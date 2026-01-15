Ошибки, баги, вопросы - страница 3090

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov #:

Найдите бесплатный вебинар по теме форекс… Вам очень не хватает понимания в этом вопросе.

Мне мою проблему нужно решать, как можно быстрее, на кону очень многое вся моя семья, искать ответы в бесплатных вебинарах уже нет времени. 
 
geras_98 #:
Мне мою проблему нужно решать, как можно быстрее, на кону очень многое вся моя семья, искать ответы в бесплатных вебинарах уже нет времени. 

Здесь форум программистов. Здесь запрещено обсуждать торговые организации. 

 
Vladimir Karputov #:

Здесь форум программистов. Здесь запрещено обсуждать торговые организации.

А куда обратиться?

 
geras_98 #:

А куда обратиться?

Выше уже дали совет. 

 

билд 3063

2021.10.01 06:01:11.747  *********  invalid EX5 file (7)

такую ошибку получаю, пытаясь запустить эксперт на VPS, скомпилированный на домашнем компе, и там и там одинаковый Win 10 и билды терминалов. 

в чем может быть проблема?

upd очень странная проблема, перезагрузка терминала на VPS её решила.

[Удален]  
Кто может помочь, перестали скачиваться продукты с MQL4 Market для тестирования и выдаю вот эту ошибку.. 2021.10.02 14:53:19.361 MQL4 Market: failed download product 'Gold Wing Pro' [500]

 

Если в кодобазе заменить один из mqh-файлов и отправить на проверку, то все остальные mqh-файлы удаляются.

Из-за этого приходится полностью удалять все исходники и заново прикреплять, вместо того, чтобы перезалить только один mqh-файл.


Прошу починить.

 

Разные результаты тестирования, в зависимости от ТФ. Где искать баг?


Я раньше не замечал этого расхождения, но в последнее время делал все тесты на М1 , а сегодня прогнал на H4 и таки большая разница. В коде советника все индикаторы расчитываются в независимости от тестируемого ТФ. Нет функций Period() или PERIOD_CURRENT. Но например есть обращения к iHigh/iLow() с более низким ТФ, чем тестируемый, нампример iHigh(Symbol(), PERIOD_M3,1) , при тесте на H4 . Тестировал на всех тиках или на всех реальных тиках.

M1

M1

H4



 

Делал индикатор mt5 который делает скрины и сортирует по папкам, на мт5 вылезли непонятные проблемы, но на мт4 тот-же код работал корректно, 

Проблемы:
1 первый скрин сделанный  по таймеру в папке сразу не отображается. Отображается ТОЛЬКО при закрытии терминала или перезапуске индикатора.
2 скрины, кроме первого, не перемещаются, ошибка 5019 (файл не существует), хотя в папке отображаются (кроме первого сделанного по таймеру).

https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1643#comment_24991699

Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
  • 2021.10.02
  • www.mql5.com
В этой ветке я хочу начать свою помощь тем, кто действительно хочет разобраться и научиться программированию на новом MQL4 и желает легко перейти н...
 

Сегодня горит в Терминале и на сайте значок непрочитанного ЛС.

Сообщения нет. Значок не исчезает.

1...308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097...3696
Новый комментарий