Ошибки, баги, вопросы - страница 2967
Не инициализировать свои переменные - вот это ненормальное поведение. Инициализируйте, и таких вопросов не будет.
Полностью ЗА.
Но это еще не означает, что бага нигде нет ))). Просто хотел удостовериться, что все впорядке.
Вероятнее всего это своего рода защита.
Так как доступ к ячейкам памяти в mql не доступен, предполагаю, что при обращении к переменной, рандомно генерится её мусорное значение.
И если переменная не инициализирована, то при дебаге вероятность не найти свою ошибку увеличивается в разы ))
Да и компилятор скорее всего об этом говорит в предупреждениях, что переменная не инициализирована.
Или оптимизация. Раз переменная не определена, можем отдать любое значение, что ближе лежит, в регистре, например.
Ну что то типа этого, из своего окружения. Генерация конечно не уместна как я озвучил, просто обобщил предположение.
Решил узнать, сколько будут зарабатывать 2 агента в сервисе MQL5 Cloud Network, чтобы в будущем собрать железо с многоядерным процессором. Добавил агентов с помощью Агент менеджера. Вроде нормально добавились.
Ничего не вызывает подозрений... Осуществил вход в свой аккаунт MQL5.COM. В разделе "Агенты" в кабинете отобразились созданные агенты. В службах, в диспетчере задач также нашёл 2 службы, MetaTester-1 и MetaTester-2. Но вот уже пол дня никаких заданий агенты не выполняют. Всё по нулям. Почему агенты не работают?
Подскажите пожалуйста, как правильно удалять элементы из Clist ? При попытке удалить удаляется только половина, а индексация сбивается. Уже как только не пробовал. не работает вообще!
При выполнении кода выдает такое, например
Total: 14
ticker 0
ticker 1
ticker 2
ticker 3
ticker 4
ticker 5
ticker 6
ticker 7
ticker 8
ticker 9
ticker 11
ticker 12
ticker 13
ticker 14
remove # 0
remove: ticker 0
remove # 1
remove: ticker 2
remove # 2
remove: ticker 4
remove # 3
remove: ticker 6
remove # 4
remove: ticker 8
remove # 5
remove: ticker 11
remove # 6
remove: ticker 13
remove # 7
remove # 8
remove # 9
remove # 10
remove # 11
remove # 12
remove # 13
ticker 1
ticker 3
ticker 5
ticker 7
ticker 9
ticker 12
ticker 14
Total end: 7
Какой PR агентов у Вас получился? Например 20числа для PR180 задачи были (особенно с утра).
У меня PR агентов 119. Интересно, как это влияет?
Достоверно не знаю. Просто было интересно.
У вас некорректное удаление! Ваш код:
С удалением каждого элемента список уменьшается! Поэтому, нужно делать вот так:
Или еще проще: