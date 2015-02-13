Торговля металлами.

Есть необходимость запретить работу советника на металлах.

Можно конечно пойти "в лобовую" перечислить все возможные символы металлов. Или хотя-бы задать поиск подстроки в строке символа... Но интересует существует-ли красивый выход, оригинальный короткий код определения группы к которой относится символ. Или что-то ещё интересное.

Подскажите пожалуйста если кто с таким вопросом уже сталкивался и знает решение.

 

tol64, 2014.12.17 09:58

Вот такой пример:

   string path=SymbolInfoString(Symbol(),SYMBOL_PATH);
   if(StringFind(path,"Metals",0)>-1)
     Print("Символ "+Symbol()+" относится к группе металлов.");
 
tol64:
Спасибо ещё раз. Вы с Артёмом получились дублёрами... )))
 
tol64:

А вы уверены, что у всех брокеров металлы выделены в отдельные подпапки? Вот например... Или золото и серебро не в счёт?

 

 
TheLiteShadow:

А вы уверены, что у всех брокеров металлы выделены в отдельные подпапки? Вот например... Или золото и серебро не в счёт?

Всегда можно посмотреть, где что находится и исходить из того, что есть.

 
tol64:

Всегда можно посмотреть, где что находится и исходить из того, что есть.

Это верно, но уже не получится универсальность, то есть при создании продуктов для маркета, стало быть "отбор металлов" лучше всё-таки реализовывать перебором известных "названий".

Впрочем для полноценных "запретов" лучше использовать разрешение на торговлю, то есть проверять список из разрешённого, имхо.

