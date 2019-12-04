Что за тип "balance" в истории терминала.

Новый комментарий
 

Добрый день!

Торгую на Московской бирже, иногда в терминале MT5 происходят странные списания,

а потом наоборот зачисления средств с типом "balance", причём они происходят не во время клиринга на бирже,

а вообще непонятно по какому принципу, и непонятно почему именно эти суммы.

Из-за этого сложно понимать, торгуешь в плюс или минус.

Вот пример

[Удален]  
xxx201601:

Добрый день!

Торгую на Московской бирже, иногда в терминале MT5 происходят странные списания,

а потом наоборот зачисления средств с типом "balance", причём они происходят не во время клиринга на бирже,

а вообще непонятно по какому принципу, и непонятно почему именно эти суммы.

Из-за этого сложно понимать, торгуешь в плюс или минус.

этот вопрос, нужно задавать Московской бирже 

 
Aleksandr Klapatyuk:

этот вопрос, нужно задавать Московской бирже 

  Почему вы так решили? Если смотреть через Quick, то ничего подобного я не вижу.
[Удален]  
xxx201601:
  Почему вы так решили? Если смотреть через Quick, то ничего подобного я не вижу.

так это пополнение торгового счёта - когда вы пополняете и снимаете деньги со счёта - разве не понятно ? что вы хотели ещё услышать?  

наверное ваш брокер - комиссии какие то берёт или проценты начисляет
 
У меня тоже непонятные списания, постоянно какие-то корректировки баланса и все в минус.
Пока что понял, на бирже не заработать. Можете кидать помидорами.
[Удален]  
xxx201601:

Добрый день!

Торгую на Московской бирже, иногда в терминале MT5 происходят странные списания,

а потом наоборот зачисления средств с типом "balance", причём они происходят не во время клиринга на бирже,

а вообще непонятно по какому принципу, и непонятно почему именно эти суммы.

Из-за этого сложно понимать, торгуешь в плюс или минус.

У меня, например - так выглядит на реальном счёте

по полнение

по полнение2

а так как у вас выглядит, у меня на демо счёте выглядит 

 
Aleksandr Klapatyuk:

У меня, например - так выглядит на реальном счёте

а так как у вас выглядит, у меня на демо счёте выглядит 

Здесь раздел по биржевой торговле - для форекс отведён целый форум.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Здесь раздел по биржевой торговле - для форекс отведён целый форум.

человек спросил - не кто не хочет ему объяснить . вот я (супер спец ) решил поумничать 

 
Aleksandr Klapatyuk:

так это пополнение торгового счёта - когда вы пополняете и снимаете деньги со счёта - разве не понятно ? что вы хотели ещё услышать?  

наверное ваш брокер - комиссии какие то берёт или проценты начисляет

Если бы это были мои пополнения, я бы здесь об этом не писал.

        Это не брокер, я смотрел брокерский отчёт.

        Насколько я понимаю, это специфика работы Metatrader

 
xxx201601:

Добрый день!

Торгую на Московской бирже, иногда в терминале MT5 происходят странные списания,

а потом наоборот зачисления средств с типом "balance", причём они происходят не во время клиринга на бирже,

а вообще непонятно по какому принципу, и непонятно почему именно эти суммы.

Из-за этого сложно понимать, торгуешь в плюс или минус.

Терминал МТ5 на ФОРТС не правильно работает с ГО и  с инструментами имеющими валютную составляющую,

поэтому, обычно на следующий день, происходит коррекция баланса.

 
Evgeniy Zhdan:
У меня тоже непонятные списания, постоянно какие-то корректировки баланса и все в минус.
Пока что понял, на бирже не заработать. Можете кидать помидорами.

Может зашли в сделку превысив собственные средства ?

Тогда каждый день идет списание за использование заемных средств.

1234
Новый комментарий