Ошибки, баги, вопросы - страница 3471
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просьба поделиться скринами панельки Тестера.
Хочется понять, зависят ли ее размеры от конфигурации ОС. Спасибо.
Вот три варианта возможных вкладок
Очень даже зависят.
Зависят не от конфигурации, а от разрешения экрана и от языка терминала, точнее от количества букв в названиях вкладок.
Столкнулся с проблемой определения координат вкладок тестера, когда запустил прогу (которая правильно работала на компе) на сервере (на сервере работать не захотела).
Там совсем другое разрешение экрана оказалось.
Я тогда всё сделал через *опу, но оно работало.Сейчас бы просто сдвигал координаты, пока на открытой вкладке не появятся какие нибудь слова или кнопки, по которым можно понять, что открыта нужная мне вкладка.
Код?
Так тоже не работает.
В архитектуре индикаторов вы разбираетесь хорошо, с этим не спорю.
А вот понять о чём пишут пользователи форума у вас получается не очень.
Другой причины ваших не рабочих советов я не вижу.
А вот понять о чём пишут пользователи форума у вас получается не очень.
Напишите, что нужно получить.
Вот три варианта возможных вкладок
Дополню.
Зависят не от конфигурации, а от разрешения экрана
С этим на сталкивался.
Я тогда всё сделал через *опу, но оно работало.
Спасибо за код.
Сложно идентифицировать, что открыта вкладка Journal.
Так ответили ведь уже, что так было задумано изначально.
а теперь фанфары !
Хендл нормально получается. Без ошибок. Для индикатора который вернул INIT_FAILED в OnInit и не вызывал SetIndexBuffer
Эффективный менеджмент - исправлять то что за 20 лет работало
Напишите, что нужно получить.
Имеем: Индикатор(код здесь), который получает хэндл на самого себя.
Далее в своей работе он обращается к этому хэндлу и получает какие то данные.
До этого момента всё хорошо.
Проблема возникает при удалении такого индикатора с графика. Он не заходит в OnDeinit и продолжает работать, хотя в списке индикаторов его на графике уже нет.
И удалить такой индикатор с графика получается только перезагрузкой терминала.
Что нужно получить?
Работающий индикатор с нормальным удалением его с графика.
С помощью ваших рекомендаций, получается добиться только нормального удаления, но при этом индикатор перестаёт работать)
а теперь фанфары !
Хендл нормально получается. Без ошибок. Для индикатора который вернул INIT_FAILED в OnInit и не вызывал SetIndexBuffer
Эффективный менеджмент - исправлять то что за 20 лет работало
А я чё, я ничё)))
Вот и господа с иноземного форума тоже считают, что это баг, а Slava говорит, что это фича)
Вот и господа с иноземного форума тоже считают, что это баг
Просьба описать баг. Так и не понял из обсуждения.