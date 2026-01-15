Ошибки, баги, вопросы - страница 3140
Добрый день, Господа!
Кто может подсказать в чем ошибка?
Работаю с историей сделок в МТ5.
Нужно получить по каждой сделке (DEAL_ENTRY_OUT) информацию и загнать ее в структуру.
Структура заполняется, но при выводе данных из структуры, Print выдает нереальные значения.
Это касается только вывода по каждому символу отдельно. Суммарно по всем сделкам ("TOTAL") информация выдается корректно.
см. во вложение скрипт
Такой же код по структуре на МТ4 работает безукоризненно (только вместо сделок делаю анализ ордеров в истории)
отвлечённо : ну вот какой @#$ дизайнер решил что клик на *.mq5 должен приводить к скачиванию файла, а не открытию в отдельном окне ?
хотите накидаем вам ссылок как прикрутить ACE или CodeMirror к сайту и просмотру/редактированию MQL ??
раз уж вы такие криворучки
отвлечённо :
Выкладываю весь код скрипта чтобы не скачивать его:
//+------------------------------------------------------------------+
//| HistoryDealGetTicket.mq5 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.000"
#property script_show_inputs
//---
input datetime from_date = D'2021.01.01 00:00:00'; //С какой даты смотрим историю
input datetime to_date = D'2022.01.14 13:00:00'; //До какой даты смотрим историю
struct TradeEnv //Структура для хранения данных
{
string symbol; //Символ сделки
int countB; //Количество BUY
int countS; //Количество SELL
double profitB; //Профит BUY
double profitS; //Профит SELL
double LotB; //Объем BUY
double LotS; //Объем SELL
int win; //Количество выигрышей
int loss; //Количество проигрышей
};
TradeEnv tradeenv[]; //Массив с данными структуры
int TotalHistoryOrders = 0; //Переменная для проверки состояния изменения истории
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
ulong deal_ticket; // тикет сделки
ulong order_ticket; // тикет ордера,по которому была совершена сделка
datetime transaction_time; // время совершения сделки
ENUM_DEAL_TYPE deal_type; // тип торговой операции
ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry; // направление сделки
long position_ID; // идентификатор позиции
string deal_description; // описание операции
double volume; // объем операции
double profit; // профитоперации
string symbol; // по какому символу была сделка
int symbolnumber = 1; //Переменная для хранения индекса массива
double win_percent = 0; //Процент выигрышных сделок
double loss_percent = 0; //Процент проигрышных сделок
//--- запросим историрю сделок в указанном интервале
HistorySelect(from_date,to_date);
//--- общее количество в списке сделок
int deals=HistoryDealsTotal();
//--- если сделок меньше или равно 1 выходим
if(deals <= 1)
{
Print("No closed orders");
return;
}
if(deals != TotalHistoryOrders) //если изменилось количество ордеров
{
TotalHistoryOrders = deals;
ArrayResize(tradeenv,1); //изменяем размер массива на единицу
ZeroMemory(tradeenv); //очистка памяти структуры.
