Ошибки, баги, вопросы - страница 3192
Делать свою панель ввода параметров.
О, вариант. Благодарю, попробую такой способ...
Привет,
Проблема с парсером нечетких правил условий типа
"if ((var1 is term1) or (var1 is term11)) and (var2 is term2) then outvar is termo"
Сообщение во время выполнения:
Код (я заменил строку):
CMamdaniFuzzyRule *rule1 = fsTips.ParseRule("if (service is poor ) or (food is rancid) then tips is cheap");
с линией:
полная демонстрация кода
Я их восстановил..через вкладку вид, не проблема, но теперь после закрыть/открыть терминал, они всегда пропадают. Как убрать эту магию настройки?)
Из консоли. С 12 часов висело.
У вас нормально грузится сайт в последнее время?
Написал тока что) Не совсем, обычно просят прислать код из консоли средств разработчика хрома. Счас Просмотреть код по правой клавише мыши внизу консоль
Что-то кошмарит сервис конкретно. Постоянно какие-то задержки или "маинтенсы". Уже с месяц где-то у меня...
Я тут случайно) В MetaEditor, нажал на клавиатуре, какое-то сокращение клавиш) Пропали: статусная строка, панель инструментов, навигатор.
Я их восстановил..через вкладку вид, не проблема, но теперь после закрыть/открыть терминал, они всегда пропадают. Как убрать эту магию настройки?)
F12или 11
Большое спасибо) F12 - помогло, так удобнее))
У вас нормально грузится сайт в последнее время?
Второй день проблемы ужасные.
До этого "иногда и не долго", а сейчас пол-дня "лежал"