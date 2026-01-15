Ошибки, баги, вопросы - страница 3191
Тестер
Склейка S&P500
Windows 8.1 build 9600, 4 x Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz, 9 / 15 Gb memory, 20 / 208 Gb disk, UAC, GMT+3
Terminal MetaTrader 5 x64 build 3300 started for MetaQuotes Software Corp.
MT5 Версия 3211 x 64. AMD. Windows 10.
Пока в непонятной мне ситуации пропадает событие OnBookEvent.
То есть стакан ходит а события не идут.
Как это локализовать я пока не знаю.
Исправление ситуации полная перезагрузка советника.
Исправление параметров хоть и возвращает Book event = true.
Но событие не исправляет.
Два года назад был подобный баг, приходилось делать проверку по таймеру и, если что, переподписываться, но его тогда исправили.
Моя ошибка, работал с более старой версией ME, все работает.
а у вас в конфиге сколько выставлено "отображать баров" и "хранить в истории баров" ?
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/namedconstants/compilemacros
https://www.mql5.com/ru/forum/365601
Ошибка в документации или MT5?
Нужен код для воспроизведения
Нужен код для воспроизведения
Извините, все работает, это моя вина.
Было открыто три МТ и ME терминала разных версий.
Оказалось что работал с более старой версией ME, хотя справка по F1 подтянулась c описанием новых переменных __COUNTER__ и __RANDOM__.
Это моя ошибка.
Всем привет!
Возникла задача показывать input параметры демо продукту одни, а купленному продукту - другие.
На глобальном уровне выполнить условие не получается.
Или другая, подобная задача: в зависимости от языка терминала показывать названия инпутов на родном для пользователя языке...
Как можно реализовать такое?
никак
