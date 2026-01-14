Ошибки, баги, вопросы - страница 283
Можно ли изменить MAGIC открытой позиции (=magic1) при перевороте
(на magic2) т.е. я указываю при открытии magic1 а при перевороте ставлю
magic2, вынес в Print (после переворота), а мне выносит magic2=0.
ставил: magic1=97 magic2=198
но для работы 2 советников - надо чтоб magic2=198, а не 0.
Как это реализовать?
Спасибо.
может с этим кто поможет, вот код
рrofit - выводит 0
type - выводит 0
ticket - правильно считает
Логика вроде нигде не нарушена?
Толи это глюк, то ли фича, то ли что то не так делаю...
Пытаюсь написать мультивалютный индикатор. Для в ходе анализа вырезал все что только можно. Он просто должен выводить High Low и MA по указанному инструменту. И он отлично работает если инструмент тот же что и график, на котором он размещен. Но если инструмент другой, он отказывается работать.
CopyBuffer и CopyClose возвращают -1. График инструмента по которому строится индикатор открыт рядом в том же таймфрейме. Т.е. история должна быть подгружена. Но индикатор не работает и историю не пытается подгрузить (как например это происходит при запуске советника). Не видно что программа что то скачивает.
вот вкратце то что я делаю:
во вложении полный код индикатора который работает на своем инструменте и не работает на другом.
Глюк ли это или кривые руки? Помогите разобраться.
Не знаю как по поводу профита а тип вроде правильно выдает, просто тут есть фишка одна...
Нужно примерно так
Что касается Вашего варианта - Как думаете какое значение будет у DEAL_TYPE_BUY если его представить как число?
Правильно, DEAL_TYPE_BUY - 0, а DEAL_TYPE_SELL -1.
Укажите номер билда, ОС и приложите скриншот.
Build: 384
OC: WinXP SP3
... периодически пропадает пункт меню "Сохранить как рисунок"...
Все верно - у Вас нет открытых чартов, поэтому команда "Файл - Сохранить как рисунок" отсутствует.
Для сохранения графика оптимизации торговой стратегии нужно использовать команду из контекстного меню "Экспортировать в PNG (рисунок)".
Периодически появляется ошибка при старте тестера:
2011.01.27 18:35:55 Core 1 connect closed
2011.01.27 18:35:54 Tester tester agent got failed
2011.01.27 18:35:49 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
2011.01.27 18:35:49 Core 1 agent process started
При повторном запуске не появляется.
Это так и должно быть? И что делать, чтобы не возникало ошибки?
билд 384. похоже еще один баг нашел... при просмотре истории, ордера - не выводятся установленные уровни Stop Loss и Take Profit что называется сАвсЭм...
билд 384. похоже еще один баг нашел... при просмотре истории, ордера - не выводятся установленные уровни Stop Loss и Take Profit что называется сАвсЭм...
А как выставляются стопы и тейки?
Вы сначала открываете позицию и только потом модифицируете ее или сразу указываете надлежащий СЛ и ТП?