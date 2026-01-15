Ошибки, баги, вопросы - страница 3084
объем работы большой, большое количество рабочих параметров, знаю что многое делается без проверки, проверять каждый момент на все нюансы - равносильно стоять на месте.
При запуске тестера на кастомном символе выходит такая ошибка. Билд 3037.
сразу после установки невозможно запустить ни один пользовательский индикатор или скрипт, в том числе, и из файлов примеров из поставки.
выдаёт ошибку: "2021.09.11 23:26:54.392 ADX invalid EX5 file (7)".
система: win 7 max 64-bit.
билд 3037 - та же фигня. Скомпилированный эксперт не запускается. Ждем 3038.
Дождались - усе запускается. билд 3038.
Не, рано радовался.
2021.09.12 11:59:20.806 Experts initializing of ХХХХХХХl (USDSEK,H1) failed with code 0 (prepare to execution failed)
Вываливается из отладки до точки OnInit.Ждем 3039
Тест на кастомном символе так и не запускается. В OnInit() в отладке даже не заходит.
Скорее всего, дело в символе. У меня никаких проблем с кастомными в Тестере.
Графики все показываются. Хотелось бы более понятное сообщение вместо "history check timeout", чтобы понять причину.