Тестер

Склейка S&P500

Windows 8.1 build 9600, 4 x Intel Core i7-4500U  @ 1.80GHz, 9 / 15 Gb memory, 20 / 208 Gb disk, UAC, GMT+3
Terminal    MetaTrader 5 x64 build 3300 started for MetaQuotes Software Corp.

 

MT5 Версия 3211 x 64. AMD. Windows 10.

Пока в непонятной мне ситуации пропадает событие OnBookEvent.
То есть стакан ходит а события не идут.

Как это локализовать я пока не знаю. 

Исправление ситуации полная перезагрузка советника. 
Исправление параметров хоть и возвращает Book event = true.
Но событие не исправляет. 

 
Два года назад был подобный баг, приходилось делать проверку по таймеру и, если что, переподписываться, но его тогда исправили.

 
Предопределенные макроподстановки __RANDOM__  и  __COUNTER__  в документации есть, а из функционала MT5 (build 3310) выпилены и недоступны к использованию.
Моя ошибка, работал с более старой версией ME, все работает.
 
ruslan #:
а у вас в конфиге сколько выставлено "отображать баров" и "хранить в истории баров" ?
Да, всё было выставлено. Недавно проблема решилась сама собой. Спасибо!)
 
Sergey Dzyublik #:
Предопределенные макроподстановки __RANDOM__  и  __COUNTER__  в документации есть, а из функционала MT5 (build 3310) выпилены и недоступны к использованию.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/namedconstants/compilemacros
https://www.mql5.com/ru/forum/365601

Ошибка в документации или MT5?

Нужен код для воспроизведения

template<typename T>
class A
  {
public:
   A() { Print(__FUNCSIG__," ",__COUNTER__," ",__RANDOM__); }  
   ~A() { Print(__FUNCSIG__," ",__COUNTER__," ",__RANDOM__); }
  };

A<int> a;
A<double> a2;

void OnStart(void)
  {
   Print(__FUNCSIG__," ",__COUNTER__," ",__RANDOM__);
   
   A<float> a3;
   A<datetime> a4;
  }
 
Ilyas #:

Нужен код для воспроизведения

Извините, все работает, это моя вина.
Было открыто три МТ и ME терминала разных версий.
Оказалось что работал с более старой версией ME, хотя справка по F1 подтянулась c описанием новых переменных __COUNTER__ и __RANDOM__.
Это моя ошибка.

 

Всем привет!

Возникла задача показывать input параметры демо продукту одни, а купленному продукту - другие.

На глобальном уровне выполнить условие не получается.

Или другая, подобная задача: в зависимости от языка терминала показывать названия инпутов на родном для пользователя языке...

Как можно реализовать такое?

 
Aleksandr Dementev #:

Всем привет!

Возникла задача показывать input параметры демо продукту одни, а купленному продукту - другие.

На глобальном уровне выполнить условие не получается.

Или другая, подобная задача: в зависимости от языка терминала показывать названия инпутов на родном для пользователя языке...

Как можно реализовать такое?

никак

 
Aleksandr Dementev #:

Всем привет!

Возникла задача показывать input параметры демо продукту одни, а купленному продукту - другие.

На глобальном уровне выполнить условие не получается.

Или другая, подобная задача: в зависимости от языка терминала показывать названия инпутов на родном для пользователя языке...

Как можно реализовать такое?

Делать свою панель ввода параметров.
