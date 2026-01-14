Ошибки, баги, вопросы - страница 282
Interesting, Вот такого вот нет?
Насколько знаю то что выделено красным осталось в МТ4.
Теперь вся справочная система идет в отдельных файлах (плохо это или хорошо судить не мне)...
И снова проблема с чтением из обычного текстового файла, но не массива элементов, а отдельного элемента (жаль, кстати, что в документации отсутствуют примеры).
Все, что можно, на этот раз вроде бы указано (текстовый файл, положение указателя, файл открывается успешно и заполнен), но результат записи в текстовую переменную - пусто!
С чем это может быть связано?
А почему PrintFormat, а не просто Print ?
Здравствуйте!
В MT5 в меню "Файл" периодически пропадает пункт меню "Сохранить как рисунок" особенно когда он нужен, приходится использовать alt+PrtScreen.
Периодически появляется ошибка при старте тестера:
2011.01.27 18:35:55 Core 1 connect closed
2011.01.27 18:35:54 Tester tester agent got failed
2011.01.27 18:35:49 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
2011.01.27 18:35:49 Core 1 agent process started
При повторном запуске не появляется.
Это так и должно быть? И что делать, чтобы не возникало ошибки?
