A100:

class A { public:
template<typename T>
        A( T ) { Print( typename( T )); }
};
class B { public:
template<typename T>
        void f( T t ) { A a( t ); } //вызываем A::A(...)
};
void OnStart()
{
        B b;
        int i = 0;
        b.f( i ); } 
Результат: int

Ха. А вот слегка подифицированный исходник:

class A { public:
template<typename T>
        A( T ) { Print( typename( T )); }
};
class B { public:
template<typename T>
        void f( T t )
        {
          delete new A( t ); // должны получить новый класс A<string>, а используется A<int>
        }
};
void OnStart()
{
        B b;
        int i = 0;
        A *a = new A(1); // здесь хотим тип int
        b.f( "" ); // а тут передаем строку
        delete a;
}

два раза выводит int вместо int и string.

Первое (по порядку выполнения алгоритма) выведение типа конструктора сказывается на втором создаваемом экземпляре шаблонизированного класса.

Сервис деск пока молчит (номер тикета #1336035). 

Ilya Malev:
А функции МТ5 разве должны в МТ4 работать?
Вот ссылка, если интересно: https://www.mql5.com/ru/forum/66180
Stanislav Korotky:

Ха. А вот слегка подифицированный исходник:

два раза выводит int вместо int и string.

У меня получается int и string (MT5\1204\32). Попробуйте еще раз - иногда если присоединить к графику сразу после редактирования и компиляции то может выполнить предыдущий вариант (до редактирования).

 

Друзья, добрый вечер!
Подскажите, почему стоп лосс не всегда выставляется, то есть то нет.

 
Сергей Верещак:

Друзья, добрый вечер!
Подскажите, почему стоп лосс не всегда выставляется, то есть то нет.

Стоп лосс и тейк профит может выставлятся не ближе определенного интервала (для каждого инструмента разного) от текущей цены.
 
A100:

У меня получается int и string (MT5\1204\32). Попробуйте еще раз - иногда если присоединить к графику сразу после редактирования и компиляции то может выполнить предыдущий вариант (до редактирования).

Это МТ4. Я это пробую уже несколько последних дней. Билд 902/32.
  
   ENUM_TIMEFRAMES tf=NULL;
   if(tf==NULL)   tf=Period();

 Code generation error

Build 1200/64 

 

Здраствуйте! Не получается подписаться на сигнал. Какие могут быть причины и это можно как нибудь решить? в журнале пишет -

2015.11.01 08:31:01.786 '1448638': Signal - error purchasing product [136853] - attempt to subscribe to foreign signal, broker enabled only own signals


 

Перенесено:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Обсуждение статьи "Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет"

Mihail Matkovskij, 2015.11.01 12:55

Не могу обновить терминал до 902 билда, раньше всё обновлялось, а сейчас не могу это сделать вот уже 3 день. Версия: 4; билд: 890; битность: 32. В чём может быть причина?

 

Утечка памяти

class A {};
void OnStart()
{
        for ( A a; false; );
}
