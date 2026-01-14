Ошибки, баги, вопросы - страница 292
По идеи преобразуется автоматом, true - 1, false - 0.
а могу ли я после описания массива static int Recount [] дальше в программе написать Recount[Number] =false так сделано в программе
Извините, я конкретно эту программу не изучал, поэтому логику программы не знаю. А что именно Вас смущает? Что элементы массива static меняют в программе свои значения?
То что int-ту присваивается булевые значения.
А, тоже вариант. Если смущает именно этот вопрос, то посмотрите в справочнике про неявное приведение типов.
В принципе, на этот вопрос Interesting уже ответил. Но если уж быть совсем дотошным, то я бы предложил явное приведение типов:
в программе я не нашел где булевые выражения преобразовываются в 1 или 0 или я что- то не допонимаю
а по остальному спасибо
Никакого криминала в этом нет, преобразование к типу int выполняется автоматически, поскольку тип bool хранится также в виде целых чисел, но размером 1байт.
Недостаток такого способа - нет гарантии переносимости на разные компиляторы. Но, в данном случае, это не имеет значения, поскольку других компиляторов просто не существует.
Интересно как я из этого узнаю, что минуту назад изменилась позиция по Symbol1.
Я понял что вы используете другой метод, но суть то у вас в том
чтобы не понаоткрывать лотов больше нужного, но эт уже ваше дело...
Разжовывать это дело вам.
МТ5 391
Что-то с графиком тестера не то, в предыдущей версии было
видно где закрылись и какая + или -
А сейчас слипаются как-то. На рис. 2раза открылись+2 раза закрыли - отображает как 1 сделку а не 2
А то и 3,4
Т.е. должно было вот так как в предыдущей версии я тестил тот же период и тех же параметрах
кстати - работа по 2 парам (арбитраж)
Билд 391, 392. Сломали тестер на глушняк (((
Устанавливаем параметры для тестового прогона №271 из таблицы результатов.
и получаем результат, который даже близко не соотносится с тем, что в таблице (((