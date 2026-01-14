Ошибки, баги, вопросы - страница 293
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
(билд392) В окне графика тестера слипаются несколько сделок,
теперь не видно скок, и как, визуально было лучше в билде 384
Билд 391, 392. Сломали тестер на глушняк (((
Устанавливаем параметры для тестового прогона №271 из таблицы результатов.
и получаем результат, который даже близко не соотносится с тем, что в таблице (((
Низнаю что и как, может попробывать прогнать еще раз с оптимизатором,
и потом выбрать
Низнаю что и как, может попробывать прогнать еще раз с оптимизатором,
и потом выбрать
В справке указано:
ChartApplyTemplate
Применяет к графику указанный шаблон.
bool ChartApplyTemplate(
long chart_id, // идентификатор графика
const string filename // имя файла с шаблоном
);
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
filename
[in] Имя файла, содержащего шаблон. Файл ищется в папке MQL5\Files.
Низнаю что и как, может попробывать прогнать еще раз с оптимизатором,
и потом выбрать
бесполезно. 4 раза пробовал. абсолютно тот же код эксперта, на параметрах оптимизации которые получены в 384 билде в 392 билде выдает абсолютно другие результаты при прогоне, которые никак вообще не коррелируют с теми, что были...
А сначала удалить cache из папки тестер, может, оптимизатор берёт результаты оттуда, прогон же всегда выполняется по-новой.
пробовал, не помогло... тестер определенно сломали. как-то надо вернуться на 384, потому-что 392 не работает (((
а еще в 392 билде, после прогона чудесным образом пункт меню Run Single Test становится недоступной (устанавливает параметры и делает тестовый прогон), но если в ручную задать параметры, то можно сделать тестовый прогон, хотя один черт результаты с потолка...
ну и так, до кучи... я не понимаю почему на Pentium III 733MHz его величество MT5, как и MetaTester брезгует работать да еще с такими порно-краш-экранами на Windows XP SP3 32-bit
:
Давно не работал на этом компе. На нем был установлен МТ5 (на диск D). Я отформатировал диск С. и попробовал запустить МТ5. Затык - ничего сделать нельзя. Вот картинка. Старый счет пропал, новый создать не могу.Что делать ?
Давно не работал на этом компе. На нем был установлен МТ5 (на диск D). Я отформатировал диск С. и попробовал запустить МТ5. Затык - ничего сделать нельзя. Вот картинка. Старый счет пропал, новый создать не могу.Что делать ?
Добавьте этот сервер (MQ) - access.metatrader5.com:443
Если помните параметры доступа к старому счету попробуйте его оживить, иначе новый просто создайте.
Добавьте этот сервер (MQ) - access.metatrader5.com:443
Если помните параметры доступа к старому счету попробуйте его оживить, иначе новый просто создайте.
Как добавить ? ни одна кнопка неактивна (( Куда нужно нажать что бы он добавился ?
Попробовал поставить поверх скачав поновой сетап. таже история кнопки не активны
Как добавить ? ни одна кнопка неактивна (( Куда нужно нажать что бы он добавился ?
Там где зеленый плюсик прописать (там есть еще надпись с аналогичным адресом сервера).