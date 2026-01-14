Ошибки, баги, вопросы - страница 286

Rosh:
Да, при тестировании по умолчанию выбран только один символа в обзоре рынка. Если нужны другие, добавляйте их через SymbolSelect()
Спасибо, уже придумал как сделать.
 
Voodoo_King:

Вы прочитайте еще раз мой пост с картинкой, может поймете... Разработчикам вроде ясна ситуация. На всех позициях есть стоп и тейк профит!!! Но в полях S/L и T/P отчета History->Orders пусто... во всех и всегда.

а там должны быть значения эти, не только те стопы и тейки, что сработали, но и те, что были установлены для позиций. Я как должен узнать был установлен стоп или нет ? Десятки страниц лога что-ли анализировать ?

Более того, если стопы модифицировались в процессе существования позиции с помощью операции TRADE_ACTION_SLTP или  метода PositionModify() стандартной библиотеки, нигде в истории Вы не найдёте об этом упоминания, только в журнале. Не очень удобно, верно ? Однако, так задумано.
gisip:

Иногда возникает ошибка в отчете тестирования!

Папка: ...\tester\cache

Да, и еще хочется добавить.

При повторном тестировании если не удалить файл предыдущего тестирования.

Спасибо за сообщение. Обе ошибки обнаружены и исправлены
[Удален]  

1. Я так понимаю в 387 релизе произошло изменение формата ex5?

2. может я и ошибаюсь но вроде до перехода на новый релиз этого не наблюдалось.

Проверьте плиз историю на своем сервере по EURUSD...


 

пришол какойто странный Бид  по евро доллару (( так нельзя. 

И куда при таком качестве котирования прикажете стоп ставить ))) ? 

Да и со временем както странно уж слишком большой разброс между тиками по разным парам почти 10 минут 

 

И не только по EURUSD, а и по другим парам

 

у меня тоже)))

 

[Удален]  

И еще, как минимум то что выделено


 
vdv2001:

И не только по EURUSD, а и по другим парам

- 9 086 616.63  -  я должен на  демо счете


Ну наверное чтото намудрили в конвертации котировок. Исправят. Но вот прикольно как это выглядит. :))  10 лимонов долга.

Сейчас все поправим, извините за неудобства.

