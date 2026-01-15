Ошибки, баги, вопросы - страница 2001

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov:

Остаётся только отказаться от всех чужих библиотек. А конкретную, указанную я никогда не смотрел и тем более не пользовался. Проще написать самому всё что надо чем копать такую кучу ради проверки нет-ли там козявок... А воспользоваться всего двумя-тремя функциями...

Мне не хватает компетенции делать такие заявления.

 
fxsaber:

Мне не хватает компетенции делать такие заявления.

Зато хватает компетенции подозревать разработчиков в не профессионализме. Извини, я этот диалог заканчиваю.

 
Alexey Viktorov:

Зато хватает компетенции подозревать разработчиков в не профессионализме.

Видимо, я что-то пропустил.

 

MT4, FXOpen-ECN Demo Server

Экспирация у отложенных ордеров выставляется, а через MQL - нет.

 

Баг ChartSaveTemplate.

  1. Устанавливаем шаблон Test.tpl (в прицепе) на чарт.
  2. Запускаем скрипт несколько раз

void OnStart()
{
  ChartSaveTemplate(0, "Test.tpl");
  ChartApplyTemplate(0, "Test.tpl");
}


После двух запусков скрипта чарт уже выглядит так


С каждым запуском число ценовых графиков будет увеличиваться.

Файлы:
Test.tpl  4 kb
 

Предложение.

Во всплывающем окошке с именами переменных, если указатель стоит на самой верхней строке, то при нажатии вверх указатель не перескакивает на самую нижнюю строку.

Было бы удобнее если бы указатель перескакивал на нижнюю строку в описанной выше ситуации.


 
Alexandr Bryzgalov:

Предложение.

Во всплывающем окошке с именами переменных, если указатель стоит на самой верхней строке, то при нажатии вверх указатель не перескакивает на самую нижнюю строку.

Было бы удобнее если бы указатель перескакивал на нижнюю строку в описанной выше ситуации.

Месяц висит заявка без ответа

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2017.08.15 17:13

  • Когда появляется тултип с вариантами, невозможно перейти вниз списка, нажав клавишу ВВЕРХ. Т.е. список незациклен, что ни есть правильно.
 
Alexandr Bryzgalov:

Предложение.

Во всплывающем окошке с именами переменных, если указатель стоит на самой верхней строке, то при нажатии вверх указатель не перескакивает на самую нижнюю строку.

Было бы удобнее если бы указатель перескакивал на нижнюю строку в описанной выше ситуации.


Нажми end и будет счастье.

 
Alexey Viktorov:

Нажми end и будет счастье.

этж надо спину переобучать

 

Когда появилось ограничение, которое не позволяет компилировать такое?

void OnStart()
{
  Print("1
         2");
}
1...199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008...3696
Новый комментарий