Что за тип "balance" в истории терминала.
Добрый день!
Торгую на Московской бирже, иногда в терминале MT5 происходят странные списания,
а потом наоборот зачисления средств с типом "balance", причём они происходят не во время клиринга на бирже,
а вообще непонятно по какому принципу, и непонятно почему именно эти суммы.
Из-за этого сложно понимать, торгуешь в плюс или минус.
этот вопрос, нужно задавать Московской бирже
Почему вы так решили? Если смотреть через Quick, то ничего подобного я не вижу.
так это пополнение торгового счёта - когда вы пополняете и снимаете деньги со счёта - разве не понятно ? что вы хотели ещё услышать?наверное ваш брокер - комиссии какие то берёт или проценты начисляет
У меня, например - так выглядит на реальном счёте
а так как у вас выглядит, у меня на демо счёте выглядит
Здесь раздел по биржевой торговле - для форекс отведён целый форум.
человек спросил - не кто не хочет ему объяснить . вот я (супер спец ) решил поумничать
так это пополнение торгового счёта - когда вы пополняете и снимаете деньги со счёта - разве не понятно ? что вы хотели ещё услышать?наверное ваш брокер - комиссии какие то берёт или проценты начисляет
Если бы это были мои пополнения, я бы здесь об этом не писал.
Это не брокер, я смотрел брокерский отчёт.
Насколько я понимаю, это специфика работы Metatrader
Терминал МТ5 на ФОРТС не правильно работает с ГО и с инструментами имеющими валютную составляющую,
поэтому, обычно на следующий день, происходит коррекция баланса.
У меня тоже непонятные списания, постоянно какие-то корректировки баланса и все в минус.
Может зашли в сделку превысив собственные средства ?
Тогда каждый день идет списание за использование заемных средств.
