Ошибки, баги, вопросы - страница 3086

Новый комментарий
 
Ilyas #:

Исправлено

Закрашенный прямоугольник все равно пропадает - вот пример:

void OnStart()
{
    const long chart_id = 0;
    const string name = "YYY";
    const int sub_window = 0;
    const datetime time1 = iTimeNULL, timeframe,  5 );
    const datetime time2 = iTimeNULL, timeframe, 15 );
    const double price = 2*iHigh( NULL, timeframe,  0 );
    ObjectCreate( chart_id, name, OBJ_RECTANGLE, sub_window, time1, price, time2, -price );
    ObjectSetInteger( chart_id, name, OBJPROP_FILL, true );
    for ( int i = 0; !IsStopped() && i < 1024; i++ )
    {
        const double priceY = (i % 2 ? price : price*1e6);
        ObjectMove( chart_id, name, 0, time1,  priceY );
        ObjectMove( chart_id, name, 1, time2, -priceY );
        ChartRedraw( chart_id );
        Sleep( 1000 );
    }
    ObjectDelete( chart_id, name );
}

Результат на EURUSD,H1: на четном i закрашенный прямоугольник исчезает

 

Не могу сохранить настройки советника, сайт думает что я сигнал редактирую))

Еще один баг, если загружать картинку с названием, которую грузил до этого на сайт, почему то загружается старый файл, а не тот который грузишь.

Файлы:
Screenshot_111.png  18 kb
 

Anton Zverev #:

Еще один баг, если загружать картинку с названием, которую грузил до этого на сайт, почему то загружается старый файл, а не тот который грузишь.

Ранее были уже подобные сообщения (и не раз):

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода

A100, 2020.10.27 08:12

На сайте при редактировании сообщения с рисунком: если удалить старый рисунок и добавить вместо него отредактированный новый (т.е. новое содержимое, но с тем же именем файла), то фактически после нажатия кнопки Обновить - добавляется старый. Откуда берется старый рисунок, если на компьютере его уже нет. Пока имя файла не изменишь - новый рисунок не добавится. Давно уже когда то писал об этой "особенности", но с тех пор ничего не изменилось

 

Тестер точно знает, в какое время начислять своп.  Из какой переменной счета Тестер узнает это время ролловера?

Среди ACCOUNT_XXX такого нет. Неужели в Тестере жестко прописан ролловер в полночь по GMT+2?
 

Хотелось бы понимать, надолго ли такое. Или надо править все, или есть смысл подождать.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1340

Denis Sartakov, 2021.09.15 15:19

в билде 1345 WindowFind(короткое имя индикаторв)

выдает не номер подокна графика, содержащего индикатор с указанным именем,

а общее количество окон, включая главное

то же самое для 

ChartWindowFind(0,IndicatorShortName)

у меня несколько индикаторов перестали работать из-за этого


 

"Удалить файл/папку из хранилища" удаляет файл с диска:

Для файла, который не находится в хранилище, доступны элементы меню как будто он там есть.

Добавляем файл в хранилище, сохраняем изменения, создаём новый файл с таким же именем.

Под хранилищем подразумеваются и пользовательские накопители :) ?

Последняя бета-версия терминала.

 

Всем здравствуйте.

Никто не подскажет, можно ли как-нибудь отключить горизонтальную прокрутку графика горизонтальным перемещением курсора мыши?

 

Веду отладку, делаю распринтовку какой-то информации. После каждого запуска мешают записи в Журнале, которые были сделаны на предыдущем запуске.

Поэтому хочется перед запуском очищать Лог от ненужной информации. Грубо говоря, нужно через MQL нажать на этот пункт меню:

Штатной функции точно не будет, подскажите решение через WinAPI.

 
fxsaber #:

Штатной функции точно не будет, подскажите решение через WinAPI.

запустил терминал, правой мышью на вкладке эксперты - открыл блокнотом текущий лог, удалил все и сохранил блокнотом

результат - пустой файл (проверил)


удалить файл лога терминал не даст, играться с окнами и кликами мышкой, имхо - трудоемко


я б в WinAPI посмотрел бы как открыть файл для записи/чтения и попробовал бы файловый указатель в начало файла поставить и сохранил бы файл - кажется в статьях были примеры как писать файлы с помощью WinAPI


UPD: статья от Метаквот  ФАЙЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ WINAPI

 
fxsaber #:

Веду отладку, делаю распринтовку какой-то информации. После каждого запуска мешают записи в Журнале, которые были сделаны на предыдущем запуске.

Поэтому хочется перед запуском очищать Лог от ненужной информации. Грубо говоря, нужно через MQL нажать на этот пункт меню:

Штатной функции точно не будет, подскажите решение через WinAPI.

Пожалуйста:

#import "user32.dll"
long SendMessageW(long wnd,uint Msg,long param,ulong l=0);
#import

void OnStart()
  {
   SendMessageW(0x60574,0x111,0x8135);
  }

wnd - дескриптор главного окна, найти свой.

0x8134 - третий параметр для очистки логов с вкладки "Журнал"

Проверил, работает.

1...307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093...3696
Новый комментарий