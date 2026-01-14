Ошибки, баги, вопросы - страница 286
Да, при тестировании по умолчанию выбран только один символа в обзоре рынка. Если нужны другие, добавляйте их через SymbolSelect()
Вы прочитайте еще раз мой пост с картинкой, может поймете... Разработчикам вроде ясна ситуация. На всех позициях есть стоп и тейк профит!!! Но в полях S/L и T/P отчета History->Orders пусто... во всех и всегда.
а там должны быть значения эти, не только те стопы и тейки, что сработали, но и те, что были установлены для позиций. Я как должен узнать был установлен стоп или нет ? Десятки страниц лога что-ли анализировать ?
Иногда возникает ошибка в отчете тестирования!
Папка: ...\tester\cache
Да, и еще хочется добавить.
При повторном тестировании если не удалить файл предыдущего тестирования.
1. Я так понимаю в 387 релизе произошло изменение формата ex5?
2. может я и ошибаюсь но вроде до перехода на новый релиз этого не наблюдалось.
Проверьте плиз историю на своем сервере по EURUSD...
пришол какойто странный Бид по евро доллару (( так нельзя.
И куда при таком качестве котирования прикажете стоп ставить ))) ?
Да и со временем както странно уж слишком большой разброс между тиками по разным парам почти 10 минут
И не только по EURUSD, а и по другим парам
у меня тоже)))
И еще, как минимум то что выделено
- 9 086 616.63 - я должен на демо счете.
Ну наверное чтото намудрили в конвертации котировок. Исправят. Но вот прикольно как это выглядит. :)) 10 лимонов долга.
Сейчас все поправим, извините за неудобства.