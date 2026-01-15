Ошибки, баги, вопросы - страница 3086
Исправлено
Закрашенный прямоугольник все равно пропадает - вот пример:
Результат на EURUSD,H1: на четном i закрашенный прямоугольник исчезает
Не могу сохранить настройки советника, сайт думает что я сигнал редактирую))
Еще один баг, если загружать картинку с названием, которую грузил до этого на сайт, почему то загружается старый файл, а не тот который грузишь.
Anton Zverev #:
Ранее были уже подобные сообщения (и не раз):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода
A100, 2020.10.27 08:12На сайте при редактировании сообщения с рисунком: если удалить старый рисунок и добавить вместо него отредактированный новый (т.е. новое содержимое, но с тем же именем файла), то фактически после нажатия кнопки Обновить - добавляется старый. Откуда берется старый рисунок, если на компьютере его уже нет. Пока имя файла не изменишь - новый рисунок не добавится. Давно уже когда то писал об этой "особенности", но с тех пор ничего не изменилось
Тестер точно знает, в какое время начислять своп. Из какой переменной счета Тестер узнает это время ролловера?
Хотелось бы понимать, надолго ли такое. Или надо править все, или есть смысл подождать.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1340
Denis Sartakov, 2021.09.15 15:19
в билде 1345 WindowFind(короткое имя индикаторв)
выдает не номер подокна графика, содержащего индикатор с указанным именем,
а общее количество окон, включая главное
то же самое для
ChartWindowFind(0,IndicatorShortName)
у меня несколько индикаторов перестали работать из-за этого
"Удалить файл/папку из хранилища" удаляет файл с диска:
Для файла, который не находится в хранилище, доступны элементы меню как будто он там есть.
Добавляем файл в хранилище, сохраняем изменения, создаём новый файл с таким же именем.
Под хранилищем подразумеваются и пользовательские накопители :) ?
Последняя бета-версия терминала.
Всем здравствуйте.
Никто не подскажет, можно ли как-нибудь отключить горизонтальную прокрутку графика горизонтальным перемещением курсора мыши?
Веду отладку, делаю распринтовку какой-то информации. После каждого запуска мешают записи в Журнале, которые были сделаны на предыдущем запуске.
Поэтому хочется перед запуском очищать Лог от ненужной информации. Грубо говоря, нужно через MQL нажать на этот пункт меню:
Штатной функции точно не будет, подскажите решение через WinAPI.
запустил терминал, правой мышью на вкладке эксперты - открыл блокнотом текущий лог, удалил все и сохранил блокнотом
результат - пустой файл (проверил)
удалить файл лога терминал не даст, играться с окнами и кликами мышкой, имхо - трудоемко
я б в WinAPI посмотрел бы как открыть файл для записи/чтения и попробовал бы файловый указатель в начало файла поставить и сохранил бы файл - кажется в статьях были примеры как писать файлы с помощью WinAPI
UPD: статья от Метаквот ФАЙЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ WINAPI
Пожалуйста:
wnd - дескриптор главного окна, найти свой.
0x8134 - третий параметр для очистки логов с вкладки "Журнал"
Проверил, работает.