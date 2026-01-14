Ошибки, баги, вопросы - страница 1567
А чем это место: Ошибки, баги, вопросы плохое?
hh -> 12; HH -> 24;Вот хорошая спецификация: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4(v=vs.110).aspx
Описание формата данных времени yyyy.mm.dd hh:mi:ss в нашей документации появилось в 2003 году. На тот момент это был один из допустимых форматов.
В какой-то момент времени после 2012 года неустановленный документатор заменил данное описание - и тут это наконец заметили.
Так что, считайте данную запись, которую мы сейчас восстановили, мемориальной
Ни в коем случае не исправляйте! Это неправильно. Формат времени задается как "yyyy.MM.dd hh:mm:ss". MM большое - месяц, mm (маленькое) - минуты, ss - секунды. Как правило большое MM игнорируется и вместо него ставиться маленькое, т.к. по контексту видно, что речь идет о месяце.
Это как ??? Язык английский, текст Русский...
Не работает поиск по сайту
Всем привет! Подскажите, как сделать так, чтобы этот рак не появлялся в коде? Плодится и удлиняет длину модуля.
