(билд392) В окне графика тестера слипаются несколько сделок,

теперь не видно скок, и как, визуально было лучше в билде 384

 
Voodoo_King:

Билд 391, 392. Сломали тестер на глушняк (((

Устанавливаем параметры для тестового прогона №271 из таблицы результатов.


и получаем результат, который даже близко не соотносится с тем, что в таблице (((

Низнаю что и как, может попробывать прогнать еще раз с оптимизатором,

alexluek:

Низнаю что и как, может попробывать прогнать еще раз с оптимизатором,

А сначала удалить cache из папки тестер, может, оптимизатор берёт результаты оттуда, прогон же всегда выполняется по-новой.
 

В справке указано: 

ChartApplyTemplate

Применяет к графику указанный шаблон.

bool  ChartApplyTemplate(
   long          chart_id,     // идентификатор графика
   const string  filename      // имя файла с шаблоном
   );

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор графика. 0 означает текущий график.

filename

[in]  Имя файла, содержащего шаблон. Файл ищется в папке MQL5\Files.

Однако функция работает только с шаблонами в папке C:\Program Files\MetaTrader 5\Profiles\Templates
 
alexluek:

Низнаю что и как, может попробывать прогнать еще раз с оптимизатором,

бесполезно. 4 раза пробовал. абсолютно тот же код эксперта, на параметрах оптимизации которые получены в 384 билде в 392 билде выдает абсолютно другие результаты при прогоне, которые никак вообще не коррелируют с теми, что были...

Valmars:
А сначала удалить cache из папки тестер, может, оптимизатор берёт результаты оттуда, прогон же всегда выполняется по-новой.

пробовал, не помогло... тестер определенно сломали. как-то надо вернуться на 384, потому-что 392 не работает (((


а еще в 392 билде, после прогона чудесным образом пункт меню Run Single Test становится недоступной (устанавливает параметры и делает тестовый прогон), но если в ручную задать параметры, то можно сделать тестовый прогон, хотя один черт результаты с потолка...


ну и так, до кучи... я не понимаю почему на Pentium III  733MHz его величество MT5, как и MetaTester брезгует работать да еще с такими порно-краш-экранами на Windows XP SP3 32-bit

:Крэш MetaTester.exe на Pentium III 733 MHz

 

Давно не работал на этом компе. На нем был установлен МТ5 (на диск D). Я отформатировал диск С. и попробовал запустить МТ5. Затык - ничего сделать нельзя. Вот картинка. Старый счет пропал, новый создать не могу.Что делать ?

 

[Удален]  
Trolls:

Давно не работал на этом компе. На нем был установлен МТ5 (на диск D). Я отформатировал диск С. и попробовал запустить МТ5. Затык - ничего сделать нельзя. Вот картинка. Старый счет пропал, новый создать не могу.Что делать ?

 

Добавьте этот сервер (MQ) - access.metatrader5.com:443

Если помните параметры доступа к старому счету попробуйте его оживить, иначе новый просто создайте.

 
Interesting:

Добавьте этот сервер (MQ) - access.metatrader5.com:443

Если помните параметры доступа к старому счету попробуйте его оживить, иначе новый просто создайте.

Как добавить ? ни одна кнопка неактивна (( Куда нужно нажать что бы он добавился ?

Попробовал поставить поверх скачав поновой сетап. таже история кнопки не активны

[Удален]  
Trolls:
Как добавить ? ни одна кнопка неактивна (( Куда нужно нажать что бы он добавился ?
Там где зеленый плюсик прописать (там есть еще надпись с аналогичным адресом сервера).
 
Interesting:
Там где зеленый плюсик прописать (там есть еще надпись с аналогичным адресом сервера).
ага понял спасибо. получилось.
