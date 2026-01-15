Ошибки, баги, вопросы - страница 2793
Я даже не заметил что там гифка… Сейчас посмотрел, но там так всё быстро, я не успеваю понять. Только заметил, что у вас не отображён столбец «Своп» который как раз в истории считается отдельно. Или на словах с цифрами объясните.
Удивительно, как я сам не заметил отключенную колонку свопов.
Спасибо, вопрос снят.
Ура¡¡¡ мы победили.
Баг заключается в том что в случае выполнения условия if(...) ничего цикл не должно прерывать
Вот видео
А вот полный код скрипта
Баг заключается в том что в случае выполнения условия if(...) ничего цикл не должно прерывать
Ваш код аналогичен этому
У меня индикатор стал почему-то терять графические объекты и не удаляет их. Использую автоматическое удаление в деструкторе класса. Вызываю:
ObjectDelete(chartID, name);
В результате получаю фальш. Вызываю GetLastError() и получаю ошибку 4101 ("Ошибочный идентификатор графика"). Допустим... Сравниваю chartID удаляемого графического объекта с результатом функции ChartID() и они абсолютно одинаковы. В чём может быть причина не удаления объекта с графика и как это можно обойти?
копятся подобные проблемы https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2785#comment_17002122
Может что-то предпримут все-же создатели )
отсутствие какой-либо обратной связи здесь, как бы говорит, тема нужна лишь для того, чтобы выплеснуть негатив от очередной неприятной находки )
по-моему, вместо meWrongProperty редактор должен был предложить meTicket )
Билд 2530
На третьем вложении структуры, не появляется интеллисенс.
При проверке в маркете советника возникли ошибки с расчетом лота.
В тестере никаких ошибок нет.
Код - проще некуда. Как в нем может быть ошибка?
