Ошибки, баги, вопросы - страница 285
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разработчикам: в тестере SymbolsTotal(true) всегда дает результат 1. Это так должно быть?
Разработчикам: в тестере SymbolsTotal(true) всегда дает результат 1. Это так должно быть?
В тестере моделируется свой собственный 'Обзор рынка'. Первоначально там единственный инструмент, по которому проводим тестирование. Он добавляется автоматически. Остальные необходимые нам для тестирования инструменты мы должны добавить в OnInite самостоятельно с помощью инструкции :
LS 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Выполнение Init
CG 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Всего доступно 59 инструментов:
RR 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Выбрано символов в окне 'Обзор рынка: 12
DS 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Работаем на EURUSD GBPUSD AUDUSD EURGBP USDCAD USDJPY GBPJPY EURAUD EURCHF GBPCHF USDCHF EURJPY
QN 0 Test (EURUSD,H1) 16:17:28 2011.01.01 00:00:00 Конец Init
В тестере моделируется свой собственный 'Обзор рынка'. Первоначально там единственный инструмент, по которому проводим тестирование. Он добавляется автоматически. Остальные необходимые нам для тестирования инструменты мы должны добавить в OnInite самостоятельно с помощью инструкции :
Жаль, если это только так. Как раз хотел избежать жесткой привязки кода эксперта к конкретным инструментам. Хотел сделать синхронизацию с терминальным "Обзором рынка".
Ошибка в документации, в методе создания индикатора "Accelerator Oscillator" лишний параметр тип объема. Видимо попал сюда из метода создания индикатора "Accumulation/Distribution".
Иногда возникает ошибка в отчете тестирования!
Папка: ...\tester\cache
Файл: *.XML
Как проявляется ошибка:
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">РџСЂРѕСЃР°РґРєР°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="N<Row>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>
Как должно быть:
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">РџСЂРѕСЃР°РґРєР°</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">200</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">12</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="String">ac66009e47950e1c4987ea2c6c0d223c</Data></Cell>
</Row>
<Row>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-8009.1700</Data></Cell>
Да, и еще хочется добавить.
При повторном тестировании если не удалить файл предыдущего тестирования.
то новые данные записываются поверх предыдущих и остается хвост старых данных.
Пример:
<Cell><Data ss:Type="String">1265cc0ca402677af1284aa1569018af</Data></Cell>
</Row>
</Table>
</Worksheet>
</Workbook>
<Cell><Data ss:Type="Number">583</Data></Cell>
Разработчикам: в тестере SymbolsTotal(true) всегда дает результат 1. Это так должно быть?
Выводится на вкладку 'История/Ордера', А как Вы думаете, чему равны стоп-лосс и тэйк-профит в ордере, которым сервер закрывает позицию при срабатывании стопов ? Вы ведь рассматриваете именно параметры ордеров.в истории.
Вы прочитайте еще раз мой пост с картинкой, может поймете... Разработчикам вроде ясна ситуация. На всех позициях есть стоп и тейк профит!!! Но в полях S/L и T/P отчета History->Orders пусто... во всех и всегда.
а там должны быть значения эти, не только те стопы и тейки, что сработали, но и те, что были установлены для позиций. Я как должен узнать был установлен стоп или нет ? Десятки страниц лога что-ли анализировать ?