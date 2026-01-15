Ошибки, баги, вопросы - страница 3090
Найдите бесплатный вебинар по теме форекс… Вам очень не хватает понимания в этом вопросе.
Мне мою проблему нужно решать, как можно быстрее, на кону очень многое вся моя семья, искать ответы в бесплатных вебинарах уже нет времени.
Здесь форум программистов. Здесь запрещено обсуждать торговые организации.
А куда обратиться?
Выше уже дали совет.
билд 3063
2021.10.01 06:01:11.747 ********* invalid EX5 file (7)
такую ошибку получаю, пытаясь запустить эксперт на VPS, скомпилированный на домашнем компе, и там и там одинаковый Win 10 и билды терминалов.
в чем может быть проблема?
upd очень странная проблема, перезагрузка терминала на VPS её решила.
Если в кодобазе заменить один из mqh-файлов и отправить на проверку, то все остальные mqh-файлы удаляются.
Из-за этого приходится полностью удалять все исходники и заново прикреплять, вместо того, чтобы перезалить только один mqh-файл.
Прошу починить.
Разные результаты тестирования, в зависимости от ТФ. Где искать баг?
Я раньше не замечал этого расхождения, но в последнее время делал все тесты на М1 , а сегодня прогнал на H4 и таки большая разница. В коде советника все индикаторы расчитываются в независимости от тестируемого ТФ. Нет функций Period() или PERIOD_CURRENT. Но например есть обращения к iHigh/iLow() с более низким ТФ, чем тестируемый, нампример iHigh(Symbol(), PERIOD_M3,1) , при тесте на H4 . Тестировал на всех тиках или на всех реальных тиках.
M1
H4
Делал индикатор mt5 который делает скрины и сортирует по папкам, на мт5 вылезли непонятные проблемы, но на мт4 тот-же код работал корректно,
Проблемы:
1 первый скрин сделанный по таймеру в папке сразу не отображается. Отображается ТОЛЬКО при закрытии терминала или перезапуске индикатора.
2 скрины, кроме первого, не перемещаются, ошибка 5019 (файл не существует), хотя в папке отображаются (кроме первого сделанного по таймеру).
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1643#comment_24991699
Сегодня горит в Терминале и на сайте значок непрочитанного ЛС.
Сообщения нет. Значок не исчезает.