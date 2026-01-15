Ошибки, баги, вопросы - страница 3192

Sergey Gridnev #:
Делать свою панель ввода параметров.

О, вариант. Благодарю, попробую такой способ...

 

Привет,

Проблема с парсером нечетких правил условий типа

"if ((var1 is term1) or (var1 is term11)) and (var2 is term2) then outvar is termo"

Сообщение во время выполнения:

error

Код (я заменил строку):

CMamdaniFuzzyRule *rule1 = fsTips.ParseRule("if (service is poor )  or (food is rancid) then tips is cheap");

с линией:

CMamdaniFuzzyRule *rule1 = fsTips.ParseRule("if ((service is poor )  or (service is good)) and (food is rancid) then tips is cheap");

полная демонстрация кода

//+------------------------------------------------------------------+
//| Connecting libraries                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\MamdaniFuzzySystem.mqh>
//--- input parameters
input double   Service;
input double   Food;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Mamdani Fuzzy System  
   CMamdaniFuzzySystem *fsTips=new CMamdaniFuzzySystem();
//--- Create first input variables for the system
   CFuzzyVariable *fvService=new CFuzzyVariable("service",0.0,10.0);
   fvService.Terms().Add(new CFuzzyTerm("poor", new CTriangularMembershipFunction(-5.0, 0.0, 5.0)));
   fvService.Terms().Add(new CFuzzyTerm("good", new CTriangularMembershipFunction(0.0, 5.0, 10.0)));
   fvService.Terms().Add(new CFuzzyTerm("excellent", new CTriangularMembershipFunction(5.0, 10.0, 15.0)));
   fsTips.Input().Add(fvService);
//--- Create second input variables for the system
   CFuzzyVariable *fvFood=new CFuzzyVariable("food",0.0,10.0);
   fvFood.Terms().Add(new CFuzzyTerm("rancid", new CTrapezoidMembershipFunction(0.0, 0.0, 1.0, 3.0)));
   fvFood.Terms().Add(new CFuzzyTerm("delicious", new CTrapezoidMembershipFunction(7.0, 9.0, 10.0, 10.0)));
   fsTips.Input().Add(fvFood);
//--- Create Output
   CFuzzyVariable *fvTips=new CFuzzyVariable("tips",0.0,30.0);
   fvTips.Terms().Add(new CFuzzyTerm("cheap", new CTriangularMembershipFunction(0.0, 5.0, 10.0)));
   fvTips.Terms().Add(new CFuzzyTerm("average", new CTriangularMembershipFunction(10.0, 15.0, 20.0)));
   fvTips.Terms().Add(new CFuzzyTerm("generous", new CTriangularMembershipFunction(20.0, 25.0, 30.0)));
   fsTips.Output().Add(fvTips);
//--- Create three Mamdani fuzzy rule
   CMamdaniFuzzyRule *rule1 = fsTips.ParseRule(
"if ((service is poor )   
or (service is good)) and (food is rancid) then tips is cheap" );
   CMamdaniFuzzyRule *rule2 = fsTips.ParseRule("if ((service is good)) then tips is average");
   CMamdaniFuzzyRule *rule3 = fsTips.ParseRule("if (service is excellent) or (food is delicious) then (tips is generous)");
//--- Add three Mamdani fuzzy rule in system
   fsTips.Rules().Add(rule1);
   fsTips.Rules().Add(rule2);
   fsTips.Rules().Add(rule3);
//--- Set input value
   CList *in=new CList;
   CDictionary_Obj_Double *p_od_Service=new CDictionary_Obj_Double;
   CDictionary_Obj_Double *p_od_Food=new CDictionary_Obj_Double;
   p_od_Service.SetAll(fvService, Service);
   p_od_Food.SetAll(fvFood, Food);
   in.Add(p_od_Service);
   in.Add(p_od_Food);
//--- Get result
   CList *result;
   CDictionary_Obj_Double *p_od_Tips;
   result=fsTips.Calculate(in);
   p_od_Tips=result.GetNodeAtIndex(0);
   Print("Tips, %: ",p_od_Tips.Value());
   delete in;
   delete result;
   delete fsTips;
  }
Я тут случайно) В MetaEditor, нажал на клавиатуре, какое-то сокращение клавиш) Пропали: статусная строка, панель инструментов, навигатор.
Я их восстановил..через вкладку вид, не проблема, но теперь после закрыть/открыть терминал, они всегда пропадают. Как убрать эту магию настройки?)
 
Последние пару дней на телефоне и сегодня на компе 504 ошибка 
6Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
search#!keyword=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B:1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
search#!keyword=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B:1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
search#!keyword=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B:1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
search#!keyword=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B:1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
search#!keyword=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B:1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
search#!keyword=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B:1 Unchecked runtime.lastError: The message port closed before a response was received.
/favicon.ico:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 504 ()
search#!keyword=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 504 ()

Из консоли. С 12 часов висело.

 
У вас нормально грузится сайт в последнее время?
 
Yevhenii Levchenko #:
У вас нормально грузится сайт в последнее время?

Написал тока что) Не совсем, обычно просят прислать код из консоли средств разработчика хрома. Счас Просмотреть код по правой клавише мыши внизу консоль

 
Valeriy Yastremskiy #:

Написал тока что) Не совсем, обычно просят прислать код из консоли средств разработчика хрома. Счас Просмотреть код по правой клавише мыши внизу консоль

Что-то кошмарит сервис конкретно. Постоянно какие-то задержки или "маинтенсы". Уже с месяц где-то у меня...

 
Pavel Verveyko #:
Я тут случайно) В MetaEditor, нажал на клавиатуре, какое-то сокращение клавиш) Пропали: статусная строка, панель инструментов, навигатор.
Я их восстановил..через вкладку вид, не проблема, но теперь после закрыть/открыть терминал, они всегда пропадают. Как убрать эту магию настройки?)

F12или 11

 
Aleksei Beliakov #:

F12или 11

Большое спасибо) F12 - помогло, так удобнее))

 
Yevhenii Levchenko #:
У вас нормально грузится сайт в последнее время?

Второй день проблемы ужасные.

До этого "иногда и не долго", а сейчас пол-дня "лежал"

