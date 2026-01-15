Ошибки, баги, вопросы - страница 3141

Новый комментарий
 

Oleg Pavlenko #:

почему на MQL4 работает правильно без обнуления, а на MQL5 нет ???

MQL4 все сам обнуляет.

 
Oleg Pavlenko #:

Спасибо!

Помогло.

Одного не пойму, почему на MQL4 работает правильно без обнуления, а на MQL5 нет ???

Потому, что "проблемы индейцев шерифа не волнуют".
:(
 
fxsaber #:

MQL4 все сам обнуляет.

Есть ли разница между ZeroMemory(array); и ArrayFree (array); для массива, которий требуется обнулить?  Если после этой функции назначается новый размер массива, ArrayResize(array,100,100);

 
Lilita Bogachkova #:

Есть ли разница между ZeroMemory(array); и ArrayFree (array); для массива, которий требуется обнулить?  Если после этой функции назначается новый размер массива, ArrayResize(array,100,100);

ZeroMemory не освобождает память, а только обнуляет (забивает нулями) ее.

 
fxsaber #:

ZeroMemory не освобождает память, а только обнуляет ее.

спасибо

 
Lilita Bogachkova #:

Есть ли разница между ZeroMemory(array); и ArrayFree (array); для массива, которий требуется обнулить?  Если после этой функции назначается новый размер массива, ArrayResize(array,100,100);

На мой взгляд тут есть нюансы. Если после ZeroMemory(array); размер массива увеличивается, то возможно попадание «мусора» в ячейки массива которые «сзади». Если-же применить ArrayFree (array); то «мусор» может быть в любом месте массива.

Так-что выбрать можно только проделав несколько экспериментов по скорости этих функций. А по «мусору» решение принимает программист. Если сразу после объявления или изменения размера массива он заполняется значениями, то какой смысл этот массив обнулять и потом заполнять…

  
enum LIST
  {
   L01=111,   // ITEM 1
   L02=222,   // ITEM 2
   L03=333,   // ITEM 3
   L04=444,   // ITEM 4
   L05=555,   // ITEM 5
   L06=666,   // ITEM 6
   L07=666,   // ITEM 7
   L08=666,   // ITEM 8
  };

input LIST LISTING_01=L01;
input LIST LISTING_02=L02;
input LIST LISTING_03=L03;
input LIST LISTING_04=L04;
input LIST LISTING_05=L05;
input LIST LISTING_06=L06;
input LIST LISTING_07=L07;
input LIST LISTING_08=L08;

 Насколько я понимаю, все L0X в enum LIST {} независимы. Однако стоит некоторым элементам перечисления назначить одно и то же значение (666), как комментарий по умолчанию перестаёт отображаться корректно, подхватывая почему-то комментарий (и, видимо, значение, хотя трудно это утверждать, так как они одинаковые и понять невозможно) от первого элемента с тем же значением (см. последние три строки в enum LIST {}).

 Хуже того, при попытке изменить в Настройках программы дефолтовое отображение 7-ой строки с "ITEM 6" на "ITEM 7" и 8-ой на "ITEM 8", которые изначально заложены в комментариях к коду, они настойчиво сбиваются обратно на "ITEM 6":

Настройки

 
 А индикаторные буфера обрабатывает CPU или GPU? Что именно проапгрейдить, чтобы рендерилось быстрее? Речь, конечно же, о железе, так как OpenCL тут, я подозреваю, не поможет.
 

Тут опечатка 


 
Всем привет! Подскажите. МТ5 в балансе постоянно какие то расчеты ведет непонятные. То прибавляет, то убавляет. Баланс постоянно меняется. Вследствии этого риск менеджер просто работает ***. Брокер открывашка. Секция срочный рынок. По темам нет времени лазить. Скинте ссылку если есть такой вопрос уже. Спасибо!
1...313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148...3696
Новый комментарий