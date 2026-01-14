Ошибки, баги, вопросы - страница 282

Burgunsky:

Interesting, Вот такого вот нет?

Был уже такой вопрос: https://www.mql5.com/ru/forum/1161/page1/#comment_7851
[Удален]  

Burgunsky:

Interesting, Вот такого вот нет?

Насколько знаю то что выделено красным осталось в МТ4.

Теперь вся справочная система идет в отдельных файлах (плохо это или хорошо судить не мне)...


 

И снова проблема с чтением из обычного текстового файла, но не массива элементов, а отдельного элемента (жаль, кстати, что в документации отсутствуют примеры).

Все, что можно, на этот раз вроде бы указано (текстовый файл, положение указателя, файл открывается успешно и заполнен), но результат записи в текстовую переменную - пусто!

С чем это может быть связано?

string   filename="equity FileWrite23.txt";
int      handle;


string   StrValue;

void OnInit(){

   handle=FileOpen(filename,FILE_WRITE|FILE_READ|FILE_COMMON|FILE_TXT);
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      Print("Equity FileWrite - OnInit(): Удалось открыть файл ",filename,".  Ошибка ",GetLastError());
      else
      Print("Equity FileWrite - OnInit(): Не удалось открыть файл ",filename,".  Ошибка ",GetLastError());
   FileSeek(handle,0,SEEK_SET);
   StrValue = FileReadString(handle);
   PrintFormat("Equity FileWrite - OnInit(): StrValue = ",StrValue);
   FileClose(handle);
}
 
DV2010:

И снова проблема с чтением из обычного текстового файла, но не массива элементов, а отдельного элемента (жаль, кстати, что в документации отсутствуют примеры).

Все, что можно, на этот раз вроде бы указано (текстовый файл, положение указателя, файл открывается успешно и заполнен), но результат записи в текстовую переменную - пусто!

С чем это может быть связано?

А почему PrintFormat, а не просто Print ?
 
mql5:
А почему PrintFormat, а не просто Print ?
:) Спасибо! С обычным Print получилось! :)
 

Здравствуйте!

В MT5 в меню "Файл" периодически пропадает пункт меню "Сохранить как рисунок" особенно когда он нужен, приходится использовать alt+PrtScreen.

 
gisip:

Здравствуйте!

В MT5 в меню "Файл" периодически пропадает пункт меню "Сохранить как рисунок" особенно когда он нужен, приходится использовать alt+PrtScreen.

Укажите номер билда, ОС и приложите скриншот.
Периодически появляется ошибка при старте тестера:

2011.01.27 18:35:55 Core 1 connect closed

2011.01.27 18:35:54 Tester tester agent got failed

2011.01.27 18:35:49 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000

2011.01.27 18:35:49 Core 1 agent process started


При повторном запуске не появляется.

Это так и должно быть? И что делать, чтобы не возникало ошибки? 

 
нашел на форумах советник и индикатор с расширением ЕХР   кто подскажет как его запустить на метатрейдере
 
Serj_Che:

Периодически появляется ошибка при старте тестера:

2011.01.27 18:35:55 Core 1 connect closed

2011.01.27 18:35:54 Tester tester agent got failed


присоеденяюсь тож самое
