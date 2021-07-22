Переключение между полями ввода кнопкой TAB
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- Переключение таймфреймов
- Получить цену, на которой расположен индикатор
в OnChartEvent обрабатывать CHARTEVENT_KEYDOWN
только HotKey (кнопку) выбрать менее популярную чем TAB.
в OnChartEvent обрабатывать CHARTEVENT_KEYDOWN
только HotKey (кнопку) выбрать менее популярную чем TAB.
Тоесть переключение между полями ввода индикатора на графике осуществляется функционалом терминала (хоткеями?)
Я не знаю что у вас сделано в индикаторе, какие поля, закладки и графики. На какой библиотеке или сразу объекты терминала.
Но за принудительное переключение фокуса между __своими__ элементами управления вы отвечаете сами (или достаточно развитая библиотека). То есть пишите в коде - по какой кнопке что делать
то есть да, хот-кей надо указывать в коде (и дополнительно дать пользователю выбор в настройках)
Я не знаю что у вас сделано в индикаторе, какие поля, закладки и графики. На какой библиотеке или сразу объекты терминала.
Но за принудительное переключение фокуса между __своими__ элементами управления вы отвечаете сами (или достаточно развитая библиотека). То есть пишите в коде - по какой кнопке что делать
то есть да, хот-кей надо указывать в коде (и дополнительно дать пользователю выбор в настройках)
А это
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
Окончание редактирования текста в графическом объекте Edit
не лучше? Как я понял там несколько полей ввода и если меняется значение одного, то надо менять значения и остальных.
Я не знаю что у вас сделано в индикаторе, какие поля, закладки и графики. На какой библиотеке или сразу объекты терминала.
Но за принудительное переключение фокуса между __своими__ элементами управления вы отвечаете сами (или достаточно развитая библиотека). То есть пишите в коде - по какой кнопке что делать
то есть да, хот-кей надо указывать в коде (и дополнительно дать пользователю выбор в настройках)
А это
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
Окончание редактирования текста в графическом объекте Edit
не лучше? Как я понял там несколько полей ввода и если меняется значение одного, то надо менять значения и остальных.
Да. Столбиком четыре поля ввода для разных значений цен. Которые надо вводить по-порядку. И хотелось бы , чтоб после ввода значения цены С дополнительной цифровой клавиатуры в одном поле, переключаться на второе клавишей клавиатуры, а не мышкой... для более оперативного ввода остальных значений цен
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