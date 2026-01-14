Ошибки, баги, вопросы - страница 1421
A100:Результат: int
Ха. А вот слегка подифицированный исходник:
два раза выводит int вместо int и string.
Первое (по порядку выполнения алгоритма) выведение типа конструктора сказывается на втором создаваемом экземпляре шаблонизированного класса.
Сервис деск пока молчит (номер тикета #1336035).
А функции МТ5 разве должны в МТ4 работать?
У меня получается int и string (MT5\1204\32). Попробуйте еще раз - иногда если присоединить к графику сразу после редактирования и компиляции то может выполнить предыдущий вариант (до редактирования).
Друзья, добрый вечер!
Подскажите, почему стоп лосс не всегда выставляется, то есть то нет.
Code generation error
Build 1200/64
Здраствуйте! Не получается подписаться на сигнал. Какие могут быть причины и это можно как нибудь решить? в журнале пишет -
2015.11.01 08:31:01.786 '1448638': Signal - error purchasing product [136853] - attempt to subscribe to foreign signal, broker enabled only own signals
Утечка памяти