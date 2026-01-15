Ошибки, баги, вопросы - страница 3193

0 errors, 0 warnings, 1256 msec elapsed

А можно попросить разработчиков выводить в результаты компиляции, кроме того что есть, ещё локальное время и имя программы, которой была выполнена компиляция?


 
Andrey Dik #:

А можно попросить разработчиков выводить в результаты компиляции, кроме того что есть, ещё локальное время и имя программы, которой была выполнена компиляция?


+

 
Andrey Dik #:

А можно попросить разработчиков выводить в результаты компиляции, кроме того что есть, ещё локальное время и имя программы, которой была выполнена компиляция?


+++
 

Доброго дня!

Пытаюсь создавать советников через генерацию и столкнулся с проблемой малого количества модулей сигналов (около 20). Хочу объединить, например Ишимоку или Болинджера с другим(и), но в стандартном MT5 нет сигналов данных индикаторов. 
На видосах в инете видно, что у людей есть расширенная база модулей сигналов - подскажите, где ее взять?

 

Раздел "ПЕРЕХОД С MQL4 на MQL5" 


6. Проверка состояния

MQL4
 MQL5
 Описание
 
bool IsOptimization()
 
bool MQLInfoInteger(MQL5_OPTIMIZATION)
 IsOptimization
Возвращается TRUE, если эксперт работает в режиме оптимизации тестирования, иначе возвращает FALSE.
MQLInfoInteger

  Вместо MQL5 надо MQL.

Там есть и другие функции с "MQL5".


MQLInfoInteger

Возвращает значение соответствующего свойства запущенной MQL5-программы.

int  MQLInfoInteger(
   int  property_id      // идентификатор свойства
   );

Непонятно, тип функции int или bool. 

 
Andrey Dik #:

А можно попросить разработчиков выводить в результаты компиляции, кроме того что есть, ещё локальное время и имя программы, которой была выполнена компиляция?


Простите за глупый вопрос, а что из этого и так не известно?

 
Andrei Sokolov #:

Простите за глупый вопрос, а что из этого и так не известно?

бывает не помнишь, что именно компилировал в последний раз, особенно если работа ведётся в нескольких открытых файлах.

склероз навряд ли можно исправить, а вот добавить инфу о последнем файле компиляции - пять секунд для разработчиков.

 
Andrey Dik #:

бывает не помнишь, что именно компилировал в последний раз, особенно если работа ведётся в нескольких открытых файлах.

склероз навряд ли можно исправить, а вот добавить инфу о последнем файле компиляции - пять секунд для разработчиков.

Это для того, чтобы не потерять лишних 150-200 msec на повторном компилировании?

 
Alexey Viktorov #:

Это для того, чтобы не потерять лишних 150-200 msec на повторном компилировании?

иногда гораздо больше, но дело не в этом.

пусть будет, кто то от этого станет себя чувствовать хуже? - не думаю. зато будут рады те, кому это действительно нужно. к тому же, выяснилось, что это нужно, по крайне мере, не мне одному.

 
Andrey Dik #:

иногда гораздо больше, но дело не в этом.

пусть будет, кто то от этого станет себя чувствовать хуже? - не думаю. зато будут рады те, кому это действительно нужно. к тому же, выяснилось, что это нужно, по крайне мере, не мне одному.

Я тоже неоднократно просил вставить в контекстное меню

пункт "Сохранить как". Тоже никому не помешает, вставить не более пары минут с учётом открытия нужного места файла. Но никто не реагирует на это. Вот я и думаю, а если это так-же мало кому надо, то и вспоминать об этом уже не имеет смысла.

