Переключение между полями ввода кнопкой TAB

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Друзья, есть индикатор, который выводит на график торгового инструмента четыре поля для ввода цены.
Но переключаться между ними нужно мышкой, что немного напрягает.
Подскажите пожалуйста, как сделать , чтоб с клавиатуры можно было переключиться на следующее поле , кнопкой TAB.
 
Такое возможно вообще?
 

в OnChartEvent обрабатывать CHARTEVENT_KEYDOWN

только HotKey (кнопку) выбрать менее популярную чем TAB. 

 
Maxim Kuznetsov:

в OnChartEvent обрабатывать CHARTEVENT_KEYDOWN

только HotKey (кнопку) выбрать менее популярную чем TAB. 

Тоесть переключение между полями ввода индикатора на графике осуществляется функционалом терминала (хоткеями?)
Но эту кнопку надо указать в коде индикатора заблаговременно?
 
Андрей:
Тоесть переключение между полями ввода индикатора на графике осуществляется функционалом терминала (хоткеями?)
Но эту кнопку надо указать в коде индикатора заблаговременно?

Я не знаю что у вас сделано в индикаторе, какие поля, закладки и графики. На какой библиотеке или сразу объекты терминала.

Но за принудительное переключение фокуса между __своими__ элементами управления вы отвечаете сами (или достаточно развитая библиотека). То есть пишите в коде - по какой кнопке что делать

то есть да, хот-кей надо указывать в коде (и дополнительно дать пользователю выбор в настройках)

 
Maxim Kuznetsov:

Я не знаю что у вас сделано в индикаторе, какие поля, закладки и графики. На какой библиотеке или сразу объекты терминала.

Но за принудительное переключение фокуса между __своими__ элементами управления вы отвечаете сами (или достаточно развитая библиотека). То есть пишите в коде - по какой кнопке что делать

то есть да, хот-кей надо указывать в коде (и дополнительно дать пользователю выбор в настройках)

А это

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

Окончание редактирования текста в графическом объекте Edit


не лучше? Как я понял там несколько полей ввода и если меняется значение одного, то надо менять значения и остальных.

 
Maxim Kuznetsov:

Я не знаю что у вас сделано в индикаторе, какие поля, закладки и графики. На какой библиотеке или сразу объекты терминала.

Но за принудительное переключение фокуса между __своими__ элементами управления вы отвечаете сами (или достаточно развитая библиотека). То есть пишите в коде - по какой кнопке что делать

то есть да, хот-кей надо указывать в коде (и дополнительно дать пользователю выбор в настройках)

Дополнительных библиотек и классов нет. Только файл индикатора
 
Alexey Viktorov:

А это

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

Окончание редактирования текста в графическом объекте Edit


не лучше? Как я понял там несколько полей ввода и если меняется значение одного, то надо менять значения и остальных.

Да. Столбиком четыре поля ввода для разных значений цен. Которые надо вводить по-порядку. И хотелось бы , чтоб после ввода значения цены С дополнительной цифровой клавиатуры в одном поле, переключаться на второе клавишей клавиатуры, а не мышкой... для более оперативного ввода остальных значений цен



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