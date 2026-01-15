Ошибки, баги, вопросы - страница 3139

WorthyVII #:

Why cant we do this?

cannot cast function 'someFunction' to type 'TFunc'

TFunc and someFunction have different parameters.

 
Ilyas # :

TFunc and someFunction have different parameters.

Wow thank you.   That took me way too long.
 
Отскоки!

 Граждане уважаемые господа. Что за инфернальные отскоки??? И почему на одних барах их нет, а на других они есть?

 
x572intraday #:

Меню - Сервис - Настройки

Примагничивание

В открывшемся окне (вкладка Графики) выставляем нужное примагничивание. 0 - объекты совсем не примагничиваются.

 
Mihail Matkovskij #:

 Так ежели Вы внимательно смотрели, то при одних и тех же настройках (Примагничивание: 10) на одних барах оно есть, а на других его нет.

 Более того, если поизменять размеры окна терминала, то эти отскоки либо исчезают совсем, либо переходят на какой-нибудь другой бар, а на прежнем исчезают.

 Как ни досадно, но на гифке не удалось чётко показать, что ЛКМ после каждого перемещения (на каждом останове) вертикальной линии каждый раз отпускалась, а никаких отскоков не было. На других барах — были. WTF?!
 
x572intraday #:

Mihail Matkovskij #:

Это - не примагничивание. Это - точная шкала времени
 
x572intraday #:

В настройках графиков поставьте галку для точной шкалы времени. Тогда нигде не будет никаких "отскоков"
 

Странно, почему в тестере по Buy цена становится выше на один пункт тейкпрофита, но не закрывает позицию? Это от каких-то настроек на стороне брокера может зависеть?

По стоплоссу все прекрасно отработало ).

Видео на одну минуту:

https://drive.google.com/file/d/1V-su7erJHDSsAoC4XzBcRW2U2e5o5jLB/view?usp=sharing
 
Slava #:
В настройках графиков поставьте галку для точной шкалы времени. Тогда нигде не будет никаких "отскоков"

 Так стояла же. И стоит. А самое странное то, что поведение на разных барах разное при постоянных настройках. Может меняться при ресайзе окна.

