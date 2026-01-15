Ошибки, баги, вопросы - страница 3145

Nikita Chernyshov #:

А как получить имя аккаунта, с которого был запущен тестер?

Почитайте. Остальное - сами.

 
fxsaber #:

Почитайте. Остальное - сами.

спасибо, fxsaber, как всегда!

 
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как удалить отложенный ордер? Перепробовала все способы, предусмотренные функционалом терминала - ничего не срабатывает, система выдает "request rejected modify order".
 
А способы где читали? Случайно не в книге о вкусной и здоровой пище?

В документации даже пример есть

//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет все отложенные ордера с указанным ORDER_MAGIC            |
//+------------------------------------------------------------------+
void DeleteAllOrdersByMagic(long const magic_number)
  {
   ulong order_ticket;
//--- пройдем по всем отложенным ордерам
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
      if((order_ticket=OrderGetTicket(i))>0)
         //--- ордер с подходящим ORDER_MAGIC
         if(magic_number==OrderGetInteger(ORDER_MAGIC))
           {
            MqlTradeResult result={};
            MqlTradeRequest request={};
            request.order=order_ticket;
            request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
            OrderSend(request,result);
            //--- выведем в лог ответ сервера  
            Print(__FUNCTION__,": ",result.comment," код ответа ",result.retcode);
           }
//---
  }
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderSend
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderSend
  • www.mql5.com
OrderSend - Торговые функции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Здравствуйте, уважаемый Alexey. Спасибо за помощь и поддержку.

Способ удаления отложенных ордеров я прочитала в: "Справка по MetaTrader 5 → Торговые операции → Совершение сделок". 

Книги о вкусной и здоровой пище у меня нет, к сожалению.

Представление о программировании у меня на уровне: "Что это?", поэтому ваш пример вызвал аналогичную реакцию: что это? Куда это вписать? Или не вписать? А это точно для меня ответ? Ой, как неудобно получилось :( Придется признаваться, что ничегошеньки не поняла. А хотелось то получить совет (простую, ну, вот очень простую пошаговую инструкцию) для совсем-совсем (как-бы так деликатнее выразиться) непосвященных. А еще лучше с картинками).

Все - пошла рефлексировать (может даже рыдать)

Торговая платформа - Справка по MetaTrader 5
Торговая платформа - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая платформа — это рабочий инструмент трейдера, позволяющий совершать торговые операции на финансовых рынках. В состав платформы входит все...
 
Тогда вам поможет только Федосеев. Я его книгу не читал, но отзывы хорошие.
 

Очень странный баг. Когда  в инпут поле значение  десятичное x.6 оно превращается в x.600000000001. В 3180 и в 3182. По моему раньше не было. И вообще  вот такие странные double в разных местах всплывают - здесь просто ничего другого нету и он самый явный (в люом индикатор с полем double можно воспроизвести)

: input bug

 

 

Можно как то узнать размер того самого тика в mql5, после которого (на котором) была открыта позиция?
 
Wizard #:
Можно как то узнать размер того самого тика в mql5, после которого (на котором) была открыта позиция?
Записывать последний и предпоследний аск и Бид и считать разницу.
