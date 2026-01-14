Ошибки, баги, вопросы - страница 1545
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Youtube принимает все файлы в avi, если там нет рекламы насилия, порнухи, и размер вроде < 15 мб, если у вас не расширенный режим. Еще не должно быть рекламы, в т.ч. и в подписи
Здесь технический форум и каждое замечание должно подтверждаться:
Довольно подробно описал то, что наблюдал. Мне разработчики ничего не должны, и я им ничего не должен. Заинтересуются - пообщаемся в сервисдеске.
Код пустого индикатора очевиден.
Записал видео, как индикатор (в стандартном режиме - не дебаг) обновляется, но бары новые не рисуются. Как только снимаешь индикатор с чарта, новые бары сразу появляются.
Хостинги видео файл не принимают. Если нужно, могу в сервисдеск скинуть, как есть.
Через CHART_SHOW_DATE_SCALE - это, как понимаю, не то.
Вручную интересующее включается по следующему пути:
Терминал -> Сервис -> Настройки -> Графики -> Точная шкала времени
Ниже прилагаю тестовый код. Если в торговом терминале вручную включить "Точную шкалу времени", то этот тестовый индикатор строит вертикальные отрезки линий с точками привязок между двумя барами. Если не включать, то не между барами.
На скрине ниже вертикальный отрезок линии, созданной тестовым кодом между барами, когда включена "Точная шкала времени"
Сразу скажу и второе, что интересует:
Если запустить этот код в тестере, то линии не строятся точками привязок между барами. Создаются не как на скрине выше, а как на скрине ниже.
MetaTrader 5 Version: 5.00 build 1295
Тут пока не знаю как точнее задать вопрос, не имея ответа на первый.
P./S.:
Внесла уточнения:
Как в MT5 заставить САМ терминал вызвать OnCalculate? ChartRedraw не помогает. DLL-вариант не подходит.
Иными словами, нужно создать событие Calculate: https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/event_fire#calculate
Исходя из результатов поиска по сайту пришла к выводу, что вроде точно пока ещё нет в Справке по MQL5 функции, с помощью которой можно программно включать/выключать "Точную шкалу времени" в MetaTrader 5.
У меня почему-то отложилось, что в последние времена какие-то изменения были в этом плане. Хотя конечно, видимо ошибаюсь.
Если так, то переформулирую свой первый вопрос выше:
Будет ли введена функция для программного включения/выключения "Точной шкалы времени"?
И в любом случае (будет или не будет введена): как делать в тестере это включение/выключение?
Как в MT5 заставить САМ терминал вызвать OnCalculate? ChartRedraw не помогает. DLL-вариант не подходит.
Если найдете, мне тоже скажите )
На данный момент насколько я знаю ответ "никак".
Если найдете, мне тоже скажите )
На данный момент насколько я знаю ответ "никак".
Если советником, то так
Но мне для другого надо, и такой вариант не подходит.
Если советником, то так
Если скриптом, то можно (реализация совсем иная - без изменения ТФ) вызывать OnCalculate уже какого-то конкретного индикатора на чарте, либо всех сразу.
Но мне для другого надо, и такой вариант не подходит.
Но такой (скрипт) вариант тоже не подходит, если индикатор должен заставить терминал вызвать свой же OnCalculate (MT5).