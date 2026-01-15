Ошибки, баги, вопросы - страница 3145
А как получить имя аккаунта, с которого был запущен тестер?
Почитайте. Остальное - сами.
спасибо, fxsaber, как всегда!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как удалить отложенный ордер? Перепробовала все способы, предусмотренные функционалом терминала - ничего не срабатывает, система выдает "request rejected modify order".
А способы где читали? Случайно не в книге о вкусной и здоровой пище?
В документации даже пример есть
Здравствуйте, уважаемый Alexey. Спасибо за помощь и поддержку.
Способ удаления отложенных ордеров я прочитала в: "Справка по MetaTrader 5 → Торговые операции → Совершение сделок".
Книги о вкусной и здоровой пище у меня нет, к сожалению.
Представление о программировании у меня на уровне: "Что это?", поэтому ваш пример вызвал аналогичную реакцию: что это? Куда это вписать? Или не вписать? А это точно для меня ответ? Ой, как неудобно получилось :( Придется признаваться, что ничегошеньки не поняла. А хотелось то получить совет (простую, ну, вот очень простую пошаговую инструкцию) для совсем-совсем (как-бы так деликатнее выразиться) непосвященных. А еще лучше с картинками).
Все - пошла рефлексировать (может даже рыдать)
Очень странный баг. Когда в инпут поле значение десятичное x.6 оно превращается в x.600000000001. В 3180 и в 3182. По моему раньше не было. И вообще вот такие странные double в разных местах всплывают - здесь просто ничего другого нету и он самый явный (в люом индикатор с полем double можно воспроизвести)
Можно как то узнать размер того самого тика в mql5, после которого (на котором) была открыта позиция?