Можно ли в input datetime установить автоматически галочку на параметр сегодня?

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Нужно, что бы при установке индикатора на график в опции выбора даты и времени отображалась текущая дата , а не та что при компиляции была внесена.
 
Evgeniy Chumakov:
Нужно, что бы при установке индикатора на график в опции выбора даты и времени отображалась текущая дата , а не та что при компиляции была внесена.

При отображении входных параметров индикатор или советник еще не запущены по факту. Поэтому "в лоб" сделать не получится. Но есть варианты:

  1. Вводить не дату, а, например, количество баров. Тогда вычисление стартовой даты индикатор берет на себя.
  2. Удалять файл ex4 перед каждым запуском терминала. Тогда при запуске будет происходить автоматическая компиляция индикатора. Если при этом в настроечном параметре прописать __DATETIME__ (или __DATE__, в зависимости от нужного формата), то получим сегодняшнюю дату.
 
Ihor Herasko:

При отображении входных параметров индикатор или советник еще не запущены по факту. Поэтому "в лоб" сделать не получится. Но есть варианты:

  1. Вводить не дату, а, например, количество баров. Тогда вычисление стартовой даты индикатор берет на себя.
  2. Удалять файл ex4 перед каждым запуском терминала. Тогда при запуске будет происходить автоматическая компиляция индикатора. Если при этом в настроечном параметре прописать __DATETIME__ (или __DATE__, в зависимости от нужного формата), то получим сегодняшнюю дату.


Спасибо за ответы (здесь и в прошлом посте). 

Использовал в коде такую конструкцию:

input datetime some_time = __DATE__;

Подумал раз есть в календаре функция - 'установить текущий день' , то  можно как-то её сразу включить, а значит нельзя.

 
Ihor Herasko:

При отображении входных параметров индикатор или советник еще не запущены по факту. Поэтому "в лоб" сделать не получится. Но есть варианты:

  1. Вводить не дату, а, например, количество баров. Тогда вычисление стартовой даты индикатор берет на себя.
  2. Удалять файл ex4 перед каждым запуском терминала. Тогда при запуске будет происходить автоматическая компиляция индикатора. Если при этом в настроечном параметре прописать __DATETIME__ (или __DATE__, в зависимости от нужного формата), то получим сегодняшнюю дату.
А с барами это как? Не догоняю)
 
Valeriy Yastremskiy:
А с барами это как? Не догоняю)

Например, в настроечном параметре указано, что начинать расчет с 10-го бара. Индикатор на текущем (или специально заданном) ТФ отсчитывает указанное количество баров вглубь истории и начинает производить расчеты именно с этого бара. В этом случае параметр указывает относительную, а не абсолютную, дату, которая зависит от текущего времени и ТФ.

 

С параметрами вообще засада.

Нельзя произвести предварительную подготовку параметров до того, как их увидит пользователь.

Более того, нельзя поменять значение входного параметра программно, пользователю будет выведено окно с тем, что там было при предыдущем вводе параметров.

 
PapaYozh:

С параметрами вообще засада.

Нельзя произвести предварительную подготовку параметров до того, как их увидит пользователь.

Более того, нельзя поменять значение входного параметра программно, пользователю будет выведено окно с тем, что там было при предыдущем вводе параметров.

Да, к сожалению.

Поэтому для проектов, где требуется большое количество параметров, приходится мастерить собственное окно настроечных параметров (при помощи DLL), и уже из него брать данные. Но это уже не для Маркета получается.

 
Ihor Herasko:

Да, к сожалению.

Поэтому для проектов, где требуется большое количество параметров, приходится мастерить собственное окно настроечных параметров (при помощи DLL), и уже из него брать данные. Но это уже не для Маркета получается.

Есть способ решения: хранить параметры в текстовом файле в строках Name=Value. Вот часть моего файла AppSettings.txt

Часть файла AppSettings.txt

Есть класс AppSettings, который умеет парсить этот файл. Эксперт или скрипт берет параметры из объекта appSettings

 
Malik Arykov:

Есть способ решения: хранить параметры в текстовом файле в строках Name=Value. Вот часть моего файла AppSettings.txt

Есть класс AppSettings, который может парсить этот файл. Эксперт или скрипт берет параметры из объекта appSettings

Конечно, можно через костыли всё порешать. Но речь же не об этом.

 
PapaYozh:

Конечно, можно через костыли всё порешать. Но речь же не об этом.

Обратите внимание на мой пост еще раз. Я выделил текст другого человека и предложил более простое решение.

 
Malik Arykov:

Есть способ решения: хранить параметры в текстовом файле в строках Name=Value. Вот часть моего файла AppSettings.txt

Есть класс AppSettings, который умеет парсить этот файл. Эксперт или скрипт берет параметры из объекта appSettings

Не понял. Что это решает? Я ведь говорю об удобстве пользователя. В своем диалоговом окне полная свобода GUI: чекбоксы, радиобаттоны, вкладки, возможность настройки зависимости одних параметров от других, делая одни из них видимыми, другие невидимыми. Сделать такое окно на MQL в разы сложнее.

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