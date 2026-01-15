Ошибки, баги, вопросы - страница 3136

Yury Lemeshev #:

Так хорошо, а как?

Никак. Кого вы слушаете?


 
Yury Lemeshev #:

При использовании проверки синхронизации она действует только на первую строку с первым символом, и в итоге остальные 6 не идут даже

ну так вы обрабатываете первый символ? :

if(SymbolIsSynchronized(euSY01)==true && SymbolInfoDouble(euSY01,SYMBOL_BID,euSY01b)==true && SymbolInfoDouble(euSY01,SYMBOL_ASK,euSY01a)==true && euSY01b>0 && euSY01a>0)

а как остальные?

 
Vitaly Muzichenko #:

Никак. Кого вы слушаете?


Спасибо. А Вы в курсе, как он тики обрабатывает? 

 
Алексей Тарабанов #:

Спасибо. А Вы в курсе, как он тики обрабатывает? 

Программа сама обрабатывает, сверху вниз.

 
для полного понимания происходящего явно не хватает кода в OnTick.
 
Yury Lemeshev #:

какое значение должно быть в SymbolInfoDouble(euSY07,SYMBOL_BID,euSY07b) если значение по каким то причинам не пришло?

Когда-то очень давно была проблема при первом запуске

Эта строка решала проблему

 double TickValue=SymbolInfoDouble(mSymbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
 if(TickValue==0) { Print("TickValue: ", mSymbol," = ",TickValue); return;}
Сейчас по журналу проблем не вижу, но проверку не убираю
 
Vitaly Muzichenko #:

Программа сама обрабатывает, сверху вниз.

Какая программа? У него строка кода - тик. 

 
Алексей Тарабанов #:

Какая программа? У него строка кода - тик. 

какая у него программа вообще неизвестно. нужно с этого начинать. :)

а мы собрались здесь телепаты... :)

 
Именно так. 
 

Подсветка макросов в ME начинается только со строки, в которой этот макрос был определён во включаемом файле.


