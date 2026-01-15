Ошибки, баги, вопросы - страница 3193
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
0 errors, 0 warnings, 1256 msec elapsed
А можно попросить разработчиков выводить в результаты компиляции, кроме того что есть, ещё локальное время и имя программы, которой была выполнена компиляция?
0 errors, 0 warnings, 1256 msec elapsed
А можно попросить разработчиков выводить в результаты компиляции, кроме того что есть, ещё локальное время и имя программы, которой была выполнена компиляция?
+
0 errors, 0 warnings, 1256 msec elapsed
А можно попросить разработчиков выводить в результаты компиляции, кроме того что есть, ещё локальное время и имя программы, которой была выполнена компиляция?
Доброго дня!
Пытаюсь создавать советников через генерацию и столкнулся с проблемой малого количества модулей сигналов (около 20). Хочу объединить, например Ишимоку или Болинджера с другим(и), но в стандартном MT5 нет сигналов данных индикаторов.
На видосах в инете видно, что у людей есть расширенная база модулей сигналов - подскажите, где ее взять?
Раздел "ПЕРЕХОД С MQL4 на MQL5"
6. Проверка состояния
bool IsOptimization()
Возвращается TRUE, если эксперт работает в режиме оптимизации тестирования, иначе возвращает FALSE.
MQLInfoInteger
Вместо MQL5 надо MQL.
Там есть и другие функции с "MQL5".
MQLInfoInteger
Возвращает значение соответствующего свойства запущенной MQL5-программы.
int MQLInfoInteger(
int property_id // идентификатор свойства
);
Непонятно, тип функции int или bool.
0 errors, 0 warnings, 1256 msec elapsed
А можно попросить разработчиков выводить в результаты компиляции, кроме того что есть, ещё локальное время и имя программы, которой была выполнена компиляция?
Простите за глупый вопрос, а что из этого и так не известно?
Простите за глупый вопрос, а что из этого и так не известно?
бывает не помнишь, что именно компилировал в последний раз, особенно если работа ведётся в нескольких открытых файлах.
склероз навряд ли можно исправить, а вот добавить инфу о последнем файле компиляции - пять секунд для разработчиков.
бывает не помнишь, что именно компилировал в последний раз, особенно если работа ведётся в нескольких открытых файлах.
склероз навряд ли можно исправить, а вот добавить инфу о последнем файле компиляции - пять секунд для разработчиков.
Это для того, чтобы не потерять лишних 150-200 msec на повторном компилировании?
Это для того, чтобы не потерять лишних 150-200 msec на повторном компилировании?
иногда гораздо больше, но дело не в этом.
пусть будет, кто то от этого станет себя чувствовать хуже? - не думаю. зато будут рады те, кому это действительно нужно. к тому же, выяснилось, что это нужно, по крайне мере, не мне одному.
иногда гораздо больше, но дело не в этом.
пусть будет, кто то от этого станет себя чувствовать хуже? - не думаю. зато будут рады те, кому это действительно нужно. к тому же, выяснилось, что это нужно, по крайне мере, не мне одному.
Я тоже неоднократно просил вставить в контекстное меню
пункт "Сохранить как". Тоже никому не помешает, вставить не более пары минут с учётом открытия нужного места файла. Но никто не реагирует на это. Вот я и думаю, а если это так-же мало кому надо, то и вспоминать об этом уже не имеет смысла.