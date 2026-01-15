Ошибки, баги, вопросы - страница 3084

Это утверждение равносильно для любого типа программ. 
 
Подскажите пожалуйста. В мт4 не тестируются советники с маркета. В поиске несколько тем но ответов так и нет. Переустановка терминала не помогает, перезагрузка советников не помогает. 
Пробовал несколько советников с первой страницы маркета 
 
объем работы большой, большое количество рабочих параметров, знаю что многое делается без проверки, проверять каждый момент на все нюансы - равносильно стоять на месте.

Вообще то, речь о чужих деньгах идет. Выпускать глючный софт для торговли... стало повсеместной практикой - что ToS, что Quik, что TsLab и т.д.
 

При запуске тестера на кастомном символе выходит такая ошибка. Билд 3037. 

 

сразу после установки невозможно запустить ни один пользовательский индикатор или скрипт, в том числе, и из файлов примеров из поставки.

выдаёт ошибку: "2021.09.11 23:26:54.392 ADX invalid EX5 file (7)".

система: win 7 max 64-bit.

 
билд 3037 - та же фигня. Скомпилированный эксперт не запускается. Ждем 3038.

Дождались - усе запускается. билд 3038.

 
Дождались - усе запускается. билд 3038.

Не, рано радовался.

2021.09.12 11:59:20.806    Experts    initializing of ХХХХХХХl (USDSEK,H1) failed with code 0 (prepare to execution failed)

Вываливается из отладки до точки OnInit.

Ждем 3039
 
Дождались - усе запускается. билд 3038.

Тест на кастомном символе так и не запускается. В OnInit() в отладке даже не заходит.

 
Тест на кастомном символе так и не запускается. В OnInit() в отладке даже не заходит.

Скорее всего, дело в символе. У меня никаких проблем с кастомными в Тестере.

 
Скорее всего, дело в символе. У меня никаких проблем с кастомными в Тестере.

Графики все показываются. Хотелось бы более понятное сообщение вместо "history check timeout", чтобы понять причину.

