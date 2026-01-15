Ошибки, баги, вопросы - страница 3135
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так не бывает.
Правильно написанная программа будет работает корректно.
какое значение должно быть в SymbolInfoDouble(euSY07,SYMBOL_BID,euSY07b) если значение по каким то причинам не пришло?
какое значение должно быть в SymbolInfoDouble(euSY07,SYMBOL_BID,euSY07b) если значение по каким то причинам не пришло?
Оно не может не придти, некоторое решение Я выложил ранее
Тестер, 25 пар
попытайтесь воспроизвести момент бага в тестовом роботе и опубликуйте исходник здесь. тогда всё станет ясно. может быть баг в вашем коде. не обязательно в тестере.
Оно не может не придти, некоторое решение Я выложил ранее
Тестер, 25 пар
Это понятно, у меня все отображается. Все котировки идут. Ошибка возникает один раз за 50 сделок, где так. Каждый раз в новых местах. Она абсолютно хаотична. Если была ошибка кода я ее бы мог поймать, остановить разобрать. Но я ее не могу поймать, только по комментариям к ордерам и по логам до открытия. Не соответствие я нашел когда был удивлен почему реальная торговля лучше чем на тестере, потом визуально в тестере увидел без основательное открытие ордера, начал ковырять. и все упирается в то что сначала идут котировки по определеному символу верные, а в какой то непредсказуемый момент не верные котировки, но верные для другого символа.
Это понятно, у меня все отображается. Все котировки идут. Ошибка возникает один раз за 50 сделок, где так. Каждый раз в новых местах. Она абсолютно хаотична. Если была ошибка кода я ее бы мог поймать, остановить разобрать. Но я ее не могу поймать, только по комментариям к ордерам и по логам до открытия. Не соответствие я нашел когда был удивлен почему реальная торговля лучше чем на тестере, потом визуально в тестере увидел без основательное открытие ордера, начал ковырять. и все упирается в то что сначала идут котировки по определеному символу верные, а в какой то непредсказуемый момент не верные котировки, но верные для другого символа.
Возможно, не совсем верно написан перебор и обнуление. Я не сталкивался с неверными ценами, при этом, в коде всё печатается и в журнале ничего подобного не видел.
Это понятно, у меня все отображается. Все котировки идут. Ошибка возникает один раз за 50 сделок, где так. Каждый раз в новых местах. Она абсолютно хаотична. Если была ошибка кода я ее бы мог поймать, остановить разобрать. Но я ее не могу поймать, только по комментариям к ордерам и по логам до открытия. Не соответствие я нашел когда был удивлен почему реальная торговля лучше чем на тестере, потом визуально в тестере увидел без основательное открытие ордера, начал ковырять. и все упирается в то что сначала идут котировки по определеному символу верные, а в какой то непредсказуемый момент не верные котировки, но верные для другого символа.
Тормозите начало обработки нового тика до завершения обработки предыдущего. Железо у Вас не справляется.
Это понятно, у меня все отображается. Все котировки идут. Ошибка возникает один раз за 50 сделок, где так. Каждый раз в новых местах. Она абсолютно хаотична. Если была ошибка кода я ее бы мог поймать, остановить разобрать. Но я ее не могу поймать, только по комментариям к ордерам и по логам до открытия. Не соответствие я нашел когда был удивлен почему реальная торговля лучше чем на тестере, потом визуально в тестере увидел без основательное открытие ордера, начал ковырять. и все упирается в то что сначала идут котировки по определеному символу верные, а в какой то непредсказуемый момент не верные котировки, но верные для другого символа.
А проверка наличия синхронизации даёт нули
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Yury Lemeshev, 2022.01.02 08:38
Если делать так, а в коде 7 таких строк для семи пар, то в обзоре рынка будут котировки только по одной валюте.
как подобное вообще возможно?
проверили синхронизацию. true, значит входим. false - ничего не делаем. и в чём может быть проблема?
Тормозите начало обработки нового тика до завершения обработки предыдущего. Железо у Вас не справляется.
Так хорошо, а как?
А проверка наличия синхронизации даёт нули
как подобное вообще возможно?
проверили синхронизацию. true, значит входим. false - ничего не делаем. и в чём может быть проблема?
При использовании проверки синхронизации она действует только на первую строку с первым символом, и в итоге остальные 6 не идут даже
Так хорошо, а как?
Просто не принимайте на вход новый тик, пока не обработан предыдущий. Будут пропуски, но не будет ошибок.