисдеске предупредили, что подобные действия с организацией доступа к общим данным могут нести риск.
а каким образом реализовали?
Создал отдельную паку Bases, в неё перенёс историю с одного из терминалов. После этого во всех терминалах и их тестерах вместо реальных папок с историей поместил ссылки типа Junction на общую папку.
Особенно актуально при использовании нескольких терминалов на одном VPS, можно получить реальную экономию в деньгах за счет выбора меньшего по размеру дискового пространства.
В настройках коммюнити (Главное меню - Сервис - Настройки - вкладка Сообщество) сотрите свои авторизационные данные
А что торговых панелей не существует ? Или к какой группе их отнести ?
А что торговых панелей не существует ? Или к какой группе их отнести ?