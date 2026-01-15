Ошибки, баги, вопросы - страница 3189

МТ5 билд 33

При инициализации печатаю в журнал _Period. ТФ переключаю от м1 по порядку 


 
Nikita Chernyshov #:

МТ5 билд 33

При инициализации печатаю в журнал _Period. ТФ переключаю от м1 по порядку 


И всё верно...
 

сегодня запустил терминал, логины слетели и в них какая то абракадабра, прилетело сразу же обновление, перезагрузил, наблюдаю такую картину:


Билд:


 
Andrey Dik #:

сегодня запустил терминал, логины слетели и в них какая то абракадабра, прилетело сразу же обновление, перезагрузил, наблюдаю такую картину:

Как одну из возможных причин предположу повреждение данных на диске (сам диск, файловая система, вредоносный софт, перегрев, проблемы блока питания или преобразователей на MB, ...).

А, вот ещё конспирологический вариант - это ответка за тему про доллар :)

 
Artyom Trishkin #:
И всё верно...

Тогда не понял.

_Period выдает текущий тф, отображается в минутах. Верно или нет?

 
Nikita Chernyshov #:

Тогда не понял.

_Period выдает текущий тф, отображается в минутах. Верно или нет?

Нет, _Period в MT5 (в отличие от MT4) битовое поле, распечатайте его в HEX, будет понятнее, как это поле кодируется

 
Если записать datetime в двоичный файл, то в какой тип нужно считывать его потом в С++ (mingw64 вроде) uint64_t или time_t? Вопрос возник из-за того, что  time_t там тоже 64-битный.
 
JRandomTrader #:

Как одну из возможных причин предположу повреждение данных на диске (сам диск, файловая система, вредоносный софт, перегрев, проблемы блока питания или преобразователей на MB, ...).

диск свободен на 50%, температура не превышает 45C, все прочие данные на этом диске целые и программы работают. после сноса папки config терминал снова работает нормально (не тороплюсь сказать "хорошо").

JRandomTrader #:

А, вот ещё конспирологический вариант - это ответка за тему про доллар :)

на всякий случай окроплю ноутбук святой водой.) 

 
Andrey Dik #:

диск свободен на 50%, температура не превышает 45C, все прочие данные на этом диске целые и программы работают. после сноса папки config терминал снова работает нормально (не тороплюсь сказать "хорошо").

Перегрев - это не только к диску, это и к процу, и к памяти.

Вредоносный софт - например, работающий избирательно шифровальщик.

Но это всё лишь возможные причины предполагаемого искажения данных.

 
Ошибка история для тестораДобрый день, уважаемые разработчики и трейдеры! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой при тестировании мультивалютного советника
То есть, если запустить тестирование на всех парах, то тестор падает, а если отдельно "упавшую" пару, что все окей. В чем дело? 
История всех пар закачена с 2007 года, а тестирование начинается с 2008. 
