МТ5 билд 33
При инициализации печатаю в журнал _Period. ТФ переключаю от м1 по порядку
сегодня запустил терминал, логины слетели и в них какая то абракадабра, прилетело сразу же обновление, перезагрузил, наблюдаю такую картину:
Билд:
Как одну из возможных причин предположу повреждение данных на диске (сам диск, файловая система, вредоносный софт, перегрев, проблемы блока питания или преобразователей на MB, ...).
А, вот ещё конспирологический вариант - это ответка за тему про доллар :)
И всё верно...
Тогда не понял.
_Period выдает текущий тф, отображается в минутах. Верно или нет?
Нет, _Period в MT5 (в отличие от MT4) битовое поле, распечатайте его в HEX, будет понятнее, как это поле кодируется
диск свободен на 50%, температура не превышает 45C, все прочие данные на этом диске целые и программы работают. после сноса папки config терминал снова работает нормально (не тороплюсь сказать "хорошо").
на всякий случай окроплю ноутбук святой водой.)
Перегрев - это не только к диску, это и к процу, и к памяти.
Вредоносный софт - например, работающий избирательно шифровальщик.
Но это всё лишь возможные причины предполагаемого искажения данных.
История всех пар закачена с 2007 года, а тестирование начинается с 2008.