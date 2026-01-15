Ошибки, баги, вопросы - страница 2001
Остаётся только отказаться от всех чужих библиотек. А конкретную, указанную я никогда не смотрел и тем более не пользовался. Проще написать самому всё что надо чем копать такую кучу ради проверки нет-ли там козявок... А воспользоваться всего двумя-тремя функциями...
Мне не хватает компетенции делать такие заявления.
Зато хватает компетенции подозревать разработчиков в не профессионализме. Извини, я этот диалог заканчиваю.
Видимо, я что-то пропустил.
MT4, FXOpen-ECN Demo Server
Экспирация у отложенных ордеров выставляется, а через MQL - нет.
Баг ChartSaveTemplate.
После двух запусков скрипта чарт уже выглядит так
С каждым запуском число ценовых графиков будет увеличиваться.
Предложение.
Во всплывающем окошке с именами переменных, если указатель стоит на самой верхней строке, то при нажатии вверх указатель не перескакивает на самую нижнюю строку.
Было бы удобнее если бы указатель перескакивал на нижнюю строку в описанной выше ситуации.
Месяц висит заявка без ответа
fxsaber, 2017.08.15 17:13
Нажми end и будет счастье.
этж надо спину переобучать
Когда появилось ограничение, которое не позволяет компилировать такое?