Как установить высоту подокна чарта? если функция или только через шаблон?
 

Разработчикам: в тестере SymbolsTotal(true) всегда дает результат 1. Это так должно быть? 

 

 
В тестере моделируется свой собственный  'Обзор рынка'. Первоначально там единственный инструмент, по которому проводим тестирование. Он добавляется автоматически. Остальные необходимые нам для тестирования инструменты мы должны добавить в OnInite самостоятельно с помощью инструкции : 

bool  SymbolSelect(
   string  name,       // имя символа
   bool    select      // включить или выключить
   );
 
LS    0    Test (EURUSD,H1)    16:17:28    2011.01.01 00:00:00   Выполнение Init
CG    0    Test (EURUSD,H1)    16:17:28    2011.01.01 00:00:00   Всего доступно 59 инструментов:
RR    0    Test (EURUSD,H1)    16:17:28    2011.01.01 00:00:00   Выбрано символов в окне 'Обзор рынка: 12
DS    0    Test (EURUSD,H1)    16:17:28    2011.01.01 00:00:00   Работаем на EURUSD GBPUSD AUDUSD EURGBP USDCAD USDJPY GBPJPY EURAUD EURCHF GBPCHF USDCHF EURJPY
QN    0    Test (EURUSD,H1)    16:17:28    2011.01.01 00:00:00   Конец Init
В тестере моделируется свой собственный  'Обзор рынка'. Первоначально там единственный инструмент, по которому проводим тестирование. Он добавляется автоматически. Остальные необходимые нам для тестирования инструменты мы должны добавить в OnInite самостоятельно с помощью инструкции :

Жаль, если это только так. Как раз хотел избежать жесткой привязки кода эксперта к конкретным инструментам. Хотел сделать синхронизацию с терминальным "Обзором рынка".
 
Вообще-то, делать выбор символов в 'Обзоре рынка', пожалуй, не обязательно, тестер сам должен включить инструменты, по которым совершаются торговые операции, хотя я это не проверял. 
Ошибка в документации, в методе создания индикатора "Accelerator Oscillator" лишний параметр тип объема. Видимо попал сюда из метода создания индикатора "Accumulation/Distribution".

 

Иногда возникает ошибка в отчете тестирования!

Папка: ...\tester\cache

Файл: *.XML

Как проявляется ошибка:

<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">РџСЂРѕСЃР°РґРєР°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="N<Row>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>

Как должно быть:

<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">РџСЂРѕСЃР°РґРєР°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">12</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">ac66009e47950e1c4987ea2c6c0d223c</Data></Cell>
</Row>
<Row>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>


Да, и еще хочется добавить.

При повторном тестировании если не удалить файл предыдущего тестирования.

то новые данные записываются поверх предыдущих и остается хвост старых данных.

Пример:

<Cell><Data ss:Type="String">1265cc0ca402677af1284aa1569018af</Data></Cell>
</Row>
</Table>
</Worksheet>
</Workbook>

<Cell><Data ss:Type="Number">583</Data></Cell>

Разработчикам: в тестере SymbolsTotal(true) всегда дает результат 1. Это так должно быть? 

 

Да, при тестировании по умолчанию выбран только один символа в обзоре рынка. Если нужны другие, добавляйте их через SymbolSelect()
 
Выводится на вкладку 'История/Ордера', А как Вы думаете, чему равны стоп-лосс и тэйк-профит в ордере, которым сервер закрывает позицию при срабатывании стопов ? Вы ведь рассматриваете именно параметры ордеров.в истории.

Вы прочитайте еще раз мой пост с картинкой, может поймете... Разработчикам вроде ясна ситуация. На всех позициях есть стоп и тейк профит!!! Но в полях S/L и T/P отчета History->Orders пусто... во всех и всегда.

а там должны быть значения эти, не только те стопы и тейки, что сработали, но и те, что были установлены для позиций. Я как должен узнать был установлен стоп или нет ? Десятки страниц лога что-ли анализировать ?

