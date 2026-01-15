Ошибки, баги, вопросы - страница 3144
Вызываю в МТ5 в тестере стратегий следующий код
Он выдает, что имя аккаунта Tester
Так задумано?
В чем может быть причина того, что терминал взбесился и в советнике во входных параметрах типа double начал приписывать нули 00000000 и девятки 999999999 после запятой? Так стало после одного из перезапусков данного терминала MT5, а до перезапуска работал без лишних 0 и 9. На работе советник это не отобразилось, но вот в другом терминале MT5 такой проблемы нет.
Проблема в последнем билде. Ждите обновы
Да.
А как получить имя аккаунта, с которого был запущен тестер?
Зачем?
Скорее, зачем тогда AccountInfoString(ACCOUNT_NAME) вообще существует?)
Мне нужно сделать определенные ограничения, связанные с проверкой имени внутри тестера. Как это было в мт4.
Именно поэтому и сделали возврат имени "Tester". Чтобы не было неоправданных ограничений при тестировании. И чтобы не было мошенничества. А ещё были чемпионаты. Ещё есть приём в маркет
А где эта черта "оправданности"?
Я привязываю робота к имени счета. Чтобы контролировать этот момент.
Человек запускает на тестере стратегий в рамках своего счета, у него не запускается, потому что имя не совпадает, т.к. оно Tester.
т.е. получается, мне для тестера нужно сделать исключение, но если я делаю такое исключение, то эту разработку может тестировать абсолютно любой человек. Где здесь мошенничество или неоправданность со стороны разработчика, если я просто хочу исключить возможность утечки разработки по рукам в любом виде?
Ну, а маркет - к счастью, пока не единственная площадка продаж, а, к сожалению, представляет из себя конкурс "кто кого перерисует" и вовсе не исключает мошенничества.