tradeenv[0].symbol = "TOTAL"; //Присвоим нулевому индексу массива, для поля symbol значение TOTAL для суммирования всех сделок
//--- теперь обработаем каждую сделку
for(int i=0; i<deals; i++)
{
deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);
deal_type=(ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);
if(deal_type==DEAL_TYPE_BALANCE) // если это пополнение баланса пропускаем интерацию
continue;
deal_entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
if(deal_entry!=DEAL_ENTRY_OUT) // если это не выход из рынка, то пропускаем интерацию
continue;
volume=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);
transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
order_ticket=HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);
symbol=HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);
position_ID=HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);
profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT)+HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP)+HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);
deal_description=GetDealDescription(deal_entry,deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);
//--- сделаем форматирование для номера сделки
string print_index=StringFormat("% 3d",i);
//--- и выведем информацию по каждой сделке
Print(print_index+": deal #",deal_ticket," at ",transaction_time,", ",deal_description,", Profit=",DoubleToString(profit,2));
//Блок поиска текущего символа в уже сохраненных элементах массива tradeenv
bool found=false;
for(int j=ArraySize(tradeenv)-1; j>=0; j--) //цикл по элементам массива
{
if(tradeenv[j].symbol==symbol)
{
symbolnumber = j;
found=true;
break;
}
}
if(!found) //если текущий символ не найден в сохраненном массива
{
symbolnumber = ArraySize(tradeenv); //назначаем последний номер массива номером этого элемента
ArrayResize(tradeenv,symbolnumber+1); //увеличиваем размер массива на единицу
tradeenv[symbolnumber].symbol = symbol; //сохраняем в массив текущий символ
}
if(deal_type==DEAL_TYPE_BUY)
{
tradeenv[0].countS++;
tradeenv[0].LotS += volume;
tradeenv[0].profitS += profit;
tradeenv[symbolnumber].countS++;
tradeenv[symbolnumber].LotS += volume;
tradeenv[symbolnumber].profitS += profit;
}
if(deal_type==DEAL_TYPE_SELL)
{
tradeenv[0].countB++; //счетчик ордеров Buy
tradeenv[0].LotB += volume; //складываем торговые лоты ордеров
tradeenv[0].profitB += profit; //склыдваем прибыль всех ордеров
tradeenv[symbolnumber].countB++;
tradeenv[symbolnumber].LotB += volume;
tradeenv[symbolnumber].profitB += profit;
}
}
}
for(int i=0; i<ArraySize(tradeenv); i++)
{
Print("Symbol=",tradeenv[i].symbol,", countB=",tradeenv[i].countB,", lotB=",DoubleToString(tradeenv[i].LotB,2),", profitB=",DoubleToString(tradeenv[i].profitB,2),", countS=",tradeenv[i].countS,", lotS=",DoubleToString(tradeenv[i].LotS,2),", profitS=",DoubleToString(tradeenv[i].profitS,2));
}
Print("Array Size=",ArraySize(tradeenv));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает строковое описание операции |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetDealDescription(ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry,ENUM_DEAL_TYPE deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)
{
string descr;
//---
switch(deal_entry)
{
case DEAL_ENTRY_IN:
descr="Вход в рынок, ";
break;
case DEAL_ENTRY_OUT:
descr="Выход из рынка, ";
break;
case DEAL_ENTRY_INOUT:
descr="Разворот, ";
break;
case DEAL_ENTRY_OUT_BY:
descr="Закрытие встречной позицией, ";
break;
}
//---
switch(deal_type)
{
case DEAL_TYPE_BALANCE:
return ("balance");
case DEAL_TYPE_CREDIT:
return ("credit");
case DEAL_TYPE_CHARGE:
return ("charge");
case DEAL_TYPE_CORRECTION:
return ("correction");
case DEAL_TYPE_BUY:
descr+="buy";
break;
case DEAL_TYPE_SELL:
descr+="sell";
break;
case DEAL_TYPE_BONUS:
return ("bonus");
case DEAL_TYPE_COMMISSION:
return ("additional commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY:
return ("daily commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY:
return ("monthly commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY:
return ("daily agent commission");
case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY:
return ("monthly agent commission");
case DEAL_TYPE_INTEREST:
return ("interest rate");
case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED:
descr+="cancelled buy deal";
break;
case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED:
descr+="cancelled sell deal";
break;
}
descr=StringFormat("%s %G %s (order #%d, position ID %d)",
descr, // текущее описание
volume, // объем сделки
symbol, // инструмент сделки
ticket, // тикет ордера,вызвавшего сделку
pos_ID // ID позиции, в которой участвовала сделка
);
return(descr);
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
Если поставить false, то покажет все доступные, если true - показать только выбранные
Проблема в том, что если поставить false, то покажет все доступные, и при смене значения в true ничего не меняет - нужно перезапустить терминал, иначе в любом случае показывает все доступные.
Используйте условие.
при выводе данных из структуры, Print выдает нереальные значения.
Используйте условие.
Не могу сообразить, куда это ставить?
Код предполагает запись в массив всех символов для дальнейшей работы с ними
Не могу сообразить, куда это ставить?
После for.
После for.
Спасибо, помогли
Спасибо!
ZeroMemory(tradeenv[symbolnumber]);
Помогло.
Одного не пойму, почему на MQL4 работает правильно без обнуления, а на MQL5 нет ???