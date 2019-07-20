Как добавить колонку "коммисия" в вкладке "торговля" терминала MetaTrader 5?
Только через кастомные расширения GUI-терминала.
Расширение графического интерфейса Терминала/Тестера.
И магик тоже бы не помешал в некоторых случаях.
fxsaber:loss с большой буквы напишите. А Page - с маленькой))
Только через кастомные расширения GUI-терминала.На скрине и столбец комиссии и пунктов и проскальзываний и даже Мэджика. Отображение любых столбцов настраивается, включая размер шрифта.
А вот в MT4 такая колонка есть и там и там.