Ошибки, баги, вопросы - страница 1551
Люди добрые, помогите, не могу поставить русский язык на MT4 на Macbook , он ,вроде, есть, но отображается иероглифами, а в meta editor все нормально. Ставил все через Play on mac ,
версия Wine 1.9.4. Буду очень признателен за помощь.
Подскажите, есть встроенный механизм определения на каком рынке запущен торговый робот, нужно определить рынки FOREX и FORTS.
Попробуйте решить через SymbolInfoString() с идентификатором SYMBOL_PATH.
Не знаю подымался ли подобный вопрос или нет , я никогда не замечал, проблема в следующем
отсутствие баров на графике см скриншот
Последний бар 23:59 следующий 00:01 то есть бара в 00:00 не было ...
Теоретически , да и практически отсутствие этого бара не правильно... Если на рынке в это время не было цены то последняя цена это цена закрытия последнего бара и должен быть бар у которого хай==лоу==опен==клосе и все это равно цене закрытия прошлого существующего бара ...
Может я чего то не понимаю, но столкнулся с проблемой когда минутные свечи нужно обсчитывать пачками и если в одной пачке нет одного бара то в последующих пачках идет перекос ...
Почему при компиляции индикатора цвета сбрасываются на те, что по умолчанию, при том, что параметры остаются те, что задал?
Задайте цвета тоже параметрами.
Вопрос был не в том, что сделать, а почему это происходит?
В параметрах во вкладках "Общие", "Входные параметры", "Уровни" - все остается на своем месте после компиляции,
а вот во вкладке "Цвета" - все цвета сбрасываются по умолчанию! ПОЧЕМУ???
Что в Вашем понимании "цвета по умолчанию"? В общем нужно подробнее: как задаёте цвета, что получаете во вкладке "цвета". Что происходит перед компиляцией (что меняете в коде) и что получаете после компиляции.