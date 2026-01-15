Ошибки, баги, вопросы - страница 3141
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Oleg Pavlenko #:
почему на MQL4 работает правильно без обнуления, а на MQL5 нет ???
MQL4 все сам обнуляет.
Спасибо!
Помогло.
Одного не пойму, почему на MQL4 работает правильно без обнуления, а на MQL5 нет ???
MQL4 все сам обнуляет.
Есть ли разница между ZeroMemory(array); и ArrayFree (array); для массива, которий требуется обнулить? Если после этой функции назначается новый размер массива, ArrayResize(array,100,100);
Есть ли разница между ZeroMemory(array); и ArrayFree (array); для массива, которий требуется обнулить? Если после этой функции назначается новый размер массива, ArrayResize(array,100,100);
ZeroMemory не освобождает память, а только обнуляет (забивает нулями) ее.
ZeroMemory не освобождает память, а только обнуляет ее.
спасибо
Есть ли разница между ZeroMemory(array); и ArrayFree (array); для массива, которий требуется обнулить? Если после этой функции назначается новый размер массива, ArrayResize(array,100,100);
На мой взгляд тут есть нюансы. Если после ZeroMemory(array); размер массива увеличивается, то возможно попадание «мусора» в ячейки массива которые «сзади». Если-же применить ArrayFree (array); то «мусор» может быть в любом месте массива.
Так-что выбрать можно только проделав несколько экспериментов по скорости этих функций. А по «мусору» решение принимает программист. Если сразу после объявления или изменения размера массива он заполняется значениями, то какой смысл этот массив обнулять и потом заполнять…
Насколько я понимаю, все L0X в enum LIST {} независимы. Однако стоит некоторым элементам перечисления назначить одно и то же значение (666), как комментарий по умолчанию перестаёт отображаться корректно, подхватывая почему-то комментарий (и, видимо, значение, хотя трудно это утверждать, так как они одинаковые и понять невозможно) от первого элемента с тем же значением (см. последние три строки в enum LIST {}).
Хуже того, при попытке изменить в Настройках программы дефолтовое отображение 7-ой строки с "ITEM 6" на "ITEM 7" и 8-ой на "ITEM 8", которые изначально заложены в комментариях к коду, они настойчиво сбиваются обратно на "ITEM 6":
Тут опечатка