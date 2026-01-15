Ошибки, баги, вопросы - страница 3146
В тестере что-то непонятное
Запрашиваю историю за 1 месяц, он загружает за "100" лет.
Зачем?
Не сто лет, а всего 1 год.
Всегда нужно оставлять доступное пространство перед запрошенным промежутком, чтобы индикаторы правильно рассчитывались, а не стартовали с нуля.
И чтобы новички не задавали вопросов по недостаче тех или иных данных.
Записывать последний и предпоследний аск и Бид и считать разницу.
а каким образом " оставлять доступное пространство перед запрошенным промежутком" ? делаю тест эксперта , где используется пользовательский индикатор, с 2021 г , на реальном данный индикатор прорисовывается корректно на данном промежутке времени, а на тестре индикатор строится как будто стартует с нуля . и соответственно некорректно результаты..
Это я понимаю. Мне важна последовательность. Пока мысли такие: так как это позиция, к ней нужно обратиться. Для этого через цикл начинаем перебирать все позиции, далее получаем ее тикет, после - время открытия позиции. Объявить массив с тиками MqlTick ticks[ ]. Отсчитав некоторое время от времени открытия позиции записать тики в тиковый массив через CopyTickRange. Далее применить ArraySetAsSeries к тиковому массиву, если возможно. И по полученным последним двум тикам из этого массива применить ту разность последнего и предпоследнего бид и аска, о которых вы написали. Но пока это только мысли, возможно кто-то уже делал такое и есть пример. С уважением.
Для МТ4 просто. Там открытие ордера привязано к тику, пользователь не видит как заливается позиция. А вот в 5ке видит. Он видит сделки по наполнению позиции. А позиция может заливаться дольше одного тика. Это к слову. А так логика верная. Хотя по мне правильнее делать по горячим следам. После срабатывания отложенных ордеров или рыночного приказа, в момент получения ответа о появлении позиции с тикетом ордера получить данные цены и времени открытия и искать ближайший тик по цене и по времени. Проблема в том, что ответ может придти только на следующем тике или через тик. Гарантий нет.
если бы можно было указывать в индикаторах что то вроде #property indicator_bars_need было бы просто сказочно удобно.
а тестер бы просто брал наибольшее значение, если такой параметр присутствует в нескольких индикаторах.
бывает обратная ситуация, когда необходимо как можно больше истории, одного года мало. так последний мой заказчик очень удивился, почему в тестере так мало индикатор собрал исторических экстремумов (согласно алгоритму индикатора).
Проперти не может подстроиться под параметры. Вот уже и не сказочно )
))
смысл моего предложения - дать возможность указывать в индикаторе сколько ему нужно истории для расчетов. а каким образом это будет удобно реализовать разработчикам это их, всеми уважаемое, дело.
а каким образом " оставлять доступное пространство перед запрошенным промежутком" ? делаю тест эксперта , где используется пользовательский индикатор, с 2021 г , на реальном данный индикатор прорисовывается корректно на данном промежутке времени, а на тестре индикатор строится как будто стартует с нуля . и соответственно некорректно результаты..