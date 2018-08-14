[Вместо СД] 1.7976931348623157e+308
До сих пор воспроизводится?
Не знаю, не проверяю каждый билд баги, которые не влияют на мою работу.
Могли исправить, но не отметиться в тикете?
До сих пор воспроизводится?
Знакомая тема. Это магическая цифра регулярно появляется при срыве расчета. На сколько понимаю, появляется она при выводе "испорченного" числа double.
Знакомая тема. Это магическая цифра регулярно появляется при срыве расчета. На сколько понимаю, появляется она при выводе "испорченного" числа double.
Да, просадка > 100% записывается как 0, а потом профит на этот 0 делится.
Не знаю, не проверяю каждый билд баги, которые не влияют на мою работу.
Могли исправить, но не отметиться в тикете?
Да, могли.
В 1881 данные в таблице исправлены (результат пустой):
Но в журнале по прежнему лажа:
2018.08.14 02:28:34.267 Core 2 pass 0 returned result 1797693134862315708145274237317043567980705675258449965989174768031572607800285387605895586327668781715404589535143824642343213268894641827684675467035375169860499105765512820762454900903893289440758685084551339423045832369032229481
В 1881 данные в таблице исправлены (результат пустой):
Но в журнале по прежнему лажа:
Журнал ничего не знает ни о тестировании, ни об оптимизации. Честно сообщает обо всём, что ему пришло.
Единственное, что мы можем сделать в данном месте - выводить в журнал результат в научной записи, если простая запись длинее 64 символов
Журнал ничего не знает ни о тестировании, ни об оптимизации. Честно сообщает обо всём, что ему пришло.
А что ему пришло? Что это за значение? Зачем его отправляли?
Можно же передавать NaN, если не удалось рассчитать нужную цифру. Или это такой результат вычисления?
Можно же передавать NaN, если не удалось рассчитать нужную цифру. Или это такой результат вычисления?
NaN было бы здорово. Понятно и компактно.
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Как относится к такой строке в журнале оптимизатора?
В результатах этот проход с такой же странной цифрой:
<Row>
<Cell><Data ss:Type="Number">24378</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">1.7976931348623157e+308</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-1011766.8600</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-4361.0641</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">0.5680</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-0.5817</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-0.0674</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">100.8037</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">232</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">90</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">25</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">95</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">125</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">5</Data></Cell>
</Row>
Оптимизация по критерию "Баланс + Макс Рекавери фактор", своей OnTester у советника нет.
Приносим извинения за возможные неудобства.
Извините за задержку с ответом.
Эта цифра означает, что фактор восстановления не может быть посчитан на полученных результатах.
Подумаем, что можно сделать. Скорее всего будем выводить пустоту
Не может быть такой цифры при наличии всех компонентов расчёта
Покажите результаты тестирования соответствующего прогона оптимизации
Той оптимизации уже нет. Все, что осталось - xml в первом сообщении заявки.
Там порядок цифр одинаковый? Значит, можно восстановить все результаты:
<Row>
<Cell><Data ss:Type="Number">24378</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">1.7976931348623157e+308</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-1011766.8600</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-4361.0641</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">0.5680</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-0.5817</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">-0.0674</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="ce1"><Data ss:Type="Number">100.8037</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">232</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">90</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">25</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">95</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">125</Data></Cell>
<Cell><Data ss:Type="Number">5</Data></Cell>
</Row>
Словил еще раз: