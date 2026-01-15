Ошибки, баги, вопросы - страница 3085
Графики все показываются. Хотелось бы более понятное сообщение вместо "history check timeout", чтобы понять причину.
Пришлите все данные для воспроизведения. Можно только тики.
Тиков нет, есть только минутные бары. Но моделирование стоит OHLC на M1. Раньше работало.
К сожалению, ничего не могу сказать по этому режиму работы. Гоняю только по "реальным тикам".
Не, рано радовался.
2021.09.12 11:59:20.806 Experts initializing of ХХХХХХХl (USDSEK,H1) failed with code 0 (prepare to execution failed)
Вываливается из отладки до точки OnInit.Ждем 3039
Предоставьте пожалуйста EX5 файл для исследования
Здравствуйте. Не могу разобраться, как в MQL инициализировать static массивы. Попытался сделать следующим образом:
Но данный код при попытке компиляции выдает следующую ошибку:
'info' - redefinition; different type modifiers
Не могу разобраться, как в MQL инициализировать static массивы.
Странно. VS, например, ругается на static:
Допускается только:
А в MQL мне вообще ни разу не приходилось заниматься подобным. Поэтому решил спросить на форуме. Спасибо!
Также, для static констант в MQL ключевое слово static не нужно:
А в случае с массивом оно должно быть обязательно: #30846. Получается немного не так как в C++.
