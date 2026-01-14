Ошибки, баги, вопросы - страница 1567

Karputov Vladimir:
А чем это место: Ошибки, баги, вопросы плохое?
Место хорошее. Просто что бы писать сюда нужно знать стандарты и практики программирования. Но не о каждом здешнем участнике такое скажешь.
 
Vasiliy Sokolov:

hh -> 12; HH -> 24;

Вот хорошая спецификация: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4(v=vs.110).aspx

Описание формата данных времени yyyy.mm.dd hh:mi:ss в нашей документации появилось в 2003 году. На тот момент это был один из допустимых форматов.

В какой-то момент времени после 2012 года неустановленный документатор заменил данное описание - и тут это наконец заметили.

Так что, считайте данную запись, которую мы сейчас восстановили, мемориальной

 
Vasiliy Sokolov:
Ни в коем случае не исправляйте! Это неправильно. Формат времени задается как "yyyy.MM.dd hh:mm:ss". MM большое - месяц, mm (маленькое) - минуты, ss - секунды. Как правило большое MM игнорируется и вместо него ставиться маленькое, т.к. по контексту видно, что речь идет о месяце.
yyyy.MM.dd HH:mm:ss
 

Это так: язык операционной системы - Русский. Вот смените язык системы на Ангельский - тогда и буковки на кнопках станут ненашенские.
 
А винда наверное RU? - поэтому часть интерфейса программ будет неизбежно всегда RU.
 
Не работает поиск по сайту
Да, он часто не работает. И избранное не работает. Все еще. Переезд пока сайту на пользу не пошел...
 

Всем привет! Подскажите, как сделать так, чтобы этот рак не появлялся в коде? Плодится и удлиняет длину модуля. 

 

 
Клавиатуру почистить.
