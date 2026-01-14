Ошибки, баги, вопросы - страница 292

Interesting:
По идеи преобразуется автоматом, true - 1, false - 0.
все понял спасибо
 
fvdtrejder:
а могу ли я после  описания массива    static  int  Recount []     дальше в программе  написать  Recount[Number] =false   так  сделано в программе
[Удален]  
Yedelkin:
То что int-ту присваивается булевые значения.
 
Interesting:
А, тоже вариант. Если смущает именно этот вопрос, то посмотрите в справочнике про неявное приведение типов.

В принципе, на этот вопрос Interesting уже ответил. Но если уж быть совсем дотошным, то я бы предложил явное приведение типов: 

Recount[Number] = (int)false
fvdtrejder:

в программе я не нашел где булевые выражения преобразовываются в 1 или 0   или я что- то не допонимаю 

 а по остальному спасибо

Никакого криминала в этом нет, преобразование к типу int выполняется автоматически, поскольку тип bool хранится также в виде целых чисел, но размером 1байт.

Недостаток такого способа - нет гарантии переносимости на разные компиляторы. Но, в данном случае, это не имеет значения, поскольку других компиляторов просто не существует.

Yedelkin:
Извините, я конкретно эту программу не изучал, поэтому логику программы не знаю. А что именно Вас смущает? Что элементы  массива static меняют в программе свои значения? 
я все понял спасибо
 
beginner:
Интересно как я из этого узнаю, что минуту назад изменилась позиция по Symbol1.

alexluek:

Суть в том, что открываем по symbol1, по symbol2,3 корректируем объем. То что вы предложили подходит для коррекции, спасибо.
 

МТ5 391

Что-то с  графиком тестера не то, в предыдущей версии было

видно где закрылись и какая + или -

А сейчас слипаются как-то. На рис. 2раза открылись+2 раза закрыли - отображает как 1 сделку а не 2

А то и 3,4


Т.е. должно было вот так как в предыдущей версии я тестил тот же период и тех же параметрах



кстати - работа по 2 парам (арбитраж)

 

Билд 391, 392. Сломали тестер на глушняк (((

Устанавливаем параметры для тестового прогона №271 из таблицы результатов.

Результаты оптимизации

и получаем результат, который даже близко не соотносится с тем, что в таблице (((

Результат для 271 прохода

