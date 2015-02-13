Торговля металлами.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
tol64, 2014.12.17 09:58
Вот такой пример:
string path=SymbolInfoString(Symbol(),SYMBOL_PATH); if(StringFind(path,"Metals",0)>-1) Print("Символ "+Symbol()+" относится к группе металлов.");
А вы уверены, что у всех брокеров металлы выделены в отдельные подпапки? Вот например... Или золото и серебро не в счёт?
Всегда можно посмотреть, где что находится и исходить из того, что есть.
Всегда можно посмотреть, где что находится и исходить из того, что есть.
Это верно, но уже не получится универсальность, то есть при создании продуктов для маркета, стало быть "отбор металлов" лучше всё-таки реализовывать перебором известных "названий".
Впрочем для полноценных "запретов" лучше использовать разрешение на торговлю, то есть проверять список из разрешённого, имхо.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Есть необходимость запретить работу советника на металлах.
Можно конечно пойти "в лобовую" перечислить все возможные символы металлов. Или хотя-бы задать поиск подстроки в строке символа... Но интересует существует-ли красивый выход, оригинальный короткий код определения группы к которой относится символ. Или что-то ещё интересное.
Подскажите пожалуйста если кто с таким вопросом уже сталкивался и знает решение.