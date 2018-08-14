[Вместо СД] 1.7976931348623157e+308

Новый комментарий
 
Начата: 2017.05.31 23:49, #1761625

Как относится к такой строке в журнале оптимизатора?


2017.05.31 23:45:12.086 Core 4 pass 24378 returned result 179769313486231570814527423731704356798070567525844996598917476803157260780028538760589558632766878171540458953514382464234321326889464182768467546703537516986049910576551282076245490090389328944075868508455133942304583236903222948165808559332123348274797826204144723168738177180919299881250404026184124858368.00 in 0:00:01.094


В результатах этот проход с такой же странной цифрой:

<Row>

<Cell><Data ss:Type="Number">24378</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">1.7976931348623157e+308</Data></Cell>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-1011766.8600</Data></Cell>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-4361.0641</Data></Cell>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">0.5680</Data></Cell>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-0.5817</Data></Cell>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-0.0674</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">100.8037</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">232</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">90</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">25</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">95</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">125</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">5</Data></Cell>

</Row>


Оптимизация по критерию "Баланс + Макс Рекавери фактор", своей OnTester у советника нет.

Support Team 2017.05.31 23:49
Вы можете получить ответ на заявку в Сервисдеске с понедельника по пятницу с 6:30 до 15:30 (GMT). В рабочие дни обычное время ответа не превышает 24 часов. 
Приносим извинения за возможные неудобства.
Support Team 2017.06.01 08:10
Статус: Не обработана  Открыта
Ваша заявка принята к рассмотрению.
Andrey Khatimlianskii 2017.06.18 23:14
Тук-тук?
Support Team 2017.06.19 09:38

Извините за задержку с ответом.

Эта цифра означает, что фактор восстановления не может быть посчитан на полученных результатах.

Подумаем, что можно сделать. Скорее всего будем выводить пустоту

Andrey Khatimlianskii 2017.06.19 11:33
Почему не может? Есть профит, есть просадка, почему нельзя вычислить профит/просадку?
Support Team 2017.06.19 11:36

Не может быть такой цифры при наличии всех компонентов расчёта

Покажите результаты тестирования соответствующего прогона оптимизации

Andrey Khatimlianskii 2017.06.19 11:53

Той оптимизации уже нет. Все, что осталось - xml в первом сообщении заявки.

Там порядок цифр одинаковый? Значит, можно восстановить все результаты:

<Row>

<Cell><Data ss:Type="Number">24378</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">1.7976931348623157e+308</Data></Cell>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-1011766.8600</Data></Cell>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-4361.0641</Data></Cell>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">0.5680</Data></Cell>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-0.5817</Data></Cell>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-0.0674</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell>

<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">100.8037</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">232</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">90</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">25</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">95</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">125</Data></Cell>

<Cell><Data ss:Type="Number">5</Data></Cell>

</Row>

Возможно, конечно, выделенный 0 - это просадка. Но тогда тут другой баг - как это просадка = 0? ;)
Andrey Khatimlianskii 2017.06.21 02:04

Словил еще раз:


Andrey Khatimlianskii 2017.06.21 12:59
Некорректно рассчитываются значения для просадки > 100%.
Support Team 2017.06.21 13:13
Разберёмся
 
До сих пор воспроизводится?
 
Slava:
До сих пор воспроизводится?

Не знаю, не проверяю каждый билд баги, которые не влияют на мою работу.

Могли исправить, но не отметиться в тикете?

 
Slava:
До сих пор воспроизводится?

Знакомая тема. Это магическая цифра регулярно появляется при срыве расчета. На сколько понимаю, появляется она при выводе "испорченного" числа double.

 
Vasiliy Sokolov:

Знакомая тема. Это магическая цифра регулярно появляется при срыве расчета. На сколько понимаю, появляется она при выводе "испорченного" числа double.

Да, просадка > 100% записывается как 0, а потом профит на этот 0 делится.

 
Andrey Khatimlianskii:

Не знаю, не проверяю каждый билд баги, которые не влияют на мою работу.

Могли исправить, но не отметиться в тикете?

Да, могли.
 
Slava:
Да, могли.

В 1881 данные в таблице исправлены (результат пустой):

Но в журнале по прежнему лажа:

2018.08.14 02:28:34.267 Core 2  pass 0 returned result 1797693134862315708145274237317043567980705675258449965989174768031572607800285387605895586327668781715404589535143824642343213268894641827684675467035375169860499105765512820762454900903893289440758685084551339423045832369032229481
 
Andrey Khatimlianskii:

В 1881 данные в таблице исправлены (результат пустой):

Но в журнале по прежнему лажа:

Журнал ничего не знает ни о тестировании, ни об оптимизации. Честно сообщает обо всём, что ему пришло.

Единственное, что мы можем сделать в данном месте - выводить в журнал результат в научной записи, если простая запись длинее 64 символов

 
Slava:

Журнал ничего не знает ни о тестировании, ни об оптимизации. Честно сообщает обо всём, что ему пришло.

А что ему пришло? Что это за значение? Зачем его отправляли?

Можно же передавать NaN, если не удалось рассчитать нужную цифру. Или это такой результат вычисления?

 
Andrey Khatimlianskii:

Можно же передавать NaN, если не удалось рассчитать нужную цифру. Или это такой результат вычисления?

NaN было бы здорово. Понятно и компактно.

Новый комментарий