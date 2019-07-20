Как добавить колонку "коммисия" в вкладке "торговля" терминала MetaTrader 5?

Как добавить колонку "коммисия" в вкладке торговля? Терминал MT5. Ковырял настройки, но так и не нашёл.

Эта колонка есть во вкладке история, но её нет во вкладке торговля.

А вот в MT4 такая колонка есть и там и там.

 

Только через кастомные расширения GUI-терминала.

Расширение графического интерфейса Терминала/Тестера.

TradePanel_Csharp


На скрине и столбец комиссии и пунктов и проскальзываний и даже Мэджика. Отображение любых столбцов настраивается, включая размер шрифта.
 
И магик тоже бы не помешал в некоторых случаях.
 
fxsaber:

loss с большой буквы напишите. А Page - с маленькой))
 
Dmitriy Skub:
loss с большой буквы напишите. А Page - с маленькой))

Это не ко мне.

ЗЫ Поправили.


