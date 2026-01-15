Ошибки, баги, вопросы - страница 3136
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так хорошо, а как?
Никак. Кого вы слушаете?
При использовании проверки синхронизации она действует только на первую строку с первым символом, и в итоге остальные 6 не идут даже
ну так вы обрабатываете первый символ? :
а как остальные?
Никак. Кого вы слушаете?
Спасибо. А Вы в курсе, как он тики обрабатывает?
Спасибо. А Вы в курсе, как он тики обрабатывает?
Программа сама обрабатывает, сверху вниз.
какое значение должно быть в SymbolInfoDouble(euSY07,SYMBOL_BID,euSY07b) если значение по каким то причинам не пришло?
Когда-то очень давно была проблема при первом запуске
Эта строка решала проблемуСейчас по журналу проблем не вижу, но проверку не убираю
Программа сама обрабатывает, сверху вниз.
Какая программа? У него строка кода - тик.
Какая программа? У него строка кода - тик.
какая у него программа вообще неизвестно. нужно с этого начинать. :)
а мы собрались здесь телепаты... :)
Подсветка макросов в ME начинается только со строки, в которой этот макрос был определён во включаемом файле